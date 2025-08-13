Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником

Бывшая молодая жена блеснула на похоронах актера Ивана Краско

56 лет служил театру имени В. Ф. Комиссаржевской Иван Краско. Сегодня на этой сцене прощаются с Народным артистом России. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. У Ивана Ивановича была бурной не только профессиональная, но и личная жизнь.