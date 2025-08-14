Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста

Угасла жизнь человека, чья история навсегда останется в анналах спорта и медицины. В возрасте 80 лет, после продолжительной борьбы с болезнью, ушел из жизни выдающийся хоккеист, врач и спортивный администратор. Его вклад в развитие хоккея, крикета, регби и спортивной медицины оставил неизгладимый след в истории.

Жизнь, посвященная спорту и медицине

Доктор Весе Паес родился в апреле 1945 года в Гоа. Его путь начался в колледже Ла Мартиньер в Лакхнау, где он впервые проявил себя как талантливый спортсмен. Позже, в 1964–1965 годах, он изучал медицину в Президентском колледже в Калькутте, а затем продолжил практику в Медицинском колледже NRS и больнице Вудлендс. Спорт и медицина стали для него не просто профессиями, а призванием, которое он успешно сочетал на протяжении всей жизни.

Будучи полузащитником сборной Индии по хоккею, Паес дебютировал на международной арене в 1966 году на Международном кубке Гамбурга. В 1972 году он стал частью команды, завоевавшей бронзовую медаль на Олимпийских играх в Мюнхене. Этот успех сделал его одной из ключевых фигур в истории индийского хоккея. Помимо хоккея, он проявил себя в футболе, крикете и регби, демонстрируя универсальность и страсть к спорту.

Многогранный вклад в спорт

Карьера Паеса не ограничивалась полем. С 1996 по 2002 год он занимал пост президента Индийского союза регби, внося значительный вклад в развитие этого вида спорта. Его работа в Азиатском совете по крикету и Совете по контролю за крикетом в Индии (BCCI) в качестве медицинского консультанта укрепила репутацию первопроходца в спортивной медицине. Программы антидопингового образования под его руководством стали важным шагом в обеспечении честной игры. Список достижений включает.

Бронзовая медаль на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Руководство Индийским союзом регби с 1996 по 2002 год.

Работа медицинским консультантом в Азиатском совете по крикету, BCCI и индийской команде Кубка Дэвиса.

Участие в разработке антидопинговых программ.

Его уникальный дуэт с сыном, звездой тенниса Леандером Паесом, также завоевавшим олимпийскую медаль, стал символом семейной гордости и спортивного наследия Индии.

Последние годы и прощание

В последние годы жизни доктор Паес боролся с болезнью Паркинсона, из-за которой был прикован к постели. В августе 2025 года его состояние ухудшилось из-за инфекций нижних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Несмотря на усилия врачей, 14 августа он ушел из жизни в одной из частных больниц Калькутты. Отпевание запланировано на начало следующей недели, так как семья ожидает приезда дочерей из-за границы.

Наследие, которое вдохновляет

Кончина Весе Паеса вызвала волну соболезнований. Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи отметила его вклад в хоккей и спортивную медицину, подчеркнув связь с клубами Калькутты. Лидер оппозиции Сувенду Адхикари назвал его легендой, чье влияние на спорт и медицину будет вдохновлять будущие поколения. Бывший капитан хоккейной сборной Вирен Раскинья вспоминал Паеса как выдающегося врача и человека, чья доброта и профессионализм оставили след в сердцах многих.

История Весе Паеса — это рассказ о страсти, упорстве и преданности. Его жизнь служит примером того, как талант и труд могут изменить мир спорта и медицины, оставив наследие, которое продолжает вдохновлять.