Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета

Этот пост длится с 14 по 28 августа и начинается с праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в народе получил название Медового спаса. В этот день принято освещать мед и продукты из него, а также соблюдать ряд традиций и обычаев.
Историческая справка
Праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня отмечается с IX века и служит началом Успенского поста. Этот пост схож по строгости с Великим постом, в который запрещено есть мясо, молочные продукты и рыбу. Исключение составляет лишь праздник Преображения, который отмечается 19 августа.
Смысл праздника
Успенский пост готовит верующих к трагическому событию — окончанию земной жизни Богоматери. Отказ от развлечений и употребление постной пищи помогают задуматься о своем предназначении и жизненном пути.
Праздники Спасы в Успенский пост
На август приходится три праздника, именуемые Спасами:
1. Медовый Спас — 14 августа.
2. Яблочный Спас — 19 августа.
3. Хлебный Спас — 29 августа.
Каждый из этих праздников имеет как религиозное, так и сельскохозяйственное значение, отражая исконно русский обычай.
Что празднуют в Медовый Спас
Медовый Спас — это не только церковный праздник, но и народное торжество. В этот день в храмах благословляют свежесобранный мед, мак и целебные травы. Угощаться ими можно только для церковного обряда, но после этого принято делиться угощениями с друзьями и знакомыми.
Традиции богослужения
В день Медового Спаса проводятся следующие богослужения:
• Освящение свежего меда и малое освящение воды.
• Совершение аллилуйных служб, где вместо "Бог Господь" поется "Аллилуйя".
• Чтение молитвы Ефрема Сирина.
Народные традиции
Существуют различные народные приметы, связанные с Медовым Спасом:
• Если ласточки улетели, осень будет ранней.
• Сильный ветер предвещает морозную зиму.
• Дождь в этот день обещает отсутствие лесных пожаров в следующем году.
Что можно делать 14 августа
В этот день есть ряд действий, которые считаются благоприятными:
• Пробовать освященный мед.
• Готовить пряники и пироги с медом.
• Пасечники начинают сбор меда из сот.
• Приносить из церкви освященную воду.
• Помогать соседям по хозяйству и угощать их медовыми угощениями.
• Оказывать финансовую помощь нуждающимся.
• Искупаться в освященном водоеме.
• Ухаживать за домашними питомцами.
Что нельзя делать 14 августа
Существует также список запретов на этот день:
• Нельзя есть скоромное и пить алкоголь.
• Не рекомендуется тяжело работать или выходить в огород.
• Запрещено убирать и двигать тяжелые предметы.
• Нельзя отказывать в помощи другим.
• После Медового Спаса не следует купаться в открытых водоемах.
Медовый спас — это время духовного очищения и размышлений о жизни. Соблюдение традиций и обычаев этого дня помогает углубить веру и укрепить связь с природой и окружающими.