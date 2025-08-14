Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами

Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами
2

Советские режиссеры часто приглашали известных музыкантов в свои фильмы, создавая незабываемые образы.

Предлагаем вспомнить эти яркие моменты и угадать, в каких фильмах советские звезды запомнились зрителям. Это отличный способ провести время и узнать больше о пересечении музыки и кино в советской эпохе.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Пришла и говорю"

Б) Женщина, которая поет"

В) "Душа"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Место встречи изменить нельзя"

Б) "Версия полковника Зорина"

В) "Не может быть!"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Низами"

Б) "Украли жениха"

В) "Последний перевал"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Асса"

Б) "Игла"

В) "Насими"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Луна-парк"

Б) "Парад планет"

В) "Такси-блюз"

Правильные ответы:

1. — Б) Женщина, которая поет"

2. — А) "Место встречи изменить нельзя"

3. — А) "Низами"

4. — Б) "Игла"

5. — В) "Такси-блюз"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

14 августа 2025, 09:03
Кадр из фильма СССР
Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов"

Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов"
Есть люди, чья жизнь становится легендой еще при их жизни. Их имена связаны с подвигами, которые остаются под грифом "секретно", а их вклад в безопасность страны измеряется спасенными жизнями и предотвращенными угрозами. Ушел из жизни человек, чья служба в элитном подразделении КГБ изменила представление о борьбе с терроризмом и шпионажем. Владимир Зайцев: легенда "Альфы" Владимир Николаевич Зайцев, полковник КГБ СССР, родился 19 марта 1948 года в Московской области.

Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора

Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора
Ушел из жизни человек, чей голос десятилетиями звучал на крупнейших турнирах, вдохновляя миллионы болельщиков. Эта утрата оставила след в сердцах тех, кто любит спорт и ценит мастерство спортивного комментатора. Легенда эфира — Борис Скрипко Имя этого человека — Борис Сергеевич Скрипко.

Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены

Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены
В современном мире, полном фильмов, песен и литературных произведений о любви, может показаться, что истинная суть этого чувства уже давно раскрыта. Однако действительно ли мы способны безошибочно распознать искреннюю любовь среди мимолетных увлечений? Персидский поэт и философ Омар Хайям, живший более тысячи лет назад, предложил уникальный взгляд на эту тему.

Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета

Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета
14 августа начинается Успенский пост – один из четырех постов, принятых Православной церковью. Этот пост длится с 14 по 28 августа и начинается с праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в народе получил название Медового спаса.

Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены

Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены
На 75-м году жизни не стало выдающегося норвежского джаз-музыканта Бьерна Кьеллемира. О его уходе из жизни сообщила семья музыканта через социальные сети, а также новостные агентства.

