Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета

14 августа начинается Успенский пост – один из четырех постов, принятых Православной церковью.

Этот пост длится с 14 по 28 августа и начинается с праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в народе получил название Медового спаса. В этот день принято освещать мед и продукты из него, а также соблюдать ряд традиций и обычаев.

Историческая справка

Праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня отмечается с IX века и служит началом Успенского поста. Этот пост схож по строгости с Великим постом, в который запрещено есть мясо, молочные продукты и рыбу. Исключение составляет лишь праздник Преображения, который отмечается 19 августа.

Смысл праздника

Успенский пост готовит верующих к трагическому событию — окончанию земной жизни Богоматери. Отказ от развлечений и употребление постной пищи помогают задуматься о своем предназначении и жизненном пути.

Праздники Спасы в Успенский пост

На август приходится три праздника, именуемые Спасами:

1. Медовый Спас — 14 августа.

2. Яблочный Спас — 19 августа.

3. Хлебный Спас — 29 августа.

Каждый из этих праздников имеет как религиозное, так и сельскохозяйственное значение, отражая исконно русский обычай.

Что празднуют в Медовый Спас

Медовый Спас — это не только церковный праздник, но и народное торжество. В этот день в храмах благословляют свежесобранный мед, мак и целебные травы. Угощаться ими можно только для церковного обряда, но после этого принято делиться угощениями с друзьями и знакомыми.

Традиции богослужения

В день Медового Спаса проводятся следующие богослужения:

• Освящение свежего меда и малое освящение воды.

• Совершение аллилуйных служб, где вместо "Бог Господь" поется "Аллилуйя".

• Чтение молитвы Ефрема Сирина.

Народные традиции

Существуют различные народные приметы, связанные с Медовым Спасом:

• Если ласточки улетели, осень будет ранней.

• Сильный ветер предвещает морозную зиму.

• Дождь в этот день обещает отсутствие лесных пожаров в следующем году.

Что можно делать 14 августа

В этот день есть ряд действий, которые считаются благоприятными:

• Пробовать освященный мед.

• Готовить пряники и пироги с медом.

• Пасечники начинают сбор меда из сот.

• Приносить из церкви освященную воду.

• Помогать соседям по хозяйству и угощать их медовыми угощениями.

• Оказывать финансовую помощь нуждающимся.

• Искупаться в освященном водоеме.

• Ухаживать за домашними питомцами.

Что нельзя делать 14 августа

Существует также список запретов на этот день:

• Нельзя есть скоромное и пить алкоголь.

• Не рекомендуется тяжело работать или выходить в огород.

• Запрещено убирать и двигать тяжелые предметы.

• Нельзя отказывать в помощи другим.

• После Медового Спаса не следует купаться в открытых водоемах.

Медовый спас — это время духовного очищения и размышлений о жизни. Соблюдение традиций и обычаев этого дня помогает углубить веру и укрепить связь с природой и окружающими.