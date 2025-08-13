Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 13 августа

Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей

Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей
254

Продолжительность жизни в современном мире постепенно увеличивается, но перешагнуть столетний рубеж удается лишь немногим. Ученые десятилетиями пытаются разгадать, что позволяет этим людям жить так долго, сохраняя здоровье и активность. Недавние исследования шведских ученых приоткрыли завесу тайны, выявив уникальную особенность, которая отличает долгожителей от остальных.

Устойчивость к болезням

Два масштабных исследования показали, что люди, доживающие до 100 лет, обладают удивительной способностью противостоять заболеваниям. По сравнению с теми, кто живет меньше, долгожители реже сталкиваются с серьезными болезнями, а если недуги и появляются, то развиваются они медленнее. Это касается как хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, так и других возрастных проблем.

Ключевые выводы исследований

  • Долгожители реже страдают от инсультов, инфарктов, онкологических заболеваний и переломов.
  • Риск хронических болезней у них остается ниже даже в преклонном возрасте.
  • Заболевания, если и возникают, часто ограничиваются одной системой органов, что упрощает их лечение.

Сорок лет под наблюдением

Первое исследование охватило данные о здоровье более 170 тысяч человек, родившихся в окрестностях Стокгольма с 1912 по 1922 годы. Наблюдения велись в среднем 40 лет, начиная с 60-летнего возраста участников. Ученые сравнили частоту заболеваний у долгожителей и тех, кто не дожил до 100 лет.

Результаты впечатляют: у долгожителей не только меньше болезней, но и их развитие отсрочено. Например, к 85 годам инсульт перенесли лишь 4% тех, кто достиг столетия, тогда как среди людей, доживших до 90–99 лет, этот показатель составил 10%. Даже к 100 годам риск инфаркта у долгожителей (12,5%) был вдвое ниже, чем у людей, умерших в 80–89 лет (24%).

Здоровье сосудов и ясный разум

Второе исследование, в котором анализировались данные о 274 тысячах человек, родившихся в Швеции с 1920 по 1922 годы, подтвердило эти выводы. Из них долгожителями стали лишь 4330 человек. Ученые изучили 40 различных заболеваний и обнаружили, что долгожители реже сталкиваются с болезнями сердца, сосудов, а также нейропсихиатрическими расстройствами, такими как депрессия или деменция.

Статистика здоровья долгожителей.

  • К 80 годам сердечно-сосудистые заболевания диагностированы у 8% долгожителей против 15% у тех, кто умер к 85 годам.
  • Нейропсихиатрические расстройства у долгожителей встречаются реже на протяжении всей жизни.
  • Множественные заболевания появляются у долгожителей значительно позже — около 89 лет.

Что стоит за долголетием?

Полученные данные указывают на то, что долголетие связано не только с отсрочкой болезней, но и с уникальной моделью старения. Долгожители словно обладают внутренним механизмом, который замедляет развитие возрастных изменений. Однако ученые пока не могут точно сказать, что лежит в основе этой способности — генетика, образ жизни или влияние окружающей среды.

Известны так называемые "голубые зоны" — регионы, где люди живут дольше среднего, но их секреты также остаются загадкой. Возможно, ответ кроется в сочетании факторов: правильном питании, физической активности, социальной поддержке и генетической предрасположенности.

13 августа 2025, 14:27
Фото: Freepik
vokrugsveta.ru✓ Надежный источник

