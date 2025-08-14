Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

Четверг 14 августа
Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь"

118

Фильм "Карнавальная ночь" – культовая советская комедия, наполненная музыкой, юмором и новогодним настроением. История о том, как молодежь Дома культуры готовит незабываемый праздник вопреки бюрократии, покорила миллионы зрителей. Сможете ли вы правильно продолжить цитаты героев, вспомнить ключевые детали и имена персонажей? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу новогоднего карнавала!

1. "Пять минут, пять минут..."
А. "это много или мало?"

Б. "и Новый год наступит!"

В. "хватит на весь концерт!"


2. Как зовут главного бюрократа, который пытается контролировать новогодний вечер?

А. Иван Петрович

Б. Серафим Иванович

В. Федор Михайлович


3. Как называется песня, которую исполняет Леночка Крылова в финале фильма?

А. "Песенка о хорошем настроении"

Б. "Танец маленьких лебедей"

В. "Карнавальная ночь"


4. "Есть установка весело встретить Новый год..."

А. "и мы ее выполним!"

Б. "а я против веселья!"

В. "но без лишних затрат!"


5. Кто помогает Леночке организовать настоящий карнавал?

А. Гриша

Б. Толя

В. Коля


6. Какую роль играет Людмила Гурченко в фильме?

А. Танцовщица Маша

Б. Леночка Крылова

В. Библиотекарь Клава


7. Кто является режиссером фильма "Карнавальная ночь"?

А. Леонид Гайдай

Б. Эльдар Рязанов

В. Георгий Данелия


Правильные ответы

  • 1. А. "это много или мало?"

  • 2. Б. Серафим Иванович

  • 3. А. "Песенка о хорошем настроении"

  • 4. А. "и мы ее выполним!"

  • 5. В. Коля

  • 6. Б. Леночка Крылова

  • 7. Б. Эльдар Рязанов


Результаты

  • 6–7 правильных ответов – Кажется, вы готовы организовать новогодний вечер не хуже Леночки и спеть про хорошее настроение!

  • 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы помните ключевые моменты фильма, но, возможно, стоит пересмотреть его под бой курантов!

  • 3 и меньше – Пора пересмотреть "Карнавальную ночь" и зарядиться новогодним настроением вместе с героями фильма!

14 августа 2025, 18:14
Фото: кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Вспомните начало романа: вы готовы слушать его истории часами, даже если они повторяются. Ее привычка оставлять повсюду чашки кажется милой домашней чертой. Его неумение готовить – повод для шуток и ваших кулинарных подвигов. Вы влюблены, и мир окрашен в самые теплые тона. А теперь вспомните другую ситуацию.

Вам знакомо это желание? Оказаться в мире элегантных променадов, где дамы в шляпках и господа с тросточками неспешно прогуливаются к павильону с целебной водой. Провести день, блуждая по огромному парку, вдыхая хрустальный горный воздух, а вечером слушать оркестр на веранде старинного отеля. Эта картинка прочно ассоциируется у нас с аристократичными курортами Европы – чешскими Карловыми Варами или немецким Баден-Баденом. Но что, если мы скажем, что для такого отдыха не нужна ни виза, ни знание иностранных языков, ни тугой кошелек с евро? Что в России есть место, где имперский размах и европейский лоск сохранились в первозданном виде, а вместо дорогих отелей можно жить в уютных квартирах и пить легендарный нарзан прямо из источника.

Летом 2024 года на Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области появился один из самых необычных памятников. Под ним упокоилась народная артистка РСФСР Нина Ургант. Корреспондент "Дни.ру" оценил надгробный камень. Страдавшая болезнью Паркинсона 92-летняя Нина Ургант скончалась 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Закройте глаза и представьте этот голос. Глубокий, властный, с нотками иронии. Именно им говорил Ник Фьюри в киновселенной Marvel. Именно он предлагал выбрать между красной и синей таблеткой в "Матрице". Именно им произносил свои знаменитые монологи Дензел Вашингтон. Для миллионов французов этот тембр был неотделим от крупнейших голливудских звезд.

Фильм "Кавказская пленница" – культовая советская комедия, полная искрометного юмора, ярких персонажей и запоминающихся фраз. Сможете ли вы правильно продолжить цитаты героев, вспомнить ключевые детали и имена персонажей? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу кавказских приключений Шурика! 1.

