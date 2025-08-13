Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 13 августа

17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско

Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско
156

Северная Столица простилась с Иваном Краско. Он при жизни отличался любвеобильностью. Поэтому на гражданской панихиде в театре и на отпевании на Комаровском мемориальном кладбище было немало видных, ярких и статных девушек. Но особое внимание было приковано к одной.

Алена Бикулова – одна из самых талантливых актрис Петербурга. Какие у нее моноспектакли – драматичные, музыкальные! Как ярко она воплощает на сцене Эдит Пиаф, Анну Герман, Марию Каллас! А еще она считается одной из первых красавиц города на Неве.

Фото: Дни.ру

Стоило ей войти в зал театра имени Комиссаржевской, где прощались с Народным артистом, как все внимание переключилось на нее. В траурном платке и черном платье, Алена Бикулова казалась воплощением света, любви, нежности. Она произвела фурор у гроба. Люди шептались: "Какая красивая! Вот кого ему надо было брать в жены, а не этих вертихвосток!" Ею любовались старые и завидовали молодые!

Фото: Дни.ру

Алена Бикулова не скрывает, что Иван Иванович был для нее не просто кумиром, а учителем и наставником в профессии. Они вместе работали и нередко общались. Его житейская мудрость не раз приходила на помощь молодой актрисе. Она училась у него не только профессии, но человечности.

Напомним, Иван Краско скончался в больнице Санкт-Петербурга 9 августа 2025 года актер от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. До 95-летия он не дожил полтора месяца...

Шоу-бизнес в Telegram

13 августа 2025, 17:33
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско

Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее

Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее
Сочи – это бренд. После Олимпиады он превратился в круглогодичный курорт европейского уровня с блестящими набережными, модными ресторанами и идеальной инфраструктурой. Но за этот блеск приходится платить. Цены на жилье, еду и развлечения в высокий сезон заставляют многих искать более доступные альтернативы. Что, если мы скажем, что есть место, где те же самые горы встречаются с тем же самым Черным морем, где растут те же пальмы и эвкалипты, но ценник на отдых отличается в 1,5-2 раза? И это место находится буквально за углом.

Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле

Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле
Ковер на стене – главный мем о советском быте. Мы думали, что это для тепла и звукоизоляции, но главная причина была куда прагматичнее. Раскрываем секрет, который знали все хозяйки СССР. Ковер на стене в советской квартире — такой же неотъемлемый символ эпохи, как сервант с хрусталем или авоська.

В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек

В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек
В 2022 году жизнь Данаи Пригожиной, дочери известного российского продюсера Иосифа Пригожина, казалась похожей на сказку. Она встретила Евгения Ткаченко – человека, который смог завоевать ее сердце. Их роман развивался стремительно. Молодая семья строила планы, радовалась каждому дню и наслаждалась счастьем. Но случилось непоправимое. Тревожные вести: исчезновение ЕвгенияОсенью 2023 года жизнь семьи изменилась навсегда.

Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта

Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта
В мире боевых искусств наступила тишина. Ушел человек, чья жизнь была полна ярких побед, сложных испытаний и неукротимой силы духа. Его имя навсегда останется в истории российского спорта, а его история заставляет задуматься о том, как слава и трудности идут рука об руку. Кто был этот человек? Дмитрий Лиходумов — трехкратный чемпион России по кикбоксингу, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы 2000 года и титула чемпиона мира среди профессионалов 2002 года.

"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают

"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают
Тысячу лет назад персидский философ, математик и поэт Омар Хайям писал свои знаменитые четверостишия – рубаи. Он говорил о вине, быстротечности жизни и радости каждого мгновения. Но одни из самых пронзительных его строк посвящены любви и женщинам. Его мудрость — это не сборник советов по пикапу.

Выбор читателей

11/08ПндНе стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 12/08ВтрНе стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 12/08ВтрУшел из жизни гений, преобразивший сцену 13/08СрдБывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 12/08ВтрРоссия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 12/08ВтрУшла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность