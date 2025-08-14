Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

14 августа
Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы

Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы
86

Ибица, остров вечного праздника, который стал местом громкого инцидента с участием голливудской звезды Леонардо Ди Каприо. На вечеринке, организованной звездой испанского сериала "Элита" Ароном Пайпером, полиция внезапно нагрянула с проверкой. Среди гостей, оказавшихся под прицелом правоохранителей, оказался и знаменитый актер, которого, к удивлению, не узнали сразу.

Вечеринка, проходившая на частной вилле, была посвящена презентации нового проекта компании по производству текилы Patron. Среди приглашенных значились такие имена, как модель Кендалл Дженнер и актер Тоби Магуайр, близкий друг Ди Каприо. Однако даже столь звездный состав не спас мероприятие от внимания Гражданской гвардии Испании.

Полицейская проверка: хаос на вилле

Вечеринка оказалась несанкционированной. Количество гостей превысило ожидания организаторов, а вокруг виллы начался настоящий хаос. Полиция решила вмешаться, чтобы навести порядок. Правоохранители провели проверку документов и обыскали некоторых гостей, включая Ди Каприо.

Звезда "Титаника", привыкший к всеобщему признанию, был вынужден предъявить удостоверение личности. Очевидцы отметили, что актер сохранял спокойствие и даже шутил с полицейскими, несмотря на неловкость ситуации. После проверки его все же пропустили на мероприятие, которое продолжилось, несмотря на вмешательство властей.

Звезды под контролем: не всем повезло

Не всем знаменитостям удалось попасть на вечеринку. Рэперу Трэвису Скотту, например, отказали во входе. В то же время Ди Каприо и его спутники, включая, предположительно, модель Витторию Черетти, прошли проверку и присоединились к празднику. На видеозаписях с места событий было слышно, как женщина, возможно Черетти, комментировала тщательный обыск.

После проверки актер вернулся к празднику, а затем незаметно покинул виллу. Этот эпизод, хоть и стал неожиданным, вряд ли повлияет на репутацию звезды. Напротив, его доброжелательное поведение во время общения с полицией вызвало симпатию у свидетелей.

14 августа 2025, 11:49
