Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 12 августа

00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина 15:30Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения 15:29Мудрость Омара Хайяма, которой 1000 лет: три золотых правила, что отсеют 99% токсичных людей из вашей жизни 15:19Невосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 14:06В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону 13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир

Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир
157

Мир спорта потрясла трагическая новость. На Всемирных играх в китайском Чэнду ушел из жизни 29-летний итальянский ориентировщик Маттиа Дебертолис.

Его жизнь оборвалась после четырех дней тщетных усилий врачей. Эта печальная история стала напоминанием о рисках, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно в условиях экстремальных погодных условий.

Обстоятельства трагедии

Трагедия произошла во время соревнований по спортивному ориентированию, когда Дебертолис потерял сознание на средней дистанции. В этот день в Чэнду наблюдались:

• Высокие температуры

• Повышенная влажность

Эти факторы могли оказать значительное влияние на здоровье спортсмена, что подтверждается сообщениями в итальянских СМИ.

Спасательная операция

Когда GPS-трекер Дебертолиса зафиксировал его длительное бездействие, спасательные службы немедленно направились к нему. Спортсмена быстро нашли и доставили в один из лучших госпиталей города. Однако, несмотря на усилия врачей, его состояние не улучшалось, и он ушел из жизни во вторник утром.

Спортивная карьера

Маттиа Дебертолис был одним из перспективных ориентировщиков Италии. Его карьера включала:

• Участие в чемпионатах мира

• Участие в этапах Кубка мира 2022 года

• Отбор в сборную Италии на Всемирные игры 2025 года

Спортсмен начал свою карьеру в юности, занимаясь различными видами спорта, прежде чем выбрать спортивное ориентирование.

Жизнь вне спорта

Помимо спортивной карьеры, Маттиа работал инженером-строителем в Стокгольме и готовился к защите докторской диссертации. Он совмещал академическую и спортивную деятельность, выступая за местные клубы.

Поддержка семьи и близких

В последние дни своей жизни Дебертолис находился в окружении родных и близких:

• Мать Эрика

• Брат Николо

• Партнерша Джессика

К ним присоединились представители спортивного сообщества, включая президента Park World Tour Габриэле Виале и главного тренера Стефано Рауса.

Инцидент с гимнастом Лоренцо Боничелли

Несмотря на то что трагедия с Дебертолисом стала шоком для спортивного мира, это не единственный инцидент среди итальянских спортсменов в этом году. В июле другой итальянский спортсмен, гимнаст Лоренцо Боничелли, попал в больницу после серьезного падения на тренировке. Он перенес операцию и оказался в искусственной коме, что также вызвало волну поддержки со стороны его команды.

Шоу-бизнес в Telegram

13 августа 2025, 00:36
Фото: Freepik
Международная федерация спортивного ориентирования✓ Надежный источник

По теме

Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну

Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена

Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение

Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение
В мире, где успех часто измеряется шумом, статусом и внешним блеском, истинная мудрость становится редким и бесценным качеством. Древние мудрецы учили, что мужскую силу определяет не громкость голоса или толщина кошелька, а глубина его внутреннего мира. Эта статья — не набор клише, а компас, основанный на вековых наблюдениях.

Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека

Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека
Мы привыкли думать, что богатство кричит о себе. Брендовая одежда, последние модели телефонов, дорогие часы, роскошные автомобили – все это маркеры, по которым мы пытаемся "считать" статус человека. Но это лишь фасад, доступный сегодня многим благодаря кредитам, аренде или подделкам. Люди, которые хотят казаться богатыми, часто окружают себя именно такими вещами. Но есть одно качество, одна поведенческая привычка, которую невозможно подделать.

Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов

Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов
Август – время собирать урожай, но погода часто вносит свои коррективы. Холодные ночи и нехватка солнца могут замедлить созревание томатов, и дачники начинают опасаться, что большая часть плодов так и останется зеленой. К счастью, есть проверенные способы "подстегнуть" растения и заставить их направить все силы на дозревание уже сформировавшихся помидоров.

Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма

Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма
Мир альпинизма замер в скорбном молчании. Пришла новость, в которую невозможно поверить: после успешного покорения одной из самых грозных вершин – пика Победы – завершился земной путь титана высотных восхождений. Его сердце, отдавшее все силы борьбе со стихией, остановилось уже на спуске, в Бишкеке. Он ушел победителем, оставшись навсегда на своей высоте. Эта новость стала шоком для всего сообщества, ведь речь идет о человеке, который сам был живой эпохой, символом несокрушимой воли и безграничной любви к горам.

Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость

Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость
Восточная культура веками оттачивала искусство наблюдения за людьми. Мудрецы считали, что не нужно много времени, чтобы понять суть человека – его выдают привычки, слова и манера держать себя. Особенно это касается различия между мудростью и глупостью. Эта статья — не попытка осудить, а возможность взглянуть на себя со стороны.

Выбор читателей

11/08ПндНе стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 11/08ПндОмар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11/08ПндНевосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 11/08ПндГолод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12/08ВтрУшла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 11/08ПндНевосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты