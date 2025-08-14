Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен
Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница
Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести
Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Четверг 14 августа

12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма
Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее

Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее
38

В современном мире, где успех и достижения становятся главными приоритетами, мудрые слова Омара Хайяма звучат как никогда актуально.

Мудрец напоминает нам о том, что главная ценность, которую нужно беречь изо всех сил, — это время и настоящие отношения. Потеряв их, вернуть не удастся.

Время как драгоценность

В погоне за карьерными амбициями и признанием легко упустить из виду самое важное. Каждый миг уходит безвозвратно, и мы рискуем остаться наедине с пустотой. Вот несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание:

• Драгоценное время: Оно неумолимо уходит, и его не вернуть.

• Настоящие отношения: Без искренних связей жизнь теряет смысл.

• Счастье в мелочах: Часто радость кроется в простых моментах.

Ценности, которые важны

Омар Хайям говорит о том, что истинное богатство не в деньгах или власти, а в крепкой дружбе и искренней любви. Его рубаи напоминают о том, что:

• Триумф без друзей: Достижения в одиночестве не принесут удовлетворения.

• Память о юности: Воспоминания о близких остаются с нами навсегда.

Друзья и семья: источники счастья

В современном мире, полном суеты и постоянного движения, мы часто забываем о тех, кто искренне поддерживает нас. Не стоит игнорировать возможность:

• Набрать номер старого друга.

• Встретиться с товарищами.

• Провести вечер в кругу семьи.

Эти моменты составляют настоящую жизнь и наполняют ее смыслом.

Искренние связи

Общение с близкими создает уникальную атмосферу, которая делает нашу жизнь насыщенной. Именно они разделяют с нами радость и печаль, создавая воспоминания, которые останутся с нами навсегда.

Гармония между работой и личной жизнью

Важно помнить, что успех не должен затмевать настоящие ценности. Найдите время для:

• Размышлений о своих приоритетах.

• Уделения внимания близким.

• Создания новых воспоминаний.

Жизнь здесь и сейчас

Не откладывайте важные моменты на потом. Живите настоящим, окружая себя любовью и дружбой. Это придаст вашему успеху истинный смысл.

Омар Хайям мудро указывает на то, что потеря времени и настоящих отношений — это утрата части самого себя. Берегите сокровища дружбы и любви, ведь именно они делают нашу жизнь полноценной.

Помните, что время неумолимо, и важно дорожить каждым мгновением. Стремитесь к гармонии между работой и личной жизнью, чтобы ваше счастье было не только в достижениях, но и в искренних отношениях с окружающими. Живите здесь и сейчас, и тогда ваша жизнь станет по-настоящему насыщенной и значимой.

14 августа 2025, 12:44
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом Шедеврум
Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду

Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду
Канадский музыкант Ларри Гиллстром, один из основателей знаменитой хеви-метал-группы Kick Axe, ушел из жизни на 71 году. Трагедия стала тяжелой утратой для поклонников и музыкальной индустрии.

Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста

Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста
Угасла жизнь человека, чья история навсегда останется в анналах спорта и медицины. В возрасте 80 лет, после продолжительной борьбы с болезнью, ушел из жизни выдающийся хоккеист, врач и спортивный администратор. Его вклад в развитие хоккея, крикета, регби и спортивной медицины оставил неизгладимый след в истории. Жизнь, посвященная спорту и медицине Доктор Весе Паес родился в апреле 1945 года в Гоа.

Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон

Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон
На Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области покоится много знаменитых людей – скульптор Евгений Николаев, поэтесса Анна Ахматова, кинорежиссер Леонид Менакер, актриса Нина Ургант, композитор Виктор Лебедев... Теперь тут был похоронен и актер Иван Краско. 94-летний артист из фильмов "Балтийское небо", "Лед" и "Литейный" упокоился возле своего сына актера Андрея Краско, которого не стало в 2006-м.

Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы

Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы
Ибица, остров вечного праздника, который стал местом громкого инцидента с участием голливудской звезды Леонардо Ди Каприо. На вечеринке, организованной звездой испанского сериала "Элита" Ароном Пайпером, полиция внезапно нагрянула с проверкой. Среди гостей, оказавшихся под прицелом правоохранителей, оказался и знаменитый актер, которого, к удивлению, не узнали сразу. Вечеринка, проходившая на частной вилле, была посвящена презентации нового проекта компании по производству текилы Patron.

Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы

Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы
Актриса Анна Хилькевич, известная российским зрителям по роли в популярном сериале "Универ", открыто поделилась своими переживаниями. Она рассказала о том, что сейчас проходит через непростой период, который сама называет женским вариантом кризиса среднего возраста.

