Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско

Северная Столица простилась с Иваном Краско. Он при жизни отличался любвеобильностью. Поэтому на гражданской панихиде в театре и на отпевании на Комаровском мемориальном кладбище было немало видных, ярких и статных девушек. Но особое внимание было приковано к одной.

Алена Бикулова – одна из самых талантливых актрис Петербурга. Какие у нее моноспектакли – драматичные, музыкальные! Как ярко она воплощает на сцене Эдит Пиаф, Анну Герман, Марию Каллас! А еще она считается одной из первых красавиц города на Неве.

Стоило ей войти в зал театра имени Комиссаржевской, где прощались с Народным артистом, как все внимание переключилось на нее. В траурном платке и черном платье, Алена Бикулова казалась воплощением света, любви, нежности. Она произвела фурор у гроба. Люди шептались: "Какая красивая! Вот кого ему надо было брать в жены, а не этих вертихвосток!" Ею любовались старые и завидовали молодые!

Алена Бикулова не скрывает, что Иван Иванович был для нее не просто кумиром, а учителем и наставником в профессии. Они вместе работали и нередко общались. Его житейская мудрость не раз приходила на помощь молодой актрисе. Она училась у него не только профессии, но человечности.

Напомним, Иван Краско скончался в больнице Санкт-Петербурга 9 августа 2025 года актер от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. До 95-летия он не дожил полтора месяца...

