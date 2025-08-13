Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско

Иван Краско пришел в ленинградский театр имени В. Ф. Комиссаржевской в 1965-м и проработал до 2021-го года. Он был здесь ведущим актером и исполнял главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Костюмер". Сегодня здесь прощаются с Народным артистом. На большинстве прижизненных фотографий Иван Краско предстает в морской фуражке и тельняшке.