В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек

В 2022 году жизнь Данаи Пригожиной, дочери известного российского продюсера Иосифа Пригожина, казалась похожей на сказку. Она встретила Евгения Ткаченко – человека, который смог завоевать ее сердце. Их роман развивался стремительно. Молодая семья строила планы, радовалась каждому дню и наслаждалась счастьем. Но случилось непоправимое.

Тревожные вести: исчезновение Евгения

Осенью 2023 года жизнь семьи изменилась навсегда. Евгению Ткаченко, которому на тот момент было всего 25 лет, вручили повестку в рамках частичной мобилизации. В ноябре он отправился в зону боевых действий, служил разведчиком-пулеметчиком под позывным "Панда" на Купянском направлении. Через два месяца связь с ним оборвалась. Последнее сообщение, которое Даная получила от мужа, было наполнено теплом и любовью: он написал, что уходит на задание и любит всех своих близких. После этого — тишина.

Даная отказывалась верить в худшее. Она цеплялась за надежду, что Евгений жив. Подписчики в социальных сетях поддерживали молодую женщину, делились словами сочувствия и надеялись на чудо. Многие предполагали, что Евгений мог быть ошибочно признан пропавшим без вести. Эти слова помогали Данае держаться, несмотря на боль и неопределенность.

Год ожидания: надежда и боль

Прошел год, но вестей от Евгения не было. Иосиф Пригожин, отец Данаи, в начале 2025 года признавался, что знает некоторые обстоятельства исчезновения зятя, но не готов делиться подробностями. Он просил не делать поспешных выводов, сохраняя надежду на возвращение Евгения. Даная, в свою очередь, продолжала верить в лучшее. Весной, в день рождения мужа, она писала о своей благодарности за поддержку и о том, что надежда умирает последней.

Годовщина свадьбы в марте 2025 года стала для Данаи особенно тяжелым моментом. В социальных сетях она опубликовала пронзительное обращение к мужу, вспоминая их любовь, которая буквально вернула ее к жизни в трудные времена. Она писала о боли, которая сжимала сердце, и о пустоте, которая поселилась в их доме без Евгения. Вместе с маленьким сыном Даниэлем Даная продолжала ждать, сохраняя веру в то, что их семья воссоединится.

Трагическое подтверждение

Недавно надежды Данаи и ее близких рухнули. Суд официально признал Евгения Ткаченко погибшим. Иосиф Пригожин подтвердил эту информацию, отметив, что тело зятя так и не было найдено, но место его гибели установлено. Это решение стало тяжелым ударом для семьи. Даная, которая до последнего момента отказывалась верить в уход из жизни мужа, теперь осталась одна воспитывать сына.

Сила духа и поддержка близких

Несмотря на трагедию, Даная нашла в себе силы обратиться к подписчикам. Она призвала людей быть добрее, осуждая тех, кто оставлял негативные комментарии в ее адрес. Женщина подчеркнула, что не хочет больше обсуждать случившееся публично, но благодарит всех, кто поддерживал ее в этот трудный год.

Сейчас Даная сосредоточена на воспитании сына и сохранении памяти о муже. Их история любви, хоть и оборвалась так скоро, остается примером искренних чувств, которые способны пережить даже самые тяжелые испытания.