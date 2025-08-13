Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

1. "Надо, Федя, надо..."
А. "это наш последний шанс!"
Б. "а то получишь по шее!"
В. "и точка!"
2. Как зовут управдома, которая командует в новелле "Напарник"?
А. Лида
Б. Зинаида Михайловна
В. Вера Сергеевна
3. Что украли Балбес, Трус и Бывалый в новелле "Операция "Ы"?
А. Золотые украшения
Б. Радиоаппаратуру
В. Продукты со склада
4. Как звали девушку, в которую влюбился Шурик в новелле "Наваждение"?
А. Лида
Б. Нина
В. Зоя
5. "Огласите весь список..."
А. "пожалуйста!"
Б. "я требую!"
В. "немедленно!"
6. Кто исполнил роль Труса в тройке антигероев?А. Георгий Вицин
Б. Юрий Никулин
В. Евгений Моргунов
7. Кто является режиссером фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"?
А. Эльдар Рязанов
Б. Леонид Гайдай
В. Георгий Данелия
Правильные ответы
- 1. В. "и точка!"
- 2. Б. Зинаида Михайловна
- 3. Б. Радиоаппаратуру
- 4. А. Лида
- 5. А. "пожалуйста!"
- 6. А. Георгий Вицин
- 7. Б. Леонид Гайдай
Результаты
- 6–7 правильных ответов – Вы настоящий Шурик! Кажется, вы готовы сдать любой экзамен и провести операцию "Ы" без сучка и задоринки!
- 4–5 правильных ответов – Хороший результат! Вы помните ключевые моменты фильма и его героев, но, возможно, стоит пересмотреть пару сцен.
- 3 и меньше – Пора пересмотреть "Операцию "Ы" и снова посмеяться над приключениями Шурика и его незадачливых противников!