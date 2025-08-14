Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта

Летом 2024 года на Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области появился один из самых необычных памятников. Под ним упокоилась народная артистка РСФСР Нина Ургант. Корреспондент "Дни.ру" оценил надгробный камень.

Страдавшая болезнью Паркинсона 92-летняя Нина Ургант скончалась 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. 8 декабря ней простились в Александринском театре Санкт-Петербурга, где актриса служила последние годы. А место похорон не разглашалось – семья хотела отдать маме и бабушке последние почести без зевак и камер. Церемония была закрытой.

Бабушку телеведущего Ивана Урганта захоронили рядом с драматургом Юрием Клепиковым, который скончался в ноябре 2021 года. На этом же кладбище покоится мама Ивана Валерия Киселева, которая заболела гриппом и умерла в феврале 2015-го.

Два года на могиле звезды фильма "Белорусский вокзал" стоял простой деревянный крест. Оказывается, с транспортировкой памятного камня у сына актрисы Андрея Урганта возникли проблемы – кладбище очень "населенное", между могил мало места, поэтому специальной технике было трудно проехать. Наконец, летом прошлого года капитальный дорогой памятник поставить удалось.

На плите неправильной формы, увенчанной головой львицы, расположен бронзовый барельеф – портрет актрисы и бронзовые плашки с именем и годами жизни Нины Ургант. Получилось лаконично, трогательно, светло...