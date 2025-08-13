Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

56 лет служил театру имени В. Ф. Комиссаржевской Иван Краско. Сегодня на этой сцене прощаются с Народным артистом России. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Проститься с Народным артистом пришлом немало знаменитостей. Среди них – актер Борис Смолкин, актрисы Алена Бикулова, Анастасия Мельникова и Наталья Суркова, дочь актера Георгия Жженова...

Пришли и представители казачества – Иван Краско имел чин полковника казачьего войск.

Не дождались на гражданской панихиде лишь Михаила Боярского. Хотя он был не только коллегой, другом, но и соседом по даче Краско. И при этом одним из первых отозвался на его кончину: "Ушел целый кусок жизни… Я знал его семью, детей, внуков и все его радости и печали. Мы проводили много времени вместе, и это были удивительные моменты".

Напомним, 31 июля Ивана Краско увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, после отказа от еды и воды. К этому моменту актер очень похудел, перестал нормально ходить, ухудшилось зрение, а кормление стало осуществляться через зонд.

9 августа 2025 года актер скончался в больнице Санкт-Петербурга от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. До 95-летия он не дожил полтора месяца.