Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Среда 13 августа

Среда 13 августа

00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда "Арсенала" ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа
Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены

Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены
212

На 75-м году жизни не стало выдающегося норвежского джаз-музыканта Бьерна Кьеллемира.

О его уходе из жизни сообщила семья музыканта через социальные сети, а также новостные агентства. Причина кончины остается неизвестной, что вызывает дополнительную грусть среди поклонников и коллег.

Ранние годы

• Дата рождения: 1950 год

• Место рождения: Норвегия

Бьерн Кьеллемир с ранних лет проявлял интерес к музыке. В 1970 году он переехал в Осло для обучения в Норвежской музыкальной академии, что стало важным шагом на пути к его будущей карьере.

Музыкальный путь

Карьера Бьерна началась в 1980-х годах, и с тех пор он стал известен как:

• Выдающийся джазовый контрабасист

• Участник локальных рок-коллективов

• Артист и педагог

Кьеллемир записал десятки альбомов, сотрудничая с различными музыкальными группами и исполнителями. Он работал как с джазовыми, так и с рок-музыкантами, а также с артистами классической музыки, включая легендарного Чета Бейкера.

Влияние на музыку

Бьерн Кьеллемир оставил значительное наследие в мире музыки:

• Записал десятки альбомов

• Участвовал в проектах разных жанров

• Некоторые его композиции вошли в саундтреки к фильмам

Музыка Кьеллемира продолжает вдохновлять новых исполнителей и слушателей, а его вклад в джазовую и рок-сцены будет жить вечно.

Телевизионные проекты

Кьеллемир также многократно появлялся на телевизионных шоу и в документальных проектах, что способствовало популяризации джаза и расширению аудитории. Его харизма и талант позволили ему завоевать сердца многих зрителей.

Наследие

Бьерн Кьеллемир был признан "джазменом года" в Норвегии в 1990 году, что стало важной вехой в его карьере. Его уход из жизни оставил пустоту в музыкальном сообществе, но его творчество будет жить в сердцах поклонников.

Воспоминания и почести

Безвременный уход Кьеллемира вызвал волну скорби среди его поклонников и коллег. Многие музыканты и артисты выразили свои соболезнования и поделились воспоминаниями о совместной работе с ним. Его вклад в музыку останется в памяти на долгие годы.

Уход из жизни Бьерна Кьеллемира — это потеря не только для норвежской музыки, но и для всего мирового музыкального сообщества. Его уникальный стиль, талант и преданность делу оставили неизгладимый след в истории джаза.

14 августа 2025, 00:23
Фото: Freepik
Abc Nyheter✓ Надежный источник

