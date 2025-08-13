Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера

Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера
258

Юрий Никулин – культовая фигура, чьи роли в комедиях и драмах покорили сердца миллионов. От циркового клоуна до народного артиста, он создавал образы, которые до сих пор вызывают улыбки и трогают душу. Его герои — это простые люди, попадающие в смешные или трогательные ситуации, но всегда сохраняющие человеческое тепло и достоинство.

В этом тесте вам предстоит вспомнить, в каких фильмах снимался Юрий Никулин. Мы подобрали семь известных советских картин — ваша задача определить, участвовал ли он в них. Будьте внимательны: некоторые фильмы могут вас запутать! Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу золотой эпохи советского кинематографа.

1. Фильм "Бриллиантовая рука" (1968). Был ли Юрий Никулин в этой комедии Леонида Гайдая?

А. Да, сыграл Семена Семеновича Горбункова

Б. Да, сыграл контрабандиста по кличке Граф

В. Нет, не снимался

2. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Участвовал ли Юрий Никулин в этом фильме?

А. Да, сыграл управдома Буншу

Б. Да, сыграл царя Ивана Грозного

В. Нет, не снимался

3. Фильм "Двенадцать стульев" (1971). Появлялся ли Юрий Никулин в этой экранизации романа Ильфа и Петрова?

А. Да, сыграл Остапа Бендера

Б. Да, сыграл дворника Тихона

В. Нет, не снимался

4. Фильм "Собачье сердце" (1988). Был ли Юрий Никулин в этой экранизации повести Булгакова?

А. Да, сыграл профессора Преображенского

Б. Да, сыграл Шарикова

В. Нет, не снимался

5. Фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966). Участвовал ли Юрий Никулин в этой комедии?

А. Да, сыграл Балбеса

Б. Да, сыграл Шурика

В. Нет, не снимался

6. Фильм "Андрей Рублев" (1966). Снимался ли Юрий Никулин в этом фильме Андрея Тарковского?

А. Да, сыграл Андрея Рублева

Б. Да, сыграл эпизодическую роль

В. Нет, не снимался

7. Фильм "Старики-разбойники" (1971). Был ли Юрий Никулин в этой комедии Эльдара Рязанова?

А. Да, сыграл Мячикова

Б. Да, сыграл Воробьева

В. Нет, не снимался


Правильные ответы

  • 1. Б. Да, сыграл контрабандиста по кличке Граф
  • 2. В. Нет, не снимался
  • 3. Б. Да, сыграл дворника Тихона
  • 4. В. Нет, не снимался
  • 5. А. Да, сыграл Балбеса
  • 6. В. Нет, не снимался
  • 7. А. Да, сыграл Мячикова


Результаты

  • 6–7 правильных ответов – Вы настоящий знаток фильмографии Никулина! Кажется, вы пересмотрели все его комедии и готовы процитировать «Бриллиантовую руку» наизусть!
  • 4–5 правильных ответов – Хороший результат! Вы знаете ключевые роли Юрия Никулина, но, возможно, стоит освежить память, пересмотрев пару фильмов.
  • 3 и меньше – Пора устроить марафон советских комедий! Начните с «Операции "Ы"» или «Бриллиантовой руки» и насладитесь игрой великого актера!


Шоу-бизнес в Telegram

13 августа 2025, 14:40
Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

