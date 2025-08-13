Бывшая молодая жена блеснула на похоронах актера Ивана Краско

56 лет служил театру имени В. Ф. Комиссаржевской Иван Краско. Сегодня на этой сцене прощаются с Народным артистом России. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

У Ивана Ивановича была бурной не только профессиональная, но и личная жизнь. Третья жена – художник по костюмам Наталья Вяль – была младше самого Краско на 47 лет и даже намного младше его детей от второго брака. Вяль родила известному актеру двух сыновей, а брак распался через десять лет. А четвертая жена – Наталья Шевель – была младше уже на 60 лет. Семья их продержалась три года.

48-летняя Вяль с сыновьями сидела у гроба бывшего мужа на правах близкой родственницы. Она резко выделялась из общей массы скорбящих ярко-розовыми волосами. Бывшая молодая жена то и дело отвлеклась на телефон, видимо, принимая слова соболезнования.

Напомним, 31 июля Ивана Краско увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, после отказа от еды и воды. К этому моменту актер очень похудел, перестал нормально ходить, ухудшилось зрение, а кормление стало осуществляться через зонд. 9 августа 2025 года актер скончался в больнице Санкт-Петербурга от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. До 95-летия он не дожил полтора месяца.