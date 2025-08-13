50-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 13 августа

13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула
50-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов

970

В ночь на 12 августа у известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева появилась на свет дочь. Это радостное событие произошло в одном из частных перинатальных центров столицы.

Новорожденная девочка при рождении весила 4,05 кг и имела рост 53 см. По информации, поступившей из окружения семьи, Артемий Лебедев присутствовал на родах и стал первым, кто увидел свою новорожденную дочь. Это событие стало важным моментом в жизни дизайнера, который стал отцом уже 11-й раз.

Тайны имени и матери ребенка

Несмотря на радостное событие, имя новорожденной девочки и личность ее матери остаются в секрете, отмечает женский журнал Клео.ру. Артемий предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни, что вызывает интерес и обсуждение среди поклонников и журналистов.

Семейные обстоятельства

Новорожденная стала одиннадцатым ребенком Артемия Лебедева. В его семье уже есть:

• Шестеро сыновей

• Четверо дочерей

Все дети были рождены от шести разных женщин. Старшему наследнику дизайнера уже исполнилось 24 года, что подчеркивает, насколько разнообразной и насыщенной является его семейная жизнь.

Прошлые отношения

Артемий Лебедев ранее состоял в браке с дизайнером Аленой Ивановой. В этом союзе они воспитывали шестерых общих детей. Однако в прошлом году пара официально развелась. После расставания Артемий сделал заявление о том, что не планирует вновь вступать в брак, но при этом намерен продолжать расширять свою семью.

Планы на будущее

Лебедев также отметил, что хочет обеспечить каждому из своих детей отдельную квартиру, что говорит о его серьезном подходе к отцовству и желании создать комфортные условия для своих наследников.

Другие многодетные отцы

Интересно, что Артемий Лебедев не единственный многодетный отец в российском шоу-бизнесе. Например, рэпер Тимати также стал отцом, когда его избранница Валентина Иванова родила ему дочь. Это говорит о тенденции среди известных личностей к расширению семей.

С рождением 11-го ребенка Артемий Лебедев вновь подтвердил свою роль многодетного отца, который заботится о будущем своих детей. Несмотря на сложные отношения в прошлом, он продолжает строить свою жизнь и расширять семью. Остается только ждать, когда он поделится именем новорожденной дочери и расскажет о своей новой избраннице.

13 августа 2025, 13:25
Артемий Лебедев. Кадр: YouTube
Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

56 лет служил театру имени В. Ф. Комиссаржевской Иван Краско. Сегодня на этой сцене прощаются с Народным артистом России. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. Проститься с Народным артистом пришлом немало знаменитостей.

Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду

В США не стало выдающейся американской джазовой певицы Шейлы Джордан. Ей было 96 лет. Уход артистки стал значимой утратой для музыкального мира.

Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско

56 лет служил театру имени В. Ф. Комиссаржевской Иван Краско. Сегодня на этой сцене прощаются с Народным артистом России. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. У Ивана Ивановича была бурной не только профессиональная, но и личная жизнь.

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" – культовая советская комедия, наполненная искрометным юмором, незабываемыми героями и тремя увлекательными новеллами: "Напарник", "Наваждение" и "Операция "Ы". Сможете ли вы правильно продолжить цитаты героев, вспомнить ключевые детали и имена персонажей? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу приключений Шурика! 1.

Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско

Иван Краско пришел в ленинградский театр имени В. Ф. Комиссаржевской в 1965-м и проработал до 2021-го года. Он был здесь ведущим актером и исполнял главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Костюмер". Сегодня здесь прощаются с Народным артистом. На большинстве прижизненных фотографий Иван Краско предстает в морской фуражке и тельняшке.

