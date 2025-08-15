Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 15 августа

17:40Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 16:38Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано 16:12Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех 15:36Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности 15:22Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта 14:39Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера 14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов 13:57Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха 13:09Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя 13:04Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды 11:24Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир 11:18Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть 11:03Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение 09:36В семье Джеффа Безоса трагедия: ушел из жизни самый родной человек 09:27Бородина впервые в своей карьере готовится сыграть главную роль в полнометражном фильме 09:12Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце 08:29Ушел из жизни легендарный футболист своего времени: история успеха и борьбы 06:53Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо 03:24Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть 00:42Ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" — еще одна огромная потеря для зрителей 21:25Вычеркните Гавайи из списка: вот где в России находятся действующие вулканы, черные пляжи и Долина гейзеров 20:20Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать 19:30Разговариваете сами с собой? Не волнуйтесь, это признак высокого интеллекта – вот почему 18:14Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь" 17:42"Тест на любовь", которому 900 лет: об этом говорил еще Омар Хайям 16:59Чат-бот "Денис" в Подмосковье помог более 26 тыс. пациентов в 2025 году 16:41Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях 15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников

Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников
2

Заправка автомобиля – рутина, доведенная до автоматизма. Мы подъезжаем к колонке, вставляем пистолет, платим и уезжаем, не задумываясь о скрытых процессах. Большинство из нас уверены, что главные риски – это залить не тот бензин или переплатить за него. Но опытные автомеханики в один голос твердят: существует одна, казалось бы, безобидная ситуация на АЗС, которая может привести к дорогостоящему ремонту топливной системы и даже двигателя. И самое страшное – многие водители, видя это, наоборот, радуются, думая, что им повезло.

Ошибка №1: Заправляться, когда на АЗС стоит бензовоз

Знакомая картина, не правда ли? Вы подъезжаете на заправку и видите огромную цистерну, которая переливает топливо в подземные резервуары станции. Первая мысль, которая возникает у многих: "Отлично! Сейчас зальют свежего, чистого бензина прямо из бочки!"

По словам механиков, это самое опасное заблуждение, которое только может быть.

Что же происходит на самом деле?

Представьте себе подземное хранилище на АЗС как большую банку, в которой много лет хранится жидкость. Со временем на дне неизбежно скапливается осадок: мельчайшие частицы ржавчины, песок, конденсат воды и прочие примеси, которые тяжелее бензина. В обычном состоянии весь этот "коктейль" спокойно лежит на дне и не причиняет вреда.

Но когда бензовоз начинает с огромной скоростью и под давлением закачивать тысячи литров нового топлива, он превращает подземный резервуар в гигантский блендер. Весь многолетний осадок, вся грязь и вода поднимаются со дна и перемешиваются с бензином, создавая крайне опасную взвесь.

Именно эту мутную жидкость, щедро "приправленную" абразивными частицами и водой, вы и заливаете в свой бак, радуясь "свежему" топливу.

Последствия для вашего автомобиля:

  • Мгновенно забивается топливный фильтр. Это самое безобидное, что может случиться. Машина начнет дергаться, потеряет тягу.
  • Выходит из строя топливный насос. Он не рассчитан на перекачку грязи и воды. Замена насоса — уже серьезный удар по кошельку.
  • Засоряются топливные форсунки (инжекторы). Это тончайшие механизмы, которые распыляют топливо. Песчинки и грязь для них — смертельный приговор. Прочистка помогает не всегда, а замена комплекта форсунок стоит очень дорого.
  • Вода в топливной системе. Зимой она замерзнет, перекрыв топливопроводы. Летом — вызовет коррозию и нестабильную работу двигателя.

Золотое правило механиков: увидели на заправке бензовоз в процессе работы? Немедленно развернитесь и поезжайте на другую АЗС, даже если у вас почти пустой бак. Либо вернитесь на эту же станцию через пару часов, когда вся муть снова осядет.

Ошибка №2: Игра в "русскую рулетку" с горящей лампочкой

Вторая распространенная привычка, от которой стонут двигатели, — это езда "на парах" до последнего. Многие водители тянут до тех пор, пока не загорится лампочка резерва. Это тоже серьезная ошибка.

Во-первых, топливный насос, погруженный в бак, охлаждается самим бензином. Когда топлива мало, он чаще работает "всухую" и перегревается, что значительно сокращает его срок службы.

Во-вторых, именно на дне вашего бака тоже скапливается свой осадок. Постоянно катаясь с почти пустым баком, вы заставляете насос всасывать эту грязь, отправляя ее прямиком в топливную систему.

Простой совет: старайтесь держать бак заполненным как минимум на четверть. Не дожидайтесь сигнала лампочки — заправляйтесь заранее.

И бонусный совет: не жадничайте после "щелчка"

Многие пытаются залить топливо "под завязку", продолжая цедить бензин в бак после того, как пистолет "отщелкнул" в первый раз. Делать этого категорически не стоит. Система отсечки срабатывает не просто так: она оставляет в баке немного места для паров бензина. Если залить под самую крышку, жидкое топливо может попасть в систему вентиляции бака и повредить угольный адсорбер — деталь, отвечающую за экологию и стоящую немалых денег.

Вывод прост: автомобиль, как и любой сложный механизм, любит внимание к деталям. Избегая этих трех простых ошибок, вы не только продлите жизнь топливной системе и двигателю вашей машины, но и сэкономите десятки тысяч рублей на ремонте, который мог бы и не понадобиться. Будьте умнее и берегите своего железного коня.

Шоу-бизнес в Telegram

15 августа 2025, 17:40
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Расход топлива упадет на 20%: простая кнопка в вашем авто, которую 90% водителей используют неправильно

Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано

Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано
14 августа 2025 года мир потерял человека, чья жизнь была неразрывно связана с хоккеем. Его уход стал тяжелой утратой для спортивного сообщества, друзей и семьи. Начало пути: воспитанник "Родины" Дмитрий Юрьевич Черепанов родился и вырос в Кирове.

Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех

Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех
В Нью-Йорке растет число жертв вспышки легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров". Местные власти подтвердили смерть четвертого человека, а источник опасной бактерии был обнаружен в системах охлаждения нескольких зданий, включая медицинские учреждения. Как сообщает СМИ со ссылкой на официальных лиц, "четвертый человек скончался в связи со вспышкой болезни легионеров в Нью-Йорке".

Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности

Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности
Музыкальный мир понес утрату. На 75-м году жизни ушел из жизни выдающийся музыкант, чье имя стало синонимом мастерства в джазе и роке. Его уход оставил след в сердцах поклонников и коллег, а творческое наследие продолжает вдохновлять новые поколения. Жизнь, отданная музыке Бьерн Кьеллемир родился в 1950 году в Норвегии.

Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта

Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта
Сегодня, 15 августа, оборвалась жизнь лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Согласно первым сообщениям, его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус". Музыкант погиб на месте. Ему было всего 28 лет. Кажется, еще вчера его хрипловатый голос требовал перемен из каждого магнитофона, а его простые и честные песни объединяли миллионы.

Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера

Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера
14 августа Россия понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни известный поэт и писатель Геннадий Григорьевич Андрюк. Выдающемуся деятелю был 81 год.

Выбор читателей

14/08ЧтвЕго уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 13/08Срд"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 13/08СрдУченые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 14/08ЧтвБоль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 14/08ЧтвНе стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 14/08ЧтвЧто нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета