Вершина, ставшая последней: горы забрали легенду российского альпинизма

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 12 августа

17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина 15:30Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения 15:29Мудрость Омара Хайяма, которой 1000 лет: три золотых правила, что отсеют 99% токсичных людей из вашей жизни 15:19Невосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 14:06В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону 13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения
Вершина, ставшая последней: горы забрали легенду российского альпинизма

Вершина, ставшая последней: горы забрали легенду российского альпинизма
1

Мир альпинизма замер в скорбном молчании. Пришла новость, в которую невозможно поверить: после успешного покорения одной из самых грозных вершин – пика Победы – завершился земной путь титана высотных восхождений. Его сердце, отдавшее все силы борьбе со стихией, остановилось уже на спуске, в Бишкеке. Он ушел победителем, оставшись навсегда на своей высоте.

Эта новость стала шоком для всего сообщества, ведь речь идет о человеке, который сам был живой эпохой, символом несокрушимой воли и безграничной любви к горам.

Эпоха по имени Тотмянин

Николай Тотмянин — это было не просто имя в протоколах экспедиций. Это был знак качества, синоним мужества и высочайшего профессионализма. Заслуженный мастер спорта России, капитан сборной, профессиональный горный гид — его регалии можно перечислять долго, но они не передадут и сотой доли масштаба этой личности.

Он не просто ходил в горы — он дышал ими. Всю свою жизнь, целиком и без остатка, он посвятил высотным восхождениям, бросая вызов самым неприступным стенам планеты:

  • Пик Жанну (7710 м) — вершина, считавшаяся бастионом.
  • Западная стена К2 — мечта и проклятие сильнейших альпинистов мира.
  • Северная стена Эйгера — легендарная "стена смерти" в Альпах.
  • Эверест с севера — классический, но от этого не менее сложный маршрут на крышу мира.

Он был шестикратным обладателем знака "Снежный барс", который вручается за покорение всех семитысячников бывшего СССР. Шесть раз он проходил этот смертельно опасный марафон, что кажется за гранью человеческих возможностей. Его "Золотой ледоруб" — высшая мировая награда в альпинизме — был лишь скромным признанием его невероятного таланта.

Пик Победы: последний триумф

Ирония судьбы жестока. Пик Победы — коварный и грозный семитысячник Тянь-Шаня — покорился его воле. Экспедиция была успешной. Он снова доказал, что для него нет ничего невозможного. Он спустился победителем, чтобы разделить радость с командой и близкими.

Но горы, которые он так любил, решили оставить его себе. Сердце великого атлета, выдержавшее немыслимые нагрузки на высоте, затихло на равнине. Он ушел тихо, словно уставший воин после главной битвы своей жизни.

Что остается после легенды

Николай Тотмянин не просто покорял вершины. Он был наставником, капитаном и примером для сотен молодых альпинистов. Он учил их не только технике, но и главному — уважению к горам, силе духа и умению бороться до конца.

Он не покинул нас. Такие люди не уходят. Они просто переходят в вечность, оставаясь в памяти друзей, в историях у вечернего костра, в величии покоренных ими пиков. И пока стоят горы, память о нем будет жить в шуме ветра на вершинах, которые он так любил.

Шоу-бизнес в Telegram

12 августа 2025, 17:39
Фото сгенерировано в Шедеврум
Федерация альпинизма России✓ Надежный источник

По теме

Мир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы

Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта

Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость

Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость
Восточная культура веками оттачивала искусство наблюдения за людьми. Мудрецы считали, что не нужно много времени, чтобы понять суть человека – его выдают привычки, слова и манера держать себя. Особенно это касается различия между мудростью и глупостью. Эта статья — не попытка осудить, а возможность взглянуть на себя со стороны.

Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь

Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь
Как наши мысли и образы влияют на жизнь и как использовать эту силу для достижения целей. "Воображение — это самое главное, оно является отражением того, что мы притягиваем в свою жизнь".

Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам

Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам
Мечтаете об альпийских лугах, норвежских фьордах или уютных европейских улочках, но планировать зарубежную поездку сложно или не хочется? Отличные новости: чтобы получить незабываемые впечатления, не обязательно покидать пределы России. Наша страна настолько огромна и разнообразна, что в ней можно найти аналоги практически любым знаменитым мировым локациям. В этой статье мы собрали пять направлений для отдыха в России, которые подарят вам ощущение, будто вы оказались в другой стране.

Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей

Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей
Недавно стало известно о том, что ушел из жизни народный артист Кыргызстана, выдающийся композитор и педагог Сатылган Осмонов. Министерство культуры Кыргызской Республики сообщило об этой невосполнимой утрате, подчеркнув, что его вклад в развитие национальной музыки и искусства невозможно переоценить.

Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера

Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера остается одной из самых сложных загадок современной медицины. Это нейродегенеративное заболевание, от которого страдают миллионы людей по всему миру, лишает человека памяти, способности к мышлению и самостоятельности. Но последние исследования дают надежду на то, что решение этой проблемы может быть ближе, чем, кажется. Новый взгляд на причины болезни Исследования, опубликованные в журнале Nature, показали, что ключ к восстановлению памяти может быть связан с уровнем лития в мозге.

Выбор читателей

