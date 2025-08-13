Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее

Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее

Сочи – это бренд. После Олимпиады он превратился в круглогодичный курорт европейского уровня с блестящими набережными, модными ресторанами и идеальной инфраструктурой. Но за этот блеск приходится платить. Цены на жилье, еду и развлечения в высокий сезон заставляют многих искать более доступные альтернативы.

Что, если мы скажем, что есть место, где те же самые горы встречаются с тем же самым Черным морем, где растут те же пальмы и эвкалипты, но ценник на отдых отличается в 1,5-2 раза? И это место находится буквально за углом.

Речь об Абхазии.

Многие до сих пор представляют ее как полузабытый осколок СССР. Но те, кто открыл для себя современную Абхазию, называют ее не иначе как "Сочи для умных" — для тех, кто ищет ту же природу, но без суеты и переплат.

Почему именно Абхазия? Давайте сравним

Давайте начистоту: если вам нужен идеальный сервис, глянцевые бутики и атмосфера дорогого мегаполиса у моря, то вам в Сочи. Но если ваша главная цель — это горы, море, субтропическая природа и вкусная еда, то Абхазия выигрывает по многим параметрам.

1. Природа: 10 из 10 (и там, и там)

Природа не признает государственных границ. Величественные Кавказские горы, которые вы видите в Адлере, — это те же самые горы, что обрамляют Гагру. Пышная зелень, кипарисы, пальмы, олеандры — флора практически идентична. Главное отличие в том, что в Абхазии природа более дикая, первозданная, меньше тронутая урбанизацией.

Вместо "Розы Хутор": поездка на легендарное озеро Рица, где дорога-серпантин проходит через ущелья невероятной красоты.

Вместо сочинского "Дендрария": реликтовая сосновая роща в Пицунде, чей воздух считается целебным.

2. Море и пляжи: чище и свободнее

И в Сочи, и в Абхазии пляжи преимущественно галечные. Но есть два ключевых отличия:

Чистота воды. Из-за меньшего количества людей и отсутствия крупных промышленных объектов вода у берегов Абхазии часто кажется более прозрачной.

Количество людей. Даже в пик сезона на абхазских пляжах вы без труда найдете место. Здесь нет ощущения "селедки в бочке", которое так знакомо отдыхающим в центре Сочи или Адлера.

3. Цены: главный козырь

Это тот пункт, где сравнение становится почти неприличным.

Жилье: уютный номер в гостевом доме в Гагре или Пицунде будет стоить столько же, сколько скромная комната где-нибудь в Лоо, и в 2-3 раза дешевле аналога в центре Сочи.

Еда: обед в "апацхе" (традиционном абхазском кафе) с шашлыком, хачапури-лодочкой и домашним вином обойдется в сумму, за которую в Сочи можно разве что выпить кофе с десертом.

Экскурсии и транспорт: поездки на природные красоты, такси, местные маршрутки — все ощутимо дешевле.

4. Атмосфера: ностальгия против гламура

Сочи — это динамика, скорость, блеск. Это курорт, который постоянно доказывает свой столичный статус.

Абхазия — это неспешность, душевность и легкая ностальгия. Это та самая "советская Ривьера" из старых фильмов, но без идеологии, а с акцентом на гостеприимство. Здесь никто никуда не торопится. Время течет медленнее.

Ложка дегтя: о чем стоит знать

Чтобы картина была честной, нужно упомянуть и минусы. Абхазия — это не глянцевый Сочи.

Сервис здесь часто бывает "ненавязчивым", в советском понимании этого слова.

Инфраструктура местами устарела. Не везде идеальные дороги, могут быть перебои с интернетом.

Банковские карты принимают далеко не везде. Наличные — король местного быта.

Выбор между Сочи и Абхазией — это выбор между двумя философиями отдыха.

Если вы ищете комфорт "под ключ", развитую инфраструктуру и лоск, вам в Сочи.

Если же для вас главное — это первозданная природа, чистое море, душевное спокойствие и возможность отдохнуть без удара по бюджету, то вам однозначно стоит дать шанс Абхазии.

13 августа 2025, 17:02
Фото сгенерировано в Шедеврум
Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Японское море во Владивостоке. Фото: Екатерина Ежова
Балтийское море в Зеленоградске. Фото: Екатерина Ежова
Черное море в Сочи. Фото: Екатерина Ежова
Белое море на острове Ягры. Фото: Екатерина Ежова
Охотское море в Корсакове. Фото: Екатерина Ежова
Баренцево море в Териберке. Фото: Екатерина Ежова
Азовское море в Ейске. Фото: Екатерина Ежова
Каспийское море в Избербаше. Фото: Екатерина Ежова

