Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами

Предлагаем вспомнить эти яркие моменты и угадать, в каких фильмах советские звезды запомнились зрителям. Это отличный способ провести время и узнать больше о пересечении музыки и кино в советской эпохе.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Пришла и говорю"
Б) Женщина, которая поет"
В) "Душа"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Место встречи изменить нельзя"
Б) "Версия полковника Зорина"
В) "Не может быть!"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Низами"
Б) "Украли жениха"
В) "Последний перевал"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Асса"
Б) "Игла"
В) "Насими"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Луна-парк"
Б) "Парад планет"
В) "Такси-блюз"
Правильные ответы:
1. — Б) Женщина, которая поет"
2. — А) "Место встречи изменить нельзя"
3. — А) "Низами"
4. — Б) "Игла"
5. — В) "Такси-блюз"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!