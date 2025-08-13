50-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов

В ночь на 12 августа у известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева появилась на свет дочь. Это радостное событие произошло в одном из частных перинатальных центров столицы.

Новорожденная девочка при рождении весила 4,05 кг и имела рост 53 см. По информации, поступившей из окружения семьи, Артемий Лебедев присутствовал на родах и стал первым, кто увидел свою новорожденную дочь. Это событие стало важным моментом в жизни дизайнера, который стал отцом уже 11-й раз.

Тайны имени и матери ребенка

Несмотря на радостное событие, имя новорожденной девочки и личность ее матери остаются в секрете, отмечает женский журнал Клео.ру. Артемий предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни, что вызывает интерес и обсуждение среди поклонников и журналистов.

Семейные обстоятельства

Новорожденная стала одиннадцатым ребенком Артемия Лебедева. В его семье уже есть:

• Шестеро сыновей

• Четверо дочерей

Все дети были рождены от шести разных женщин. Старшему наследнику дизайнера уже исполнилось 24 года, что подчеркивает, насколько разнообразной и насыщенной является его семейная жизнь.

Прошлые отношения

Артемий Лебедев ранее состоял в браке с дизайнером Аленой Ивановой. В этом союзе они воспитывали шестерых общих детей. Однако в прошлом году пара официально развелась. После расставания Артемий сделал заявление о том, что не планирует вновь вступать в брак, но при этом намерен продолжать расширять свою семью.

Планы на будущее

Лебедев также отметил, что хочет обеспечить каждому из своих детей отдельную квартиру, что говорит о его серьезном подходе к отцовству и желании создать комфортные условия для своих наследников.

Другие многодетные отцы

Интересно, что Артемий Лебедев не единственный многодетный отец в российском шоу-бизнесе. Например, рэпер Тимати также стал отцом, когда его избранница Валентина Иванова родила ему дочь. Это говорит о тенденции среди известных личностей к расширению семей.

С рождением 11-го ребенка Артемий Лебедев вновь подтвердил свою роль многодетного отца, который заботится о будущем своих детей. Несмотря на сложные отношения в прошлом, он продолжает строить свою жизнь и расширять семью. Остается только ждать, когда он поделится именем новорожденной дочери и расскажет о своей новой избраннице.