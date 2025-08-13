Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 13 августа

12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско
542

56 лет служил театру имени В. Ф. Комиссаржевской Иван Краско. Сегодня на этой сцене прощаются с Народным артистом России. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Проститься с Народным артистом пришлом немало знаменитостей. Среди них – актер Борис Смолкин, актрисы Алена Бикулова, Анастасия Мельникова и Наталья Суркова, дочь актера Георгия Жженова...

Фото: Дни.ру

Пришли и представители казачества – Иван Краско имел чин полковника казачьего войск.

Фото: Дни.ру

Не дождались на гражданской панихиде лишь Михаила Боярского. Хотя он был не только коллегой, другом, но и соседом по даче Краско. И при этом одним из первых отозвался на его кончину: "Ушел целый кусок жизни… Я знал его семью, детей, внуков и все его радости и печали. Мы проводили много времени вместе, и это были удивительные моменты".

Фото: Дни.ру

Напомним, 31 июля Ивана Краско увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, после отказа от еды и воды. К этому моменту актер очень похудел, перестал нормально ходить, ухудшилось зрение, а кормление стало осуществляться через зонд.

Фото: Дни.ру

9 августа 2025 года актер скончался в больнице Санкт-Петербурга от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. До 95-летия он не дожил полтора месяца.

Шоу-бизнес в Telegram

13 августа 2025, 12:38
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

Сергей Зверев
Ольга Бузова.
Елена Бушина.
Надя Ермакова.
Вика Боня.
Катя Жужа.
Филипп Киркоров.
Николай Цискаридзе.
Николай Валуев.
Алла Пугачева и Максим Галкин.
Иван Краско

По теме

Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта

Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду

Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду
В США не стало выдающейся американской джазовой певицы Шейлы Джордан. Ей было 96 лет. Уход артистки стал значимой утратой для музыкального мира.

Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско

Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско
56 лет служил театру имени В. Ф. Комиссаржевской Иван Краско. Сегодня на этой сцене прощаются с Народным артистом России. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. У Ивана Ивановича была бурной не только профессиональная, но и личная жизнь.

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" – культовая советская комедия, наполненная искрометным юмором, незабываемыми героями и тремя увлекательными новеллами: "Напарник", "Наваждение" и "Операция "Ы". Сможете ли вы правильно продолжить цитаты героев, вспомнить ключевые детали и имена персонажей? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу приключений Шурика! 1.

Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско

Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско
Иван Краско пришел в ленинградский театр имени В. Ф. Комиссаржевской в 1965-м и проработал до 2021-го года. Он был здесь ведущим актером и исполнял главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Костюмер". Сегодня здесь прощаются с Народным артистом. На большинстве прижизненных фотографий Иван Краско предстает в морской фуражке и тельняшке.

Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса

Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса
Бизнесмен, чья жизнь была тесно связана с великим футбольным клубом и миром предпринимательства, ушел из жизни в августе 2025 года на 88-м году жизни. Его вклад в развитие клуба и деловую активность оставил значительный след в истории спорта и бизнеса. Ранние годы и семья Ричард Чарльз Ласселлес Карр родился 22 июля 1938 года в Великобритании.

Выбор читателей

11/08ПндНе стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 12/08ВтрНе стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 11/08ПндНевосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12/08ВтрУшла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 12/08ВтрРоссия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 11/08ПндУшел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени