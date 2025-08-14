Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы

Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы
125

Актриса Анна Хилькевич, известная российским зрителям по роли в популярном сериале "Универ", открыто поделилась своими переживаниями.

Она рассказала о том, что сейчас проходит через непростой период, который сама называет женским вариантом кризиса среднего возраста.

Кризис среднего возраста: что это?

Кризис среднего возраста — это психологическое состояние, которое часто возникает у людей в определенном возрасте. Для женщин он обычно начинается после 35 лет, тогда как у мужчин этот период может наступить ближе к 40. Этот этап жизни может сопровождаться:

• Желанием изменить привычный уклад жизни

• Стремлением бросить текущие дела

• Потребностью в смене окружения

• Поиском новых увлечений и целей

Анна Хилькевич о своем кризисе

В своем посте Анна Хилькевич отметила, что такие состояния могут быть довольно сложными и эмоционально насыщенными, отмечает женский журнал Клео.ру. Она подчеркнула, что вместо того чтобы делать резкие шаги и кардинально менять свою жизнь, решила двигаться через этот этап постепенно. Это позволяет ей:

• Позволить себе испытывать различные эмоции

• Пересматривать свои взгляды на жизнь

• Выстраивать новые жизненные ориентиры

Важность обращения за помощью

Анна также призналась, что вновь обратилась за помощью к психологу. Это решение стало для нее важным шагом, так как работа со специалистом помогает более осознанно проходить через кризис и избегать лишних эмоциональных потерь. Психологическая поддержка позволяет ей лучше понять свои чувства и осознать изменения, происходящие внутри.

Откровенность с близкими

Актриса акцентировала внимание на важности откровенности с близкими людьми. Она считает, что открытость позволяет окружающим понять, что происходит с человеком, и оказать необходимую поддержку.

Как поддержка близких помогает?

• Укрепляет эмоциональную связь

• Позволяет делиться переживаниями

• Способствует более легкому преодолению трудностей

Новый этап жизни

По словам Анны Хилькевич, внутренние перемены неизбежно делают человека "новой версией себя". Она подчеркивает, что это естественный и позитивный процесс, к которому стоит относиться с пониманием.

Позитивные изменения

Кризис среднего возраста может быть временем:

• Личного роста

• Открытия новых возможностей

• Переосмысления жизненных ценностей

Шоу-бизнес в Telegram

14 августа 2025, 11:34
Анна Хилькевич. Фото: соцсети
Super✓ Надежный источник

Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

