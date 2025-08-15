Мир кино понес тяжелую утрату – ушла из жизни актриса Лорна Рэйвер, известная по роли в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки".

Артистке был 81 год. Трагическая новость стала известна широкой публике только сейчас.

Причины трагедии

Хотя причины ухода Лорны Рэйвер из жизни не уточняются, случившееся стало шоком для многих. Актриса оставила после себя богатое наследие, которое будет жить вечно.

Заявление агента

"Теперь она будет парить на небесах. Она была невероятной женщиной и артисткой. Настоящий хамелеон, полная противоположность своим персонажам в реальной жизни", — поделился трогательным заявлением Майкл Грин, агент Лорны.

Жизнь и карьера Лорны Рэйвер

Лорна Рэйвер Джонсон родилась 9 октября 1943 года в Йорке, штат Пенсильвания. Она начала свои актерские исследования в театре "Хеджероу", расположенном недалеко от Филадельфии.

Переезд в Нью-Йорк

В 1979 году Лорна переехала в Нью-Йорк, где сыграла свою первую заметную роль:

• Театральная постановка: "Последние дни кафе "Дикси-герл" — роль хозяйки ресторана.

Работы в театре

Лорна также работала в театрах Чикаго и Лос-Анджелеса, что способствовало её профессиональному росту и развитию.

Первые шаги в кино

Дебют Рэйвер на большом экране состоялся в 1990 году:

• Фильм: "Случайные потрясения" — роль секретарши.

Участие в популярных сериалах

Лорна Рэйвер появилась в эпизодах многих известных сериалов, включая:

• "Скорая помощь"

• "Беверли-Хиллз, 90210"

• "Девочки Гилмор"

• "Зачарованные"

• "Анатомия страсти"

• "Отчаянные домохозяйки"

Озвучивание и награды

Лорна активно занималась озвучиванием аудиокниг, за что получила множество профессиональных наград. Её голос и талант сделали ее известной в этой области.

Завершение карьеры

В 2014 году актриса решила завершить свою карьеру и начала жить очень приватно, вдали от общественного внимания.

Личная жизнь

Четверть века Лорна была замужем за американским продюсером и писателем Юрием Расовским, основателем Национального радиотеатра Чикаго. Мужчина ушёл из жизни в 2012 году после долгой борьбы с раком пищевода.

Уход Лорны Рэйвер стал большой утратой для мира кино. Ее талант, харизма и яркие роли навсегда останутся в памяти зрителей.