Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора

Четверг 14 августа

08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы
Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора

123

Ушел из жизни человек, чей голос десятилетиями звучал на крупнейших турнирах, вдохновляя миллионы болельщиков. Эта утрата оставила след в сердцах тех, кто любит спорт и ценит мастерство спортивного комментатора.

Легенда эфира — Борис Скрипко

Имя этого человека — Борис Сергеевич Скрипко. Родившийся 19 сентября 1946 года в Москве, он посвятил свою жизнь спортивной журналистике. С 1979 года началась его карьера на телевидении, которая охватила более четырех десятилетий. За это время Скрипко стал настоящей легендой, голосом, который ассоциируется с золотыми моментами бокса. Его репортажи с 11 Олимпийских игр, начиная с московской Олимпиады 1980 года, сделали его фигурой, чье влияние на спортивный мир трудно переоценить.

Карьера, изменившая спортивное вещание

Путь Скрипко в профессии начался с работы на телевидении, где он быстро зарекомендовал себя как талантливый комментатор. Его голос сопровождал ключевые поединки на ринге, передавая эмоции и напряжение каждого удара. Помимо Олимпийских игр, он освещал множество международных турниров, работая на таких каналах, как Первый канал и "Россия-2". В 2000-х годах Скрипко занимал пост заместителя директора по спортивному вещанию на Первом канале, а также продюсировал программы на канале "Спорт". В последние годы он сотрудничал с "Матч ТВ", продолжая вдохновлять зрителей своим профессионализмом.

Главные достижения в карьере

Карьера Бориса Скрипко изобилует яркими моментами, которые навсегда останутся в истории спортивной журналистики. Вот ключевые вехи его профессионального пути.

  • Комментировал боксерские соревнования на 11 Олимпийских играх, включая Олимпиаду-1980 в Москве.
  • Работал на крупнейших международных турнирах, передавая атмосферу главных поединков.
  • Занимал руководящие должности на Первом канале, формируя спортивное вещание в России.
  • Сотрудничал с "Матч ТВ", оставаясь активным комментатором до последних лет.
  • Эти достижения сделали Скрипко не просто голосом бокса, но и человеком, который помог миллионам зрителей полюбить этот спорт.

Борьба с недугом

В последние годы жизни Борис Сергеевич столкнулся с тяжелым онкологическим заболеванием. Находился в больнице, где врачи боролись за его здоровье. Несмотря на усилия медиков, болезнь оказалась сильнее. Уход Скрипко стал тяжелой утратой для спортивного сообщества, но его наследие продолжает жить в записях репортажей и воспоминаниях коллег.

Наследие, которое останется навсегда

Борис Скрипко был больше, чем комментатор. Его голос стал символом эпохи, когда бокс в России переживал взлеты и падения. Коллеги и друзья вспоминают его как профессионала высочайшего уровня и доброго человека. Федерация бокса России назвала его уход невосполнимой потерей для всей боксерской семьи. Его репортажи, наполненные искренностью и глубоким знанием спорта, навсегда останутся в сердцах болельщиков.

Уход Бориса Скрипко стал частью череды потерь в мире спортивной журналистики. Незадолго до этого, в начале августа, трагически ушел из жизни другой выдающийся комментатор — Александр Гришин, известный как "голос фигурного катания". Эти события напоминают о том, как хрупка жизнь и как много значат те, кто своим талантом делает спорт ближе к людям.

14 августа 2025, 08:13
Фото: Freepik
IZ.ru

Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены
В современном мире, полном фильмов, песен и литературных произведений о любви, может показаться, что истинная суть этого чувства уже давно раскрыта. Однако действительно ли мы способны безошибочно распознать искреннюю любовь среди мимолетных увлечений? Персидский поэт и философ Омар Хайям, живший более тысячи лет назад, предложил уникальный взгляд на эту тему.

Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета

Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета
14 августа начинается Успенский пост – один из четырех постов, принятых Православной церковью. Этот пост длится с 14 по 28 августа и начинается с праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в народе получил название Медового спаса.

Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены

Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены
На 75-м году жизни не стало выдающегося норвежского джаз-музыканта Бьерна Кьеллемира. О его уходе из жизни сообщила семья музыканта через социальные сети, а также новостные агентства.

Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому

Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому
Каждому из нас знакомо это парализующее чувство. Нужно сделать что-то важное, полезное, срочное, но какая-то невидимая стена вырастает между вами и задачей. Вы часами скроллите ленту, смотрите в потолок или находите сотню мелких, незначительных дел, лишь бы не приступать к главному. Мы привыкли называть это ленью и винить себя в слабой силе воли. Но что, если это не моральный недостаток, а всего лишь биохимический процесс, которым можно управлять? Новейшие исследования в области нейробиологии показывают, что это именно так.

Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки

Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки
В поисках любви женщина часто слушает сердце, но древняя мудрость учит, что разум должен идти на шаг впереди. Мудрецы Востока, наблюдая за тысячами судеб, вывели простые истины о человеческой натуре. Они знали: есть мужчины, которые подобны плодородной почве, и есть те, что похожи на топкое болото, затягивающее на дно. Современная психология дала им сложные названия, но суть осталась неизменной.

