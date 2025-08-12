Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 12 августа

20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина 15:30Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения 15:29Мудрость Омара Хайяма, которой 1000 лет: три золотых правила, что отсеют 99% токсичных людей из вашей жизни 15:19Невосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 14:06В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону 13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека

Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека
260

Мы привыкли думать, что богатство кричит о себе. Брендовая одежда, последние модели телефонов, дорогие часы, роскошные автомобили – все это маркеры, по которым мы пытаемся "считать" статус человека. Но это лишь фасад, доступный сегодня многим благодаря кредитам, аренде или подделкам. Люди, которые хотят казаться богатыми, часто окружают себя именно такими вещами.

Но есть одно качество, одна поведенческая привычка, которую невозможно подделать. Она не стоит ни копейки, но является прямым следствием обладания ресурсами и, что важнее, определенного мышления.

Эта привычка — полное отсутствие спешки.

Искусство не торопиться

За богатым человеком (речь не о нуворишах, внезапно сорвавших куш, а о тех, для кого достаток — это стабильная реальность) вы почти никогда не заметите суеты. Он двигается, говорит и действует так, словно в его сутках не 24, а 48 часов.

Это проявляется во всем: от манеры пить кофе до поведения в очереди.

Как это работает на практике:

В кафе или ресторане: человек, который хочет казаться успешным, будет постоянно проверять телефон, нервно оглядываться, громко разговаривать, всем своим видом показывая свою "занятость и важность".

По-настоящему состоятельный человек будет спокойно сидеть, возможно, просто наблюдая за происходящим, неторопливо пить свой напиток, полностью присутствуя в моменте. Ему не нужно доказывать, что его время дорого — он это и так знает.

В аэропорту или на вокзале: бегущий, взмыленный пассажир, проталкивающийся через толпу и нервно поглядывающий на табло, — это человек, у которого нет запаса времени. Богатый человек, как правило, приезжает заранее. Он спокойно проходит контроль, находит свое место в бизнес-лаунже или у выхода на посадку и просто ждет. Он не тратит нервные клетки на то, что от него не зависит. Его главный ресурс — не только деньги, но и время, которым он управляет.

В разговоре: суетливый человек торопится высказаться, перебивает, заканчивает за вас фразы. Он спешит дальше, к следующей "важной" задаче. Человек, обладающий внутренней уверенностью, слушает внимательно и неторопливо. Он дает вам договорить. Его паузы в речи — признак не замешательства, а обдумывания. Он никуда не торопится, потому что беседа с вами и есть его текущая задача.

Почему это самый точный маркер?

Отсутствие спешки — это внешнее проявление двух фундаментальных внутренних состояний, присущих богатым людям:

Психология изобилия, а не дефицита. Большинство людей живут в парадигме вечной нехватки: не хватает времени, денег, возможностей. Эта внутренняя тревога заставляет их постоянно бежать. Богатый человек (не только финансово, но и ментально) живет с ощущением, что ресурсов достаточно. Это рождает внутреннее спокойствие.

Контроль над своей жизнью. Спешка — это почти всегда реакция на внешние обстоятельства: опаздываешь на работу, боишься не успеть на встречу, должен кому-то ответить. Человек, который сам выстраивает свой график и свою жизнь, находится в проактивной позиции. Он не реагирует, а планирует. Его спокойствие — это результат контроля над собственным временем.

Роскошь быть, а не казаться

В мире, одержимом скоростью и демонстративной продуктивностью, возможность не спешить — это и есть главная роскошь. Она говорит не о толщине кошелька, а о качестве жизни и внутреннем стержне.

Шоу-бизнес в Telegram

12 августа 2025, 20:09
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей

Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов

Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов
Август – время собирать урожай, но погода часто вносит свои коррективы. Холодные ночи и нехватка солнца могут замедлить созревание томатов, и дачники начинают опасаться, что большая часть плодов так и останется зеленой. К счастью, есть проверенные способы "подстегнуть" растения и заставить их направить все силы на дозревание уже сформировавшихся помидоров.

Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма

Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма
Мир альпинизма замер в скорбном молчании. Пришла новость, в которую невозможно поверить: после успешного покорения одной из самых грозных вершин – пика Победы – завершился земной путь титана высотных восхождений. Его сердце, отдавшее все силы борьбе со стихией, остановилось уже на спуске, в Бишкеке. Он ушел победителем, оставшись навсегда на своей высоте. Эта новость стала шоком для всего сообщества, ведь речь идет о человеке, который сам был живой эпохой, символом несокрушимой воли и безграничной любви к горам.

Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость

Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость
Восточная культура веками оттачивала искусство наблюдения за людьми. Мудрецы считали, что не нужно много времени, чтобы понять суть человека – его выдают привычки, слова и манера держать себя. Особенно это касается различия между мудростью и глупостью. Эта статья — не попытка осудить, а возможность взглянуть на себя со стороны.

Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь

Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь
Как наши мысли и образы влияют на жизнь и как использовать эту силу для достижения целей. "Воображение — это самое главное, оно является отражением того, что мы притягиваем в свою жизнь".

Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам

Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам
Мечтаете об альпийских лугах, норвежских фьордах или уютных европейских улочках, но планировать зарубежную поездку сложно или не хочется? Отличные новости: чтобы получить незабываемые впечатления, не обязательно покидать пределы России. Наша страна настолько огромна и разнообразна, что в ней можно найти аналоги практически любым знаменитым мировым локациям. В этой статье мы собрали пять направлений для отдыха в России, которые подарят вам ощущение, будто вы оказались в другой стране.

Выбор читателей

11/08ПндНе стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 11/08ПндОмар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11/08ПндГолод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 11/08ПндНевосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 11/08ПндНевосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12/08ВтрУшла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность