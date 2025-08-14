Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы

Ибица, остров вечного праздника, который стал местом громкого инцидента с участием голливудской звезды Леонардо Ди Каприо. На вечеринке, организованной звездой испанского сериала "Элита" Ароном Пайпером, полиция внезапно нагрянула с проверкой. Среди гостей, оказавшихся под прицелом правоохранителей, оказался и знаменитый актер, которого, к удивлению, не узнали сразу.

Вечеринка, проходившая на частной вилле, была посвящена презентации нового проекта компании по производству текилы Patron. Среди приглашенных значились такие имена, как модель Кендалл Дженнер и актер Тоби Магуайр, близкий друг Ди Каприо. Однако даже столь звездный состав не спас мероприятие от внимания Гражданской гвардии Испании.

Полицейская проверка: хаос на вилле

Вечеринка оказалась несанкционированной. Количество гостей превысило ожидания организаторов, а вокруг виллы начался настоящий хаос. Полиция решила вмешаться, чтобы навести порядок. Правоохранители провели проверку документов и обыскали некоторых гостей, включая Ди Каприо.

Звезда "Титаника", привыкший к всеобщему признанию, был вынужден предъявить удостоверение личности. Очевидцы отметили, что актер сохранял спокойствие и даже шутил с полицейскими, несмотря на неловкость ситуации. После проверки его все же пропустили на мероприятие, которое продолжилось, несмотря на вмешательство властей.

Звезды под контролем: не всем повезло

Не всем знаменитостям удалось попасть на вечеринку. Рэперу Трэвису Скотту, например, отказали во входе. В то же время Ди Каприо и его спутники, включая, предположительно, модель Витторию Черетти, прошли проверку и присоединились к празднику. На видеозаписях с места событий было слышно, как женщина, возможно Черетти, комментировала тщательный обыск.

После проверки актер вернулся к празднику, а затем незаметно покинул виллу. Этот эпизод, хоть и стал неожиданным, вряд ли повлияет на репутацию звезды. Напротив, его доброжелательное поведение во время общения с полицией вызвало симпатию у свидетелей.