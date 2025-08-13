Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником

Советские кинематографисты также не могли обойти стороной этот элемент быта. Мы собрали кадры из известных фильмов, где этот незаменимый предмет занимает центральное место. Узнаете их с первой попытки?
1. Из какого фильма этот кадр?
А) "Невероятные приключения итальянцев в России"
Б) "Спортлото-82"
В) "Три плюс два"
2. Из какого фильма этот кадр?
А) "Родня"
Б) "Бриллиантовая рука"
В) "Москва слезам не верит"
3. Из какого фильма этот кадр?
А) "Иван Васильевич меняет профессию"
Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
В) "Джентльмены удачи"
4. Из какого фильма этот кадр?
А) "Осенний марафон"
Б) "Доживём до понедельника"
В) "Вам и не снилось…"
5. Из какого фильма этот кадр?
А) "Золотой теленок"
Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
В) "Мимино"
Правильные ответы:
1. — Б) "Спортлото-82"
2. — В) "Москва слезам не верит"
3. — А) "Иван Васильевич меняет профессию"
4. — В) "Вам и не снилось…"
5. — Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!