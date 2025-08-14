Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

Четверг 14 августа

15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда "Арсенала" ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником
Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта

Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта
149

Летом 2024 года на Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области появился один из самых необычных памятников. Под ним упокоилась народная артистка РСФСР Нина Ургант. Корреспондент "Дни.ру" оценил надгробный камень.

Страдавшая болезнью Паркинсона 92-летняя Нина Ургант скончалась 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. 8 декабря ней простились в Александринском театре Санкт-Петербурга, где актриса служила последние годы. А место похорон не разглашалось – семья хотела отдать маме и бабушке последние почести без зевак и камер. Церемония была закрытой.

Бабушку телеведущего Ивана Урганта захоронили рядом с драматургом Юрием Клепиковым, который скончался в ноябре 2021 года. На этом же кладбище покоится мама Ивана Валерия Киселева, которая заболела гриппом и умерла в феврале 2015-го.

Фото: Дни.ру

Два года на могиле звезды фильма "Белорусский вокзал" стоял простой деревянный крест. Оказывается, с транспортировкой памятного камня у сына актрисы Андрея Урганта возникли проблемы – кладбище очень "населенное", между могил мало места, поэтому специальной технике было трудно проехать. Наконец, летом прошлого года капитальный дорогой памятник поставить удалось.

Фото: Дни.ру

На плите неправильной формы, увенчанной головой львицы, расположен бронзовый барельеф – портрет актрисы и бронзовые плашки с именем и годами жизни Нины Ургант. Получилось лаконично, трогательно, светло...

Шоу-бизнес в Telegram

14 августа 2025, 15:54
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон

Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско
Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда

Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда
Закройте глаза и представьте этот голос. Глубокий, властный, с нотками иронии. Именно им говорил Ник Фьюри в киновселенной Marvel. Именно он предлагал выбрать между красной и синей таблеткой в "Матрице". Именно им произносил свои знаменитые монологи Дензел Вашингтон. Для миллионов французов этот тембр был неотделим от крупнейших голливудских звезд.

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница"

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница"
Фильм "Кавказская пленница" – культовая советская комедия, полная искрометного юмора, ярких персонажей и запоминающихся фраз. Сможете ли вы правильно продолжить цитаты героев, вспомнить ключевые детали и имена персонажей? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу кавказских приключений Шурика! 1.

Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех

Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех
Вице-Мисс Россия 2017 и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова трагически ушла из жизни в результате ужасной автомобильной аварии. Трагедия потрясла не только ее близких, но и поклонников по всему миру.

Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду

Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду
Канадский музыкант Ларри Гиллстром, один из основателей знаменитой хеви-метал-группы Kick Axe, ушел из жизни на 71 году. Трагедия стала тяжелой утратой для поклонников и музыкальной индустрии.

Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее

Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее
В современном мире, где успех и достижения становятся главными приоритетами, мудрые слова Омара Хайяма звучат как никогда актуально. Мудрец напоминает нам о том, что главная ценность, которую нужно беречь изо всех сил, — это время и настоящие отношения.

