Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 13 августа

18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско

"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско
1064

Сиделка Дарья была рядом с Иваном Краско в последние десять лет его жизни. Именно она проводила его в реанимацию 9 августа, откуда он уже не вернулся...

"Я пришла к нему на спектакль и дождалась Ваню после финального поклона, – так и познакомились, – рассказала сиделка корреспонденту "Дни.ру". – Он оценил меня и сказал: "Ты – девочка умная, а мне как раз нужна помощница".

В итоге Иван Краско принял и Дарью, и ее семью, и даже кота, как своих родных. "Он заменил мне дедушку, хотя пресса называла меня "молодой пассией", "молодой женой" актера, – вздыхает сиделка. – А он велел мне говорить всем, что я его внучка или дочка. Еще в понедельник он мне рассказывал анекдоты, а в четверг я проводила его в реанимацию, будучи уверенной, что он будет жить вечно".

"Поделилась она и интимными подробностями: "Он звал меня "моя синеглазка", а я его на "ты" и Ваней, поскольку он говорил, что устал от официальных имени-отчества и "выкания". Больше всего мой Ваня любил морепродукты, черную и красную икру".

Фото: Дни.ру

На прощании с Народным артистом молодая сиделка убивалась больше всех его жен и детей, некоторые из которых даже не приехали на похороны. С кем-то актер был в ссоре – так до конца жизни и не помирился. А рыдающая сиделка Дарья все покрывала мертвое тело Ивана Краско поцелуями и все не могла с ним проститься...

Она первой, по христианской традиции, бросила горсть земли на опущенный в могилу гроб с телом Ивана Ивановича. А потом стала причитать: "Ваня, ты хотел жить долго – прожил долго. Опыт, который ты мне дал, бесценный! Сколько людей я знаю благодаря тебе! Светлая тебе память, Ванечка! Ты очень дорог мне! Я знаю, что ты рядом!"

Шоу-бизнес в Telegram

13 августа 2025, 18:04
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско

Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско
Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах

Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах
Думаете, разница между богатыми и бедными в удаче или наследстве? Психологи утверждают, что все дело в одной фразе, которую одни произносят каждый день, а другие – никогда. Мы привыкли думать, что финансовое благополучие — это результат тяжелого труда, удачных инвестиций или хорошего образования.

Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско

Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско
Северная Столица простилась с Иваном Краско. Он при жизни отличался любвеобильностью. Поэтому на гражданской панихиде в театре и на отпевании на Комаровском мемориальном кладбище было немало видных, ярких и статных девушек. Но особое внимание было приковано к одной. Алена Бикулова – одна из самых талантливых актрис Петербурга.

Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее

Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее
Сочи – это бренд. После Олимпиады он превратился в круглогодичный курорт европейского уровня с блестящими набережными, модными ресторанами и идеальной инфраструктурой. Но за этот блеск приходится платить. Цены на жилье, еду и развлечения в высокий сезон заставляют многих искать более доступные альтернативы. Что, если мы скажем, что есть место, где те же самые горы встречаются с тем же самым Черным морем, где растут те же пальмы и эвкалипты, но ценник на отдых отличается в 1,5-2 раза? И это место находится буквально за углом.

Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле

Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле
Ковер на стене – главный мем о советском быте. Мы думали, что это для тепла и звукоизоляции, но главная причина была куда прагматичнее. Раскрываем секрет, который знали все хозяйки СССР. Ковер на стене в советской квартире — такой же неотъемлемый символ эпохи, как сервант с хрусталем или авоська.

В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек

В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек
В 2022 году жизнь Данаи Пригожиной, дочери известного российского продюсера Иосифа Пригожина, казалась похожей на сказку. Она встретила Евгения Ткаченко – человека, который смог завоевать ее сердце. Их роман развивался стремительно. Молодая семья строила планы, радовалась каждому дню и наслаждалась счастьем. Но случилось непоправимое. Тревожные вести: исчезновение ЕвгенияОсенью 2023 года жизнь семьи изменилась навсегда.

Выбор читателей

11/08ПндНе стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 12/08ВтрНе стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 12/08ВтрУшел из жизни гений, преобразивший сцену 13/08СрдБывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 12/08ВтрРоссия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 12/08ВтрУшла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность