Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница"

1. "Птичку жалко!"
А. "А собачку не жалко?"
Б. "Но я же не нарочно!"
В. "И точка!"
2. Как зовут главную героиню, которую похитили в фильме?
А. Нина
Б. Лида
В. Зоя
3. Что Шурик должен был собирать в горах по сюжету?
А. Лекарственные травы
Б. Фольклор и тосты
В. Геологические образцы
4. "Тост без вина – это..."
А. "просто слова!"
Б. "не тост, а наказание!"
В. "как свадьба без невесты!"
5. Кто из тройки антигероев (Трус, Балбес, Бывалый) сказал: "Жить, как говорится, хорошо!"?
А. Трус
Б. Балбес
В. Бывалый
6. Как звали товарища Саахова, главного организатора похищения?
А. Джабраил
Б. Аслан
В. Мурад
7. Кто исполнил роль Шурика в фильме?
А. Юрий Никулин
Б. Александр Демьяненко
В. Андрей Миронов
Правильные ответы
- 1. Б. "Но я же не нарочно!"
- 2. А. Нина
- 3. Б. Фольклор и тосты
- 4. В. "как свадьба без невесты!"
- 5. А. Трус
- 6. А. Джабраил
- 7. Б. Александр Демьяненко
Результаты
- 6–7 правильных ответов – Вы настоящий знаток Кавказа! Кажется, вы готовы отправиться в горы с Шуриком и выпить за здоровье товарища Саахова!
- 4–5 правильных ответов – Хороший результат! Вы помните ключевые моменты фильма, но, возможно, стоит пересмотреть его за бокалом вина... или кефира!
- 3 и меньше – Пора пересмотреть "Кавказскую пленницу" и снова посмеяться над приключениями Шурика и тройки незадачливых похитителей!