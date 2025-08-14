Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать

Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать
197

Рабочий день в самом разгаре. Вы только что пообедали, до конца еще несколько часов, но силы внезапно вас покидают. Глаза начинают слипаться, мысли путаются, а концентрация падает до нуля. Единственное желание – прилечь и поспать хотя бы 15 минут.

Знакомо? Эту послеобеденную сонливость, которая обычно настигает нас между 14:00 и 16:00, многие ошибочно принимают за лень или последствие сытного обеда. Мы ругаем себя, заливаемся очередной чашкой кофе и пытаемся заставить мозг работать. Но на самом деле причина этого состояния гораздо глубже, и имя ей — циркадный провал.

И это абсолютно нормально.

Что такое циркадные ритмы и при чем здесь сонливость?

Представьте, что внутри вашего тела есть встроенные 24-часовые часы. Это и есть циркадные ритмы. Они управляют множеством процессов: циклом сна и бодрствования, температурой тела, выработкой гормонов и даже пищеварением.

У большинства взрослых людей эти внутренние часы запрограммированы на два периода максимальной сонливости в течение суток:

  • Основной пик: глубокой ночью, обычно между 2:00 и 4:00. В это время нам хочется спать больше всего.
  • Второстепенный пик: примерно через 12 часов после основного, как раз в районе 15:00.

В этот момент в нашем организме происходит несколько вещей:

  • Слегка падает температура тела. Даже небольшое снижение является для мозга сигналом к отдыху.
  • Происходит микро-выброс мелатонина — гормона сна.
  • Накапливается аденозин — вещество, которое вызывает чувство усталости и "давление сна".

Так что ваша дневная сонливость — это не слабость характера, а биологическая особенность, заложенная в нас природой.

А при чем тут обед?

Плотный обед, особенно богатый быстрыми углеводами (белый хлеб, макароны, сладости), усугубляет ситуацию, но не является ее первопричиной. Резкий скачок, а затем падение уровня сахара в крови усиливают ощущение усталости, делая циркадный провал более выраженным.

Ошибка, которую мы все совершаем

Что мы делаем, когда чувствуем усталость? Тянемся за "быстрым допингом": третьей чашкой кофе, энергетиком или шоколадкой.

Это плохая стратегия. Кофеин, выпитый во второй половине дня, может нарушить ваш ночной сон, создавая порочный круг усталости. А сахар даст лишь кратковременный всплеск энергии, за которым последует еще более глубокий провал.

Что делать? 5 простых способов победить усталость без кофе

Вместо того чтобы бороться с организмом, лучше помочь ему мягко пережить этот спад. Вот несколько научно обоснованных способов.

1. Прогуляйтесь 10 минут. Короткая прогулка, особенно на свежем воздухе, творит чудеса. Движение разгоняет кровь, насыщает мозг кислородом, а дневной свет является мощным сигналом для наших внутренних часов, что спать еще рано.

2. Выпейте стакан холодной воды. Часто мы путаем усталость с обезвоживанием. Стакан воды поможет восстановить баланс и взбодрит не хуже, чем эспрессо.

3. Сделайте легкую разминку. Не нужно идти в спортзал. Просто встаньте, потянитесь, сделайте несколько наклонов и вращений головой прямо у рабочего стола. Это снимет мышечное напряжение и улучшит кровообращение.

4. Включите яркий свет или сядьте у окна. Свет — главный регулятор наших циркадных ритмов. Если нет возможности выйти на улицу, просто откройте шторы и посидите несколько минут у окна.

5. Послушайте бодрую музыку. Любимый энергичный трек может быстро изменить ваше настроение и повысить уровень концентрации. Главное, чтобы он не слишком отвлекал от работы.

И главный совет: не ругайте себя.

В следующий раз, когда часы покажут 15:00 и вас начнет клонить в сон, вспомните, что это не лень. Ваш мудрый организм просто подает вам сигнал: "Эй, мне нужна небольшая перезагрузка!"

Прислушайтесь к нему. Дайте ему то, что ему нужно — немного движения, света или воды, — и вы с удивлением обнаружите, как быстро возвращаются силы для продуктивного завершения дня.

14 августа 2025, 20:20
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

