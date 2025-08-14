Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста

Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста

Угасла жизнь человека, чья история навсегда останется в анналах спорта и медицины. В возрасте 80 лет, после продолжительной борьбы с болезнью, ушел из жизни выдающийся хоккеист, врач и спортивный администратор. Его вклад в развитие хоккея, крикета, регби и спортивной медицины оставил неизгладимый след в истории.

Жизнь, посвященная спорту и медицине

Доктор Весе Паес родился в апреле 1945 года в Гоа. Его путь начался в колледже Ла Мартиньер в Лакхнау, где он впервые проявил себя как талантливый спортсмен. Позже, в 1964–1965 годах, он изучал медицину в Президентском колледже в Калькутте, а затем продолжил практику в Медицинском колледже NRS и больнице Вудлендс. Спорт и медицина стали для него не просто профессиями, а призванием, которое он успешно сочетал на протяжении всей жизни.

Будучи полузащитником сборной Индии по хоккею, Паес дебютировал на международной арене в 1966 году на Международном кубке Гамбурга. В 1972 году он стал частью команды, завоевавшей бронзовую медаль на Олимпийских играх в Мюнхене. Этот успех сделал его одной из ключевых фигур в истории индийского хоккея. Помимо хоккея, он проявил себя в футболе, крикете и регби, демонстрируя универсальность и страсть к спорту.

Многогранный вклад в спорт

Карьера Паеса не ограничивалась полем. С 1996 по 2002 год он занимал пост президента Индийского союза регби, внося значительный вклад в развитие этого вида спорта. Его работа в Азиатском совете по крикету и Совете по контролю за крикетом в Индии (BCCI) в качестве медицинского консультанта укрепила репутацию первопроходца в спортивной медицине. Программы антидопингового образования под его руководством стали важным шагом в обеспечении честной игры. Список достижений включает.

  • Бронзовая медаль на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
  • Руководство Индийским союзом регби с 1996 по 2002 год.
  • Работа медицинским консультантом в Азиатском совете по крикету, BCCI и индийской команде Кубка Дэвиса.
  • Участие в разработке антидопинговых программ.

Его уникальный дуэт с сыном, звездой тенниса Леандером Паесом, также завоевавшим олимпийскую медаль, стал символом семейной гордости и спортивного наследия Индии.

Последние годы и прощание

В последние годы жизни доктор Паес боролся с болезнью Паркинсона, из-за которой был прикован к постели. В августе 2025 года его состояние ухудшилось из-за инфекций нижних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Несмотря на усилия врачей, 14 августа он ушел из жизни в одной из частных больниц Калькутты. Отпевание запланировано на начало следующей недели, так как семья ожидает приезда дочерей из-за границы.

Наследие, которое вдохновляет

Кончина Весе Паеса вызвала волну соболезнований. Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи отметила его вклад в хоккей и спортивную медицину, подчеркнув связь с клубами Калькутты. Лидер оппозиции Сувенду Адхикари назвал его легендой, чье влияние на спорт и медицину будет вдохновлять будущие поколения. Бывший капитан хоккейной сборной Вирен Раскинья вспоминал Паеса как выдающегося врача и человека, чья доброта и профессионализм оставили след в сердцах многих.

История Весе Паеса — это рассказ о страсти, упорстве и преданности. Его жизнь служит примером того, как талант и труд могут изменить мир спорта и медицины, оставив наследие, которое продолжает вдохновлять.

14 августа 2025, 12:01
Фото: Freepik
Indiatoday.in✓ Надежный источник

