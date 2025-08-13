Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир

Мир спорта потрясла трагическая новость. На Всемирных играх в китайском Чэнду ушел из жизни 29-летний итальянский ориентировщик Маттиа Дебертолис.

Его жизнь оборвалась после четырех дней тщетных усилий врачей. Эта печальная история стала напоминанием о рисках, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно в условиях экстремальных погодных условий.

Обстоятельства трагедии

Трагедия произошла во время соревнований по спортивному ориентированию, когда Дебертолис потерял сознание на средней дистанции. В этот день в Чэнду наблюдались:

• Высокие температуры

• Повышенная влажность

Эти факторы могли оказать значительное влияние на здоровье спортсмена, что подтверждается сообщениями в итальянских СМИ.

Спасательная операция

Когда GPS-трекер Дебертолиса зафиксировал его длительное бездействие, спасательные службы немедленно направились к нему. Спортсмена быстро нашли и доставили в один из лучших госпиталей города. Однако, несмотря на усилия врачей, его состояние не улучшалось, и он ушел из жизни во вторник утром.

Спортивная карьера

Маттиа Дебертолис был одним из перспективных ориентировщиков Италии. Его карьера включала:

• Участие в чемпионатах мира

• Участие в этапах Кубка мира 2022 года

• Отбор в сборную Италии на Всемирные игры 2025 года

Спортсмен начал свою карьеру в юности, занимаясь различными видами спорта, прежде чем выбрать спортивное ориентирование.

Жизнь вне спорта

Помимо спортивной карьеры, Маттиа работал инженером-строителем в Стокгольме и готовился к защите докторской диссертации. Он совмещал академическую и спортивную деятельность, выступая за местные клубы.

Поддержка семьи и близких

В последние дни своей жизни Дебертолис находился в окружении родных и близких:

• Мать Эрика

• Брат Николо

• Партнерша Джессика

К ним присоединились представители спортивного сообщества, включая президента Park World Tour Габриэле Виале и главного тренера Стефано Рауса.

Инцидент с гимнастом Лоренцо Боничелли

Несмотря на то что трагедия с Дебертолисом стала шоком для спортивного мира, это не единственный инцидент среди итальянских спортсменов в этом году. В июле другой итальянский спортсмен, гимнаст Лоренцо Боничелли, попал в больницу после серьезного падения на тренировке. Он перенес операцию и оказался в искусственной коме, что также вызвало волну поддержки со стороны его команды.