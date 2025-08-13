Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир

Его жизнь оборвалась после четырех дней тщетных усилий врачей. Эта печальная история стала напоминанием о рисках, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно в условиях экстремальных погодных условий.
Обстоятельства трагедии
Трагедия произошла во время соревнований по спортивному ориентированию, когда Дебертолис потерял сознание на средней дистанции. В этот день в Чэнду наблюдались:
• Высокие температуры
• Повышенная влажность
Эти факторы могли оказать значительное влияние на здоровье спортсмена, что подтверждается сообщениями в итальянских СМИ.
Спасательная операция
Когда GPS-трекер Дебертолиса зафиксировал его длительное бездействие, спасательные службы немедленно направились к нему. Спортсмена быстро нашли и доставили в один из лучших госпиталей города. Однако, несмотря на усилия врачей, его состояние не улучшалось, и он ушел из жизни во вторник утром.
Спортивная карьера
Маттиа Дебертолис был одним из перспективных ориентировщиков Италии. Его карьера включала:
• Участие в чемпионатах мира
• Участие в этапах Кубка мира 2022 года
• Отбор в сборную Италии на Всемирные игры 2025 года
Спортсмен начал свою карьеру в юности, занимаясь различными видами спорта, прежде чем выбрать спортивное ориентирование.
Жизнь вне спорта
Помимо спортивной карьеры, Маттиа работал инженером-строителем в Стокгольме и готовился к защите докторской диссертации. Он совмещал академическую и спортивную деятельность, выступая за местные клубы.
Поддержка семьи и близких
В последние дни своей жизни Дебертолис находился в окружении родных и близких:
• Мать Эрика
• Брат Николо
• Партнерша Джессика
К ним присоединились представители спортивного сообщества, включая президента Park World Tour Габриэле Виале и главного тренера Стефано Рауса.
Инцидент с гимнастом Лоренцо Боничелли
Несмотря на то что трагедия с Дебертолисом стала шоком для спортивного мира, это не единственный инцидент среди итальянских спортсменов в этом году. В июле другой итальянский спортсмен, гимнаст Лоренцо Боничелли, попал в больницу после серьезного падения на тренировке. Он перенес операцию и оказался в искусственной коме, что также вызвало волну поддержки со стороны его команды.