Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам

Вторник 12 августа

15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина 15:30Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения 15:29Мудрость Омара Хайяма, которой 1000 лет: три золотых правила, что отсеют 99% токсичных людей из вашей жизни 15:19Невосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 14:06В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону 13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной
Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам

84

Мечтаете об альпийских лугах, норвежских фьордах или уютных европейских улочках, но планировать зарубежную поездку сложно или не хочется? Отличные новости: чтобы получить незабываемые впечатления, не обязательно покидать пределы России. Наша страна настолько огромна и разнообразна, что в ней можно найти аналоги практически любым знаменитым мировым локациям.

В этой статье мы собрали пять направлений для отдыха в России, которые подарят вам ощущение, будто вы оказались в другой стране. Готовьтесь удивляться и составлять новый маршрут для путешествий!

1. Камчатка — русская Исландия

Если вы мечтали о марсианских пейзажах Исландии с ее вулканами, гейзерами и черными пляжами, то Камчатка — ваш выбор. Этот далекий полуостров на краю земли предлагает виды, от которых захватывает дух. Это суровый, дикий и невероятно фотогеничный край для настоящих искателей приключений.

Что вас ждет:

  • Действующие и спящие вулканы: Мутновский, Горелый, Авачинский. На многие из них можно совершить восхождение.
  • Долина гейзеров: одно из крупнейших гейзерных полей в мире, увидеть которое можно во время вертолетной экскурсии.
  • Халактырский пляж: бескрайний берег Тихого океана, покрытый абсолютно черным вулканическим песком.
  • Курильское озеро: идеальное место для наблюдения за медведями, которые приходят сюда ловить рыбу.

Кому подойдет: тем, кто не боится долгих перелетов и готов к активному отдыху. Путешествие на Камчатку — это дорогое, но уникальное приключение, которое запомнится на всю жизнь.

2. Карелия — суровая красота Скандинавии

Хотели бы отправиться в круиз по норвежским фьордам или отдохнуть на берегу озера в Финляндии? Добро пожаловать в Карелию! Скалистые острова, густые сосновые леса и тысячи озер с кристально чистой водой создают неповторимую атмосферу северной природы, так похожей на скандинавскую.

Чем заняться в Карелии:

  • Посетить горный парк "Рускеала" — бывший мраморный карьер, затопленный водой, с изумрудным оттенком.
  • Отправиться на катере по Ладожским шхерам — системе скалистых островов, напоминающих миниатюрные фьорды.
  • Увидеть знаменитые острова Кижи и Валаам с их уникальными монастырями и деревянным зодчеством.
  • Попробовать рафтинг на бурных карельских реках.

Кому подойдет: любителям природы, активного отдыха на воде, тишины и уединения. Карелия прекрасна в любое время года, но особенно живописна летом и золотой осенью.

3. Калининградская область — уголок старой Европы

Если ваша душа тоскует по брусчатке, готическим соборам и немецкой архитектуре, смело покупайте билет в Калининград. Этот самый западный регион России — настоящий осколок старой Европы. Он не похож ни на один другой российский город и идеально подходит для неспешных прогулок и атмосферных выходных.

Обязательно к посещению:

  • Остров Канта в Калининграде: прогуляйтесь вокруг Кафедрального собора и послушайте органный концерт.
  • Рыбная деревня: новодел, стилизованный под старинный прусский квартал, где можно вкусно поужинать с видом на реку.
  • Город Светлогорск: "Русский Баден-Баден" с его фахверковыми домиками, крутыми спусками к морю и уютными улочками.
  • Куршская коса: уникальный природный заповедник с песчаными дюнами и знаменитым "танцующим лесом".

Кому подойдет: тем, кто соскучился по европейской эстетике, любит историю и долгие прогулки.

4. Алтай — своя Швейцария с тибетским колоритом

Алтайские горы часто сравнивают со швейцарскими Альпами, и это сравнение абсолютно заслуженно. Величественные пики, покрытые снегом, бирюзовые озера, бурные реки и бескрайние зеленые долины создают пейзажи невероятной красоты. Но Алтай — это не просто горы, это место силы с особой энергетикой, которое притягивает путешественников со всего мира.

Что посмотреть на Алтае:

  • Чуйский тракт: одна из самых красивых автодорог мира, путешествие по которой — уже само по себе приключение.
  • Гейзерное озеро: небольшое термальное озеро фантастического бирюзового цвета, на дне которого "оживают" голубые круги.
  • Телецкое озеро: "Младший брат" Байкала, окруженный горами и тайгой.
  • Долина реки Чулышман: грандиозные виды, перевалы и водопады.

Кому подойдет: Ценителям гор, походов, эзотерики и автомобильных путешествий. Алтай предлагает отдых на любой вкус: от комфортных баз до диких палаточных лагерей.

5. Дагестан — каньоны и горы, как в Аризоне

В последние годы Дагестан стал настоящим хитом внутреннего туризма. И неудивительно! Здешние пейзажи могут смело конкурировать с видами американского Гранд-Каньона или горами Черногории. Древние аулы, гостеприимные люди и головокружительные панорамы ждут вас в этой кавказской республике.

Главные достопримечательности:

  • Сулакский каньон: один из самых глубоких каньонов в мире. Прогулка на катере по его бирюзовой воде — обязательный пункт программы.
  • Аул-призрак Гамсутль: заброшенное горное селение, которое называют "русским Мачу-Пикчу".
  • Дербентская крепость Нарын-Кала: древнейшая крепость на территории России, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Бархан Сарыкум: настоящий кусочек пустыни посреди гор.

Кому подойдет: любознательным путешественникам, которые хотят открыть для себя новую культуру, любят горы и не боятся серпантинов.

Как выбрать свое идеальное путешествие

Как видите, чтобы получить яркие впечатления, не нужно лететь на другой конец света. Россия способна удивить даже самого искушённого туриста. От вулканов Камчатки до европейской архитектуры Калининграда — выбор огромен.

Прислушайтесь к себе: чего вам хочется прямо сейчас? Активного приключения в горах, спокойного отдыха у воды или погружения в историю? Не откладывайте мечты в долгий ящик. Начните планировать свое незабываемое путешествие по России уже сегодня

12 августа 2025, 15:37
Фото сгенерировано в Шедеврум
Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле

Фото: Youtube
Фото: Youtube
Фото: Youtube
Фото: Youtube
Фото: Youtube

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей

Недавно стало известно о том, что ушел из жизни народный артист Кыргызстана, выдающийся композитор и педагог Сатылган Осмонов. Министерство культуры Кыргызской Республики сообщило об этой невосполнимой утрате, подчеркнув, что его вклад в развитие национальной музыки и искусства невозможно переоценить.

Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера остается одной из самых сложных загадок современной медицины. Это нейродегенеративное заболевание, от которого страдают миллионы людей по всему миру, лишает человека памяти, способности к мышлению и самостоятельности. Но последние исследования дают надежду на то, что решение этой проблемы может быть ближе, чем, кажется. Новый взгляд на причины болезни Исследования, опубликованные в журнале Nature, показали, что ключ к восстановлению памяти может быть связан с уровнем лития в мозге.

Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность

Петербургская актриса, чей талант покорил сцены театров и экраны кино, покинула нас 11 августа 2025 года на 49-м году жизни. Ее творчество, наполненное искренностью и глубиной, навсегда останется в сердцах зрителей. Ранние годы и начало карьеры Анна Кузнецова (Худова) родилась 18 марта 1977 года в Санкт-Петербурге.

Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова

9-го августа трагически погиб 63-летний режиссер Юрий Бутусов. Сейчас семья покойного собирает деньги для кремации и перевозки урны с прахом в Россию, которую театральный постановщик покинул в 2022 году. Стали известны страшные подробности предстоящего скорбного мероприятия. Кремуляторщик рассказал "Дни.

Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы

Спустя два десятилетия после скандального разрыва с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон вновь затронула болезненную тему измены. В недавнем интервью актриса поделилась своими чувствами по поводу интрижки своего бывшего мужа с Анджелиной Джоли, которая стала одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса.

