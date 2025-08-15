Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 14 августа

00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей

Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей
83

Мир кино понес тяжелую утрату – ушла из жизни актриса Лорна Рэйвер, известная по роли в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки".

Артистке был 81 год. Трагическая новость стала известна широкой публике только сейчас.

Причины трагедии

Хотя причины ухода Лорны Рэйвер из жизни не уточняются, случившееся стало шоком для многих. Актриса оставила после себя богатое наследие, которое будет жить вечно.

Заявление агента

"Теперь она будет парить на небесах. Она была невероятной женщиной и артисткой. Настоящий хамелеон, полная противоположность своим персонажам в реальной жизни", — поделился трогательным заявлением Майкл Грин, агент Лорны.

Жизнь и карьера Лорны Рэйвер

Лорна Рэйвер Джонсон родилась 9 октября 1943 года в Йорке, штат Пенсильвания. Она начала свои актерские исследования в театре "Хеджероу", расположенном недалеко от Филадельфии.

Переезд в Нью-Йорк

В 1979 году Лорна переехала в Нью-Йорк, где сыграла свою первую заметную роль:

• Театральная постановка: "Последние дни кафе "Дикси-герл" — роль хозяйки ресторана.

Работы в театре

Лорна также работала в театрах Чикаго и Лос-Анджелеса, что способствовало её профессиональному росту и развитию.

Первые шаги в кино

Дебют Рэйвер на большом экране состоялся в 1990 году:

• Фильм: "Случайные потрясения" — роль секретарши.

Участие в популярных сериалах

Лорна Рэйвер появилась в эпизодах многих известных сериалов, включая:

• "Скорая помощь"

• "Беверли-Хиллз, 90210"

• "Девочки Гилмор"

• "Зачарованные"

• "Анатомия страсти"

• "Отчаянные домохозяйки"

Озвучивание и награды

Лорна активно занималась озвучиванием аудиокниг, за что получила множество профессиональных наград. Её голос и талант сделали ее известной в этой области.

Завершение карьеры

В 2014 году актриса решила завершить свою карьеру и начала жить очень приватно, вдали от общественного внимания.

Личная жизнь

Четверть века Лорна была замужем за американским продюсером и писателем Юрием Расовским, основателем Национального радиотеатра Чикаго. Мужчина ушёл из жизни в 2012 году после долгой борьбы с раком пищевода.

Уход Лорны Рэйвер стал большой утратой для мира кино. Ее талант, харизма и яркие роли навсегда останутся в памяти зрителей.

Шоу-бизнес в Telegram

15 августа 2025, 00:42
Фото: Freepik
The Hollywood Reporter✓ Надежный источник

По теме

Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм

Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров

Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров
Закройте глаза и представьте себе идеальное путешествие на край света. Что всплывает в памяти? Может быть, вулканические пейзажи Гавайев? Или марсианские ландшафты и гейзеры Исландии? Эти места манят, будоражат воображение и… опустошают кошелек. Длинные перелеты, дорогие отели, толпы туристов – цена за мечту часто бывает слишком высока. Но что, если мы скажем, что все это — и даже больше — есть в России? Что существует место, где земля дышит, океан ревет, а пейзажи заставляют усомниться, на той ли вы планете.

Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать

Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать
Рабочий день в самом разгаре. Вы только что пообедали, до конца еще несколько часов, но силы внезапно вас покидают. Глаза начинают слипаться, мысли путаются, а концентрация падает до нуля. Единственное желание – прилечь и поспать хотя бы 15 минут. Знакомо? Эту послеобеденную сонливость, которая обычно настигает нас между 14:00 и 16:00, многие ошибочно принимают за лень или последствие сытного обеда.

Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему

Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему
Ищете ключи по всей квартире, бормоча под нос: "Так, где же я мог их оставить?.." Работаете над сложной задачей и вдруг замечаете, что вслух даете себе инструкции. И тут в комнату заходит кто-то из домашних, и вы неловко замолкаете, пойманный с поличным. Знакомая ситуация? Многим из нас с детства внушали, что разговаривать с самим собой — это странно, если не сказать больше.

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь"

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь"
Фильм "Карнавальная ночь" – культовая советская комедия, наполненная музыкой, юмором и новогодним настроением. История о том, как молодежь Дома культуры готовит незабываемый праздник вопреки бюрократии, покорила миллионы зрителей. Сможете ли вы правильно продолжить цитаты героев, вспомнить ключевые детали и имена персонажей? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу новогоднего карнавала! 1.

"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям

"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям
Вспомните начало романа: вы готовы слушать его истории часами, даже если они повторяются. Ее привычка оставлять повсюду чашки кажется милой домашней чертой. Его неумение готовить – повод для шуток и ваших кулинарных подвигов. Вы влюблены, и мир окрашен в самые теплые тона. А теперь вспомните другую ситуацию.

Выбор читателей

13/08СрдБывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 13/08СрдЗачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 13/08СрдЛегенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 13/08СрдВот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 13/08Срд"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 13/08СрдУченые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому