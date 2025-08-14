Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

Четверг 14 августа

Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях

Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта

Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница"

Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех

Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду
Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях

Забудьте про Карловы Вары и Баден-Баден: этот российский курорт – та самая аристократичная Европа, но с нарзаном и в рублях
133

Вам знакомо это желание? Оказаться в мире элегантных променадов, где дамы в шляпках и господа с тросточками неспешно прогуливаются к павильону с целебной водой. Провести день, блуждая по огромному парку, вдыхая хрустальный горный воздух, а вечером слушать оркестр на веранде старинного отеля. Эта картинка прочно ассоциируется у нас с аристократичными курортами Европы – чешскими Карловыми Варами или немецким Баден-Баденом.

Но что, если мы скажем, что для такого отдыха не нужна ни виза, ни знание иностранных языков, ни тугой кошелек с евро? Что в России есть место, где имперский размах и европейский лоск сохранились в первозданном виде, а вместо дорогих отелей можно жить в уютных квартирах и пить легендарный нарзан прямо из источника.

Добро пожаловать в Кавказские Минеральные Воды — наш собственный кусочек старой Европы.

Три города — три характера. Но почему это так похоже на Европу?

Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки — это не просто города-санатории. Это города-памятники, застывшие во времени золотого века русской аристократии, которая ездила "на воды" с не меньшим шиком, чем в Баден-Баден. Сходства поражают.

Архитектура, от которой захватывает дух. Это первое, что бросается в глаза. Главная Нарзанная галерея в Кисловодске — вылитый викторианский вокзал. Грязелечебница имени Семашко в Ессентуках — настоящий древнеримский термальный комплекс. Десятки вилл и особняков с башенками, кружевными балконами и лепниной создают полное ощущение, что вы гуляете по улицам дорогого европейского курорта.

Культ воды и неспешных прогулок. Как и в Карловых Варах, здесь все вращается вокруг бюветов — красивых павильонов, где можно попробовать разные виды минеральной воды. Утром и вечером люди со специальными кружками-поильниками собираются у источников, общаются, а затем отправляются на терренкур — лечебную прогулку по размеченным парковым маршрутам. Это целый ритуал, основа здорового и аристократичного отдыха.

Грандиозные парки. Кисловодский национальный парк — второй по величине в Европе! Это не просто лесополоса, а тщательно спроектированное пространство с дорожками, мостиками, смотровыми площадками и даже канатной дорогой. Здесь можно гулять часами, поднимаясь от Долины роз к горным вершинам, и чувствовать себя героем классического романа.

В чем уникальность? И почему это даже интереснее

Если бы Кавминводы были просто копией Европы, они не были бы так притягательны. Их главная сила — в уникальном русском колорите и бонусах, которых нет больше нигде.

Никаких виз и переплат. Это очевидный, но главный плюс. Вы летите сюда по российскому паспорту и расплачиваетесь рублями. Стоимость процедур, ужинов в ресторанах и экскурсий приятно удивляет. Можно позволить себе полный курс санаторного лечения за деньги, которых в Европе хватило бы лишь на пару дней.

Лермонтовский дух. Пятигорск — это не просто курорт, это живая декорация к роману "Герой нашего времени". Здесь можно подняться к озеру Провал, куда возили водяное общество, увидеть грот, где Печорин встретил Веру, и постоять на месте дуэли поэта. Этот литературный флер придает отдыху невероятную глубину и романтику.

Мощь Кавказа. В отличие от уютных европейских холмов, здешние курорты окружены настоящими, суровыми горами. В ясную погоду с вершин Машука или из Кисловодского парка виден величественный двуглавый Эльбрус. Это соседство дикой природы и утонченной курортной архитектуры создает незабываемый контраст.

Куда именно ехать? Краткий гид

Кисловодск: солнечная столица региона. Идеален для активных прогулок, долгих походов по парку и тех, кто любит быть в центре событий. Главный бренд — Нарзан.

Пятигорск: город-музей под открытым небом. Выбор для тех, кто любит историю, литературу и хочет совместить лечение с насыщенной экскурсионной программой.

Ессентуки: классический лечебный курорт. Сюда едут за самой известной минеральной водой "Ессентуки №4" и "№17" и самой мощной лечебной базой. Атмосфера здесь более спокойная и размеренная.

Так что, если ваша душа просит элегантности, а тело — здоровья, не спешите оформлять шенген. Возможно, ваша идеальная "маленькая Европа" находится гораздо ближе, чем вы думаете. И говорит с вами на родном языке.

14 августа 2025, 16:41
Фото сгенерировано в Шедеврум
Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта

Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта
Летом 2024 года на Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области появился один из самых необычных памятников. Под ним упокоилась народная артистка РСФСР Нина Ургант. Корреспондент "Дни.ру" оценил надгробный камень. Страдавшая болезнью Паркинсона 92-летняя Нина Ургант скончалась 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда

Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда
Закройте глаза и представьте этот голос. Глубокий, властный, с нотками иронии. Именно им говорил Ник Фьюри в киновселенной Marvel. Именно он предлагал выбрать между красной и синей таблеткой в "Матрице". Именно им произносил свои знаменитые монологи Дензел Вашингтон. Для миллионов французов этот тембр был неотделим от крупнейших голливудских звезд.

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница"

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница"
Фильм "Кавказская пленница" – культовая советская комедия, полная искрометного юмора, ярких персонажей и запоминающихся фраз. Сможете ли вы правильно продолжить цитаты героев, вспомнить ключевые детали и имена персонажей? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу кавказских приключений Шурика! 1.

Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех

Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех
Вице-Мисс Россия 2017 и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова трагически ушла из жизни в результате ужасной автомобильной аварии. Трагедия потрясла не только ее близких, но и поклонников по всему миру.

Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду

Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду
Канадский музыкант Ларри Гиллстром, один из основателей знаменитой хеви-метал-группы Kick Axe, ушел из жизни на 71 году. Трагедия стала тяжелой утратой для поклонников и музыкальной индустрии.

