Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда

Закройте глаза и представьте этот голос. Глубокий, властный, с нотками иронии. Именно им говорил Ник Фьюри в киновселенной Marvel. Именно он предлагал выбрать между красной и синей таблеткой в "Матрице". Именно им произносил свои знаменитые монологи Дензел Вашингтон.

Для миллионов французов этот тембр был неотделим от крупнейших голливудских звезд. Сегодня этот голос замолчал.

В Париже в возрасте 67 лет скончался актер Жак Марсаль. Человек, чье лицо было практически неизвестно широкой публике, но чей голос стал настоящим национальным достоянием. Причиной смерти названа продолжительная болезнь, с которой артист боролся последние месяцы.

Невидимый гений, стоявший за иконами

Жак Марсаль был не просто актером дубляжа. Он был соавтором образов. Его уникальный талант заключался в том, чтобы не просто переводить текст, а передавать всю харизму, энергетику и актерскую игру оригинала. Благодаря ему голливудские герои становились для французского зрителя абсолютно своими.

Его уход — это конец целой эпохи для французского кинопроката.

Голос целой эпохи: кого озвучивал Жак Марсаль

Главное наследие Марсаля — это список легендарных актеров, которым он подарил свой голос во Франции. Этот список говорит сам за себя:

Сэмюэл Л. Джексон (включая роль Ника Фьюри в Marvel и Джулса в "Криминальном чтиве")

Дензел Вашингтон (в большинстве его культовых фильмов)

Лоренс Фишборн (включая легендарную роль Морфеуса в "Матрице")

Винг Рэймс (включая роль Марселласа Уоллеса в "Криминальном чтиве")

Уэсли Снайпс (включая трилогию "Блэйд")

Форест Уитакер ("Последний король Шотландии")

Актер не только у микрофона

Несмотря на колоссальный успех в дубляже, Жак Марсаль был и состоявшимся театральным и киноактером. Его путь к искусству был нетипичным: сын военного, он влюбился в театр в далекой Французской Гвиане. Вернувшись в Париж, он получил профильное образование, а позже и сам стал преподавать.

Его лицо можно увидеть в десятках проектов, где он доказывал свой драматический талант.

Заметные роли в кино и на ТВ:

Популярный полицейский сериал "Комиссар Наварро"

Детективный сериал "Капитан Марло"

Фильм классика немецкого кино Фолькера Шлендорфа "Странник"

Драма "Катафалк Жюля"

Ушел из жизни разносторонний артист, чье главное достижение — невидимая, но колоссальная работа, позволившая миллионам людей в полной мере насладиться магией кино. И хотя мы больше не услышим его новых работ, его бессмертный голос навсегда останется в золотом фонде мирового кинематографа.