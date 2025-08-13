Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 13 августа

18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах

Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах
332

Думаете, разница между богатыми и бедными в удаче или наследстве? Психологи утверждают, что все дело в одной фразе, которую одни произносят каждый день, а другие – никогда.

Мы привыкли думать, что финансовое благополучие — это результат тяжелого труда, удачных инвестиций или хорошего образования. Все это важно. Но есть кое-что, что стоит над всем этим — мышление. То, как мы говорим и думаем о деньгах, напрямую формирует нашу реальность.

Существует одна простая, почти невинная на вид фраза, которая для вашего мозга работает как команда "СТОП". Она мгновенно блокирует всякую возможность роста и буквально программирует на бедность. Люди с мышлением дефицита произносят ее десятки раз в неделю, даже не замечая. Люди, добившиеся успеха, вычеркнули ее из своего лексикона навсегда.

И эта фраза — "Я не могу себе это позволить".

Почему эта фраза так опасна?

На первый взгляд, что в ней плохого? Это просто констатация факта. У вас в кошельке 5 000 рублей, а новый телефон стоит 50 000. Вы не можете его себе позволить. Все честно.

Но вот что происходит в вашем мозгу в этот момент:

  1. Мозг получает команду "отбой". Сказав "я не могу", вы ставите точку. Это окончательное утверждение, не требующее дальнейших действий. Мозг понимает: "Задача сложна, прекращаем думать в этом направлении". Все его творческие и аналитические ресурсы отключаются.
  2. Вы закрепляете роль жертвы. Эта фраза — признание собственного бессилия перед обстоятельствами. Вы не управляете ситуацией, ситуация управляет вами. Это позиция пассивного наблюдателя, а не активного создателя своей жизни.
  3. Формируется привычка к отказу. Чем чаще вы говорите себе "не могу", тем легче вам становится отказываться от своих желаний и целей. Маленькие "не могу" (кофе в хорошей кофейне, качественная одежда) со временем превращаются в большие: "Я не могу позволить себе лучшую работу, собственный бизнес, путешествия".

Это стена, в которую вы упираетесь снова и снова.

Как говорят миллионеры?

Человек с мышлением изобилия, даже если у него нет денег прямо сейчас, никогда не поставит ментальный блок. Вместо фразы-стены "Я не могу себе это позволить", он использует фразу-ключ:

"КАК я могу себе это позволить?"

Почувствуйте разницу. Это больше не тупик. Это вызов. Это задача, брошенная собственному мозгу.

  1. Мозг получает команду "Искать!". Вопрос "как?" заставляет его работать на полную мощность.

  2. Вы занимаете активную позицию творца. Вы больше не жертва обстоятельств, а человек, который ищет решение. Это фундаментальный сдвиг в самоощущении, который распространяется на все сферы жизни, а не только на финансы.
    3. Вы тренируете "финансовую мышцу". Даже если вы не купите эту вещь, сам процесс поиска решения — это упражнение для вашего мозга. Вы начинаете думать как предприниматель, как инвестор, как стратег. Вы видите возможности там, где раньше видели лишь стену.

    Как внедрить это в жизнь прямо сейчас?

    Перестроить мышление — это не работа одного дня, но начать можно с простых шагов.

    1. Отслеживайте свою речь. В течение следующей недели просто замечайте, как часто вы или ваши близкие произносите фразу "я не могу себе это позволить", "это слишком дорого", "у меня нет на это денег". Просто наблюдайте, не осуждая.
    2. Совершите замену. Как только вы поймали себя на этой мысли, сознательно остановитесь. Спросите себя: "Окей, а как я могу себе это позволить?". Пусть это будет просто игра, умственное упражнение.
    3. Набросайте хотя бы три варианта. Неважно, насколько они реалистичны. Цель — заставить мозг работать.

    Даже если вы не воспользуетесь ни одним из этих вариантов, вы уже сломали старую негативную программу. Вы показали своему мозгу, что выход есть всегда.

    Разница между мышлением бедности и мышлением богатства — это разница между точкой и вопросительным знаком.

    Начните задавать себе правильные вопросы, и вы удивитесь, как быстро ваш мозг найдет на них правильные ответы. Богатство начинается не в кошельке, а в голове.

Шоу-бизнес в Telegram

13 августа 2025, 18:30
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка

Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека

"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско

"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско
Сиделка Дарья была рядом с Иваном Краско в последние десять лет его жизни. Именно она проводила его в реанимацию 9 августа, откуда он уже не вернулся... "Я пришла к нему на спектакль и дождалась Ваню после финального поклона, – так и познакомились, – рассказала сиделка корреспонденту "Дни.

Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско

Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско
Северная Столица простилась с Иваном Краско. Он при жизни отличался любвеобильностью. Поэтому на гражданской панихиде в театре и на отпевании на Комаровском мемориальном кладбище было немало видных, ярких и статных девушек. Но особое внимание было приковано к одной. Алена Бикулова – одна из самых талантливых актрис Петербурга.

Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее

Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее
Сочи – это бренд. После Олимпиады он превратился в круглогодичный курорт европейского уровня с блестящими набережными, модными ресторанами и идеальной инфраструктурой. Но за этот блеск приходится платить. Цены на жилье, еду и развлечения в высокий сезон заставляют многих искать более доступные альтернативы. Что, если мы скажем, что есть место, где те же самые горы встречаются с тем же самым Черным морем, где растут те же пальмы и эвкалипты, но ценник на отдых отличается в 1,5-2 раза? И это место находится буквально за углом.

Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле

Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле
Ковер на стене – главный мем о советском быте. Мы думали, что это для тепла и звукоизоляции, но главная причина была куда прагматичнее. Раскрываем секрет, который знали все хозяйки СССР. Ковер на стене в советской квартире — такой же неотъемлемый символ эпохи, как сервант с хрусталем или авоська.

В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек

В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек
В 2022 году жизнь Данаи Пригожиной, дочери известного российского продюсера Иосифа Пригожина, казалась похожей на сказку. Она встретила Евгения Ткаченко – человека, который смог завоевать ее сердце. Их роман развивался стремительно. Молодая семья строила планы, радовалась каждому дню и наслаждалась счастьем. Но случилось непоправимое. Тревожные вести: исчезновение ЕвгенияОсенью 2023 года жизнь семьи изменилась навсегда.

Выбор читателей

11/08ПндНе стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 12/08ВтрНе стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 12/08ВтрУшел из жизни гений, преобразивший сцену 13/08СрдБывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 12/08ВтрРоссия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 12/08ВтрУшла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность