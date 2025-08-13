Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Среда 13 августа

Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность

Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность
Внезапно ушел из жизни промышленник и политик, чей вклад в развитие российской химической промышленности и социально-экономической жизни оставил значительный след. Его профессионализм, стратегическое мышление и преданность делу навсегда останутся в памяти коллег и партнеров.

Ранние годы и образование

Дмитрий Осипов родился 29 апреля 1966 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Его путь начался с Горьковского государственного университета, где он получил диплом по специальности "радиофизика и электроника". Позже, в 1990-х годах, он прошел переподготовку по специальности "горное дело" в Пермском политехническом университете, что стало отправной точкой для его карьеры в химической промышленности. В ранние годы он работал в Институте прикладной физики Академии наук СССР, демонстрируя стремление к знаниям и новым профессиональным горизонтам.

Карьера в химической промышленности

С середины 1990-х годов Дмитрий Осипов посвятил более двух десятилетий развитию отечественного химпрома. Его карьера началась с руководящих должностей в крупных компаниях, таких как ОАО "Химпром" (Волгоград), ОАО "Пропан-бутановая компания" и ОАО "Сибур Химпром". С 2005 по 2007 год он занимал пост генерального директора ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат", где проявил себя как эффективный управленец.

В 2007 году Осипов возглавил компанию "УралХим", а с 2007 по 2013 год входил в совет директоров ОАО "ОХК УралХим", с 2011 по 2013 год занимая должность заместителя председателя совета директоров. В 2011 году он стал членом совета и финансового комитета Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), укрепляя позиции России на глобальном рынке.

Значимым этапом в карьере Осипова стало его назначение генеральным директором ПАО "Уралкалий" в декабре 2013 года. Под его руководством компания достигла качественно нового уровня развития благодаря внедрению современных управленческих технологий и стратегическому подходу. С марта 2014 года он входил в совет директоров "Уралкалия", а с 2023 года занимал пост председателя совета директоров. В 2021–2023 годах Осипов возглавлял ПАО "ВСМПО-АВИСМА", продолжая вносить вклад в развитие промышленности Пермского края.

Политическая деятельность и признание

Помимо промышленной деятельности, Дмитрий Осипов активно участвовал в общественной и политической жизни региона. Он избирался депутатом Законодательного собрания Пермского края, где его работа была отмечена благодарностью президента России за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Также он получил медаль "За заслуги перед Пермским краем" и благодарность от думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Его финансовая успешность отражалась в рейтингах состоятельных депутатов: в 2020 году доход Осипова составил 209 млн рублей, что стало самым высоким показателем среди коллег по парламенту.

Наследие

Дмитрий Осипов был не только выдающимся руководителем, но и человеком, чья энергия и профессионализм вдохновляли окружающих. О его личной жизни известно немного, но коллеги и партнеры отмечают его как дальновидного стратега и надежного лидера. Причина его ухода не разглашается, но его вклад в развитие химической промышленности и Пермского края продолжает жить в достижениях компаний, которые он возглавлял, и в памяти тех, кто знал его.

13 августа 2025, 08:15
Фото: Freepik
