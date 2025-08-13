В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы
В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек

686

В 2022 году жизнь Данаи Пригожиной, дочери известного российского продюсера Иосифа Пригожина, казалась похожей на сказку. Она встретила Евгения Ткаченко – человека, который смог завоевать ее сердце. Их роман развивался стремительно. Молодая семья строила планы, радовалась каждому дню и наслаждалась счастьем. Но случилось непоправимое.

Тревожные вести: исчезновение Евгения

Осенью 2023 года жизнь семьи изменилась навсегда. Евгению Ткаченко, которому на тот момент было всего 25 лет, вручили повестку в рамках частичной мобилизации. В ноябре он отправился в зону боевых действий, служил разведчиком-пулеметчиком под позывным "Панда" на Купянском направлении. Через два месяца связь с ним оборвалась. Последнее сообщение, которое Даная получила от мужа, было наполнено теплом и любовью: он написал, что уходит на задание и любит всех своих близких. После этого — тишина.

Даная отказывалась верить в худшее. Она цеплялась за надежду, что Евгений жив. Подписчики в социальных сетях поддерживали молодую женщину, делились словами сочувствия и надеялись на чудо. Многие предполагали, что Евгений мог быть ошибочно признан пропавшим без вести. Эти слова помогали Данае держаться, несмотря на боль и неопределенность.

Год ожидания: надежда и боль

Прошел год, но вестей от Евгения не было. Иосиф Пригожин, отец Данаи, в начале 2025 года признавался, что знает некоторые обстоятельства исчезновения зятя, но не готов делиться подробностями. Он просил не делать поспешных выводов, сохраняя надежду на возвращение Евгения. Даная, в свою очередь, продолжала верить в лучшее. Весной, в день рождения мужа, она писала о своей благодарности за поддержку и о том, что надежда умирает последней.

Годовщина свадьбы в марте 2025 года стала для Данаи особенно тяжелым моментом. В социальных сетях она опубликовала пронзительное обращение к мужу, вспоминая их любовь, которая буквально вернула ее к жизни в трудные времена. Она писала о боли, которая сжимала сердце, и о пустоте, которая поселилась в их доме без Евгения. Вместе с маленьким сыном Даниэлем Даная продолжала ждать, сохраняя веру в то, что их семья воссоединится.

Трагическое подтверждение

Недавно надежды Данаи и ее близких рухнули. Суд официально признал Евгения Ткаченко погибшим. Иосиф Пригожин подтвердил эту информацию, отметив, что тело зятя так и не было найдено, но место его гибели установлено. Это решение стало тяжелым ударом для семьи. Даная, которая до последнего момента отказывалась верить в уход из жизни мужа, теперь осталась одна воспитывать сына.

Сила духа и поддержка близких

Несмотря на трагедию, Даная нашла в себе силы обратиться к подписчикам. Она призвала людей быть добрее, осуждая тех, кто оставлял негативные комментарии в ее адрес. Женщина подчеркнула, что не хочет больше обсуждать случившееся публично, но благодарит всех, кто поддерживал ее в этот трудный год.

Сейчас Даная сосредоточена на воспитании сына и сохранении памяти о муже. Их история любви, хоть и оборвалась так скоро, остается примером искренних чувств, которые способны пережить даже самые тяжелые испытания.

13 августа 2025, 16:42
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"
Билан сообщил драматические подробности кончины своего легендарного продюсера

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее

Сочи – это бренд. После Олимпиады он превратился в круглогодичный курорт европейского уровня с блестящими набережными, модными ресторанами и идеальной инфраструктурой. Но за этот блеск приходится платить. Цены на жилье, еду и развлечения в высокий сезон заставляют многих искать более доступные альтернативы. Что, если мы скажем, что есть место, где те же самые горы встречаются с тем же самым Черным морем, где растут те же пальмы и эвкалипты, но ценник на отдых отличается в 1,5-2 раза? И это место находится буквально за углом.

Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле

Ковер на стене – главный мем о советском быте. Мы думали, что это для тепла и звукоизоляции, но главная причина была куда прагматичнее. Раскрываем секрет, который знали все хозяйки СССР. Ковер на стене в советской квартире — такой же неотъемлемый символ эпохи, как сервант с хрусталем или авоська.

Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта

В мире боевых искусств наступила тишина. Ушел человек, чья жизнь была полна ярких побед, сложных испытаний и неукротимой силы духа. Его имя навсегда останется в истории российского спорта, а его история заставляет задуматься о том, как слава и трудности идут рука об руку. Кто был этот человек? Дмитрий Лиходумов — трехкратный чемпион России по кикбоксингу, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы 2000 года и титула чемпиона мира среди профессионалов 2002 года.

"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают

Тысячу лет назад персидский философ, математик и поэт Омар Хайям писал свои знаменитые четверостишия – рубаи. Он говорил о вине, быстротечности жизни и радости каждого мгновения. Но одни из самых пронзительных его строк посвящены любви и женщинам. Его мудрость — это не сборник советов по пикапу.

Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь?

Магнитные бури, о которых так много говорят, часто воспринимаются как нечто угрожающее. Рассказы об их опасности для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями, создают атмосферу тревоги. Но магнитные бури – это не только природное явление, но и возможность для очищения и укрепления организма. Что такое магнитные бури и почему их не стоит бояться? Магнитные бури возникают, когда заряженные частицы солнечного ветра достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.

