Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса

Бизнесмен, чья жизнь была тесно связана с великим футбольным клубом и миром предпринимательства, ушел из жизни в августе 2025 года на 88-м году жизни. Его вклад в развитие клуба и деловую активность оставил значительный след в истории спорта и бизнеса.

Ранние годы и семья

Ричард Чарльз Ласселлес Карр родился 22 июля 1938 года в Великобритании. Его семейные корни были тесно связаны с футбольным клубом Арсенал: он был внуком бывшего председателя клуба сэра Брейсвелла Смита по линии матери, Эйлин Смит. Отец Ричарда, Генри Ласселлес Карр, был известен как игрок в крикет за Гламорган и героически служил в Королевских ВВС во время Второй мировой войны, но трагически погиб в 1943 году.

Ричард Карр женился на Эдде Армбруст в 1960 году, и у них родилась дочь Сью Карр, ныне баронесса Карр из Уолтон-он-те-Хилл, занимающая пост леди-главного судьи Англии и Уэльса. Его сводная сестра, леди Сара Фиппс-Бэгге, владела 2% акций Арсенала, а брат Клайв Карр занимал пост пожизненного вице-президента клуба, укрепляя семейную связь с Арсеналом.

Карьера в бизнесе

Ричард Карр был заметной фигурой в деловом мире, занимая руководящие должности в ряде компаний, включая Lee Yang Enterprise Limited, Park Lane Hotel Ltd и Tymals Investments Ltd, последняя из которых была распущена в 1999 году. В Tymals Investments Ltd он работал вместе с Ниной Брейсвелл-Смит, еще одной совладелицей Арсенала.

Однако наибольшую известность Карру принесла его роль в футбольном клубе Арсенал. Как директор Arsenal Holdings PLC и член совета директоров, он внес значительный вклад в управление и развитие одного из самых известных клубов Англии. До мая 2008 года Карр владел 2722 акциями (4,6%) Arsenal Holdings PLC, которые затем продал американскому бизнесмену Стэну Кронке. Его стратегический подход и преданность клубу способствовали укреплению позиций Арсенала как в спортивном, так и в финансовом плане.

Наследие

Ричард Карр был человеком, чья энергия и профессионализм оставили след в сердцах коллег и болельщиков. О его личной жизни известно немного, но те, кто знал его, вспоминают его как преданного делу человека с глубоким пониманием бизнеса и спорта. Причина его ухода не разглашается, но его наследие продолжает жить в успехах Арсенала и в памяти тех, кто ценил его вклад. Его жизнь, полная преданности семье, клубу и делу, останется примером для будущих поколений.