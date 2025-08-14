Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница"

Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон

На Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области покоится много знаменитых людей – скульптор Евгений Николаев, поэтесса Анна Ахматова, кинорежиссер Леонид Менакер, актриса Нина Ургант, композитор Виктор Лебедев... Теперь тут был похоронен и актер Иван Краско. 94-летний артист из фильмов "Балтийское небо", "Лед" и "Литейный" упокоился возле своего сына актера Андрея Краско, которого не стало в 2006-м.