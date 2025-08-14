Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон

На Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области покоится много знаменитых людей – скульптор Евгений Николаев, поэтесса Анна Ахматова, кинорежиссер Леонид Менакер, актриса Нина Ургант, композитор Виктор Лебедев... Теперь тут был похоронен и актер Иван Краско.

94-летний артист из фильмов "Балтийское небо", "Лед" и "Литейный" упокоился возле своего сына актера Андрея Краско, которого не стало в 2006-м. Рядом – могилы лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова и нейрофизиолог Наталья Бехтерева. Место это престижное!

Венки на панихиду прислали театр-фестиваль "Балтийский дом", театр имени Комиссаржевской, где и служил артист, театр Музыкальной комедии, футбольный клуб "Зенит", Ленфильм, Комитет по культуре, Правительство Санкт-Петербурга, Министерство культуры России...

А цветы к гробу принесли актер Борис Смолкин, актрисы Алена Бикулова, Анастасия Мельникова и Наталья Суркова, дочь актера Георгия Жженова... В итоге букетов оказалось так много, что могила под ними просто утонула. Могильного холма не было видно под розами и хризантемами...

Напомним, 9 августа 2025 года Народный артист России Иван Краско скончался в больнице Санкт-Петербурга от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. До 95-летия он не дожил полтора месяца.