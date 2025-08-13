Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 13 августа

17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки
Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта

717

В мире боевых искусств наступила тишина. Ушел человек, чья жизнь была полна ярких побед, сложных испытаний и неукротимой силы духа. Его имя навсегда останется в истории российского спорта, а его история заставляет задуматься о том, как слава и трудности идут рука об руку.

Кто был этот человек?

Дмитрий Лиходумов — трехкратный чемпион России по кикбоксингу, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы 2000 года и титула чемпиона мира среди профессионалов 2002 года. Мастер спорта международного класса, он прославился нестандартной техникой, самобытным стилем и невероятной волей к победе. Федерация кикбоксинга России назвала его одним из самых ярких представителей этого вида спорта, отметив вклад в развитие кикбоксинга не только в родном Липецке, но и на международной арене.

Путь к вершинам

Спортивная карьера Лиходумова началась в 1990-х годах, когда кикбоксинг в России только набирал популярность. Несмотря на сложные времена, он трижды становился чемпионом страны — в 1998, 1999 и 2001 годах. В 2000 году завоевал бронзу на чемпионате Европы, а в 2002 году достиг пика, став чемпионом мира среди профессионалов. Его стиль отличался не только силой, но и уникальной техникой, которая выделяла его среди других бойцов. Коллеги и ученики отмечали, что даже в зрелом возрасте он сохранял отличную физическую форму, демонстрируя мастерство на тренировках.

Личная борьба и испытания

Жизнь Лиходумова не всегда была легкой. После переезда на Украину около 20 лет назад он вернулся в Россию в 2022 году, поселившись в Балашихе. В последние годы вел замкнутый образ жизни. Личные трудности, включая развод и финансовые проблемы, наложили отпечаток на его судьбу. Несмотря на это, он оставался любящим отцом для своей дочери и продолжал работать тренером, вдохновляя учеников.

Список достижений Дмитрия Лиходумова

  • Трехкратный чемпион России (1998, 1999, 2001).
  • Бронзовый призер чемпионата Европы (2000).
  • Чемпион мира среди профессионалов (2002).
  • Мастер спорта международного класса.
  • Внес значительный вклад в развитие кикбоксинга в Липецке.

Трагический финал

Обстоятельства ухода Лиходумова окутаны тайной. Его тело обнаружили на окраине Балашихи, на нем были следы побоев, а также признаки того, что его могла сбить машина. Официальная причина пока не установлена, и расследование продолжается. Ученики и коллеги шокированы случившимся, подчеркивая, что Лиходумов оставался сильным и способным постоять за себя человеком. Предполагается, что в трагедии могли быть замешаны несколько человек, так как одолеть такого бойца в одиночку было бы крайне сложно.

Наследие мастера

Дмитрий Лиходумов оставил глубокий след в кикбоксинге. Его нестандартный подход к бою, харизма и стойкость вдохновляли многих. Ученики вспоминают его как наставника, который, несмотря на личные трудности, всегда находил силы поддерживать других. Последний разговор с одним из них, произошедший незадолго до трагедии, показал, что он стремился начать новую главу жизни, оставив позади свои слабости. Его уход стал тяжелой утратой для спортивного сообщества, но память о нем продолжит жить в достижениях и историях тех, кого он тренировал.

13 августа 2025, 16:00
Фото: сгенерировано ИИ
NTV.ru

Сочи – это бренд. После Олимпиады он превратился в круглогодичный курорт европейского уровня с блестящими набережными, модными ресторанами и идеальной инфраструктурой. Но за этот блеск приходится платить. Цены на жилье, еду и развлечения в высокий сезон заставляют многих искать более доступные альтернативы. Что, если мы скажем, что есть место, где те же самые горы встречаются с тем же самым Черным морем, где растут те же пальмы и эвкалипты, но ценник на отдых отличается в 1,5-2 раза? И это место находится буквально за углом.

Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле
В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек

В 2022 году жизнь Данаи Пригожиной, дочери известного российского продюсера Иосифа Пригожина, казалась похожей на сказку. Она встретила Евгения Ткаченко – человека, который смог завоевать ее сердце. Их роман развивался стремительно. Молодая семья строила планы, радовалась каждому дню и наслаждалась счастьем. Но случилось непоправимое. Тревожные вести: исчезновение ЕвгенияОсенью 2023 года жизнь семьи изменилась навсегда.

"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают
Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь?

Магнитные бури, о которых так много говорят, часто воспринимаются как нечто угрожающее. Рассказы об их опасности для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями, создают атмосферу тревоги. Но магнитные бури – это не только природное явление, но и возможность для очищения и укрепления организма. Что такое магнитные бури и почему их не стоит бояться? Магнитные бури возникают, когда заряженные частицы солнечного ветра достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.

