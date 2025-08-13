Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско

Иван Краско пришел в ленинградский театр имени В. Ф. Комиссаржевской в 1965-м и проработал до 2021-го года. Он был здесь ведущим актером и исполнял главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Костюмер". Сегодня здесь прощаются с Народным артистом.



На большинстве прижизненных фотографий Иван Краско предстает в морской фуражке и тельняшке. Даже на собственной свадьбе с 24-летней Шевель, имея заранее купленный классический костюм, он в последний момент выбрал офицерский мундир.

Все дело в том, что у Ивана Ивановича за плечами была настоящая служба на флоте. Ему прочили блестящую карьеру адмирала , но судьба распорядилась иначе – он выбрал актерскую профессию. При этом артист являлся капитан-лейтенант ВМФ РФ. Поэтому он и хотел, чтобы в последний путь его провожали в форме морского офицера. Его последняя воля была исполнена.

Напомним, 31 июля Ивана Краско увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, после отказа от еды и воды. К этому моменту актер очень похудел, перестал нормально ходить, ухудшилось зрение, а кормление стало осуществляться через зонд.

9 августа 2025 года актер скончался в больнице Санкт-Петербурга от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. До 95-летия он не дожил полтора месяца.

Народного артиста похоронят на кладбище в Комарово в Ленинградской области рядом с сыном Андреем Краско, которого не стало в 2006 году.