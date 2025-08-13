"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско

Сиделка Дарья была рядом с Иваном Краско в последние десять лет его жизни. Именно она проводила его в реанимацию 9 августа, откуда он уже не вернулся...

"Я пришла к нему на спектакль и дождалась Ваню после финального поклона, – так и познакомились, – рассказала сиделка корреспонденту "Дни.ру". – Он оценил меня и сказал: "Ты – девочка умная, а мне как раз нужна помощница".

В итоге Иван Краско принял и Дарью, и ее семью, и даже кота, как своих родных. "Он заменил мне дедушку, хотя пресса называла меня "молодой пассией", "молодой женой" актера, – вздыхает сиделка. – А он велел мне говорить всем, что я его внучка или дочка. Еще в понедельник он мне рассказывал анекдоты, а в четверг я проводила его в реанимацию, будучи уверенной, что он будет жить вечно".

"Поделилась она и интимными подробностями: "Он звал меня "моя синеглазка", а я его на "ты" и Ваней, поскольку он говорил, что устал от официальных имени-отчества и "выкания". Больше всего мой Ваня любил морепродукты, черную и красную икру".

На прощании с Народным артистом молодая сиделка убивалась больше всех его жен и детей, некоторые из которых даже не приехали на похороны. С кем-то актер был в ссоре – так до конца жизни и не помирился. А рыдающая сиделка Дарья все покрывала мертвое тело Ивана Краско поцелуями и все не могла с ним проститься...

Она первой, по христианской традиции, бросила горсть земли на опущенный в могилу гроб с телом Ивана Ивановича. А потом стала причитать: "Ваня, ты хотел жить долго – прожил долго. Опыт, который ты мне дал, бесценный! Сколько людей я знаю благодаря тебе! Светлая тебе память, Ванечка! Ты очень дорог мне! Я знаю, что ты рядом!"