Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова

9-го августа трагически погиб 63-летний режиссер Юрий Бутусов. Сейчас семья покойного собирает деньги для кремации и перевозки урны с прахом в Россию, которую театральный постановщик покинул в 2022 году. Стали известны страшные подробности предстоящего скорбного мероприятия.

Кремуляторщик рассказал "Дни.ру" о том, что произойдет с преданным огню телом. По его словам, температура при кремации составляет 900–1100 °C. При необходимости печь можно прогреть до 1300 °С. У помещенного в печь трупа сначала лопаются глазные яблоки, потом слезает кожа. Покойник порой словно встает из гроба, его корежит. А если он вдруг до конца не сгорел, кости перемалывают до порошка в специальной мельнице. "В крематории за два часа тело превращается почти в такой же прах, как за 20 лет в естественных условиях", – пояснил работник крематория.

Урну с получившимся таким образом прахом и привезут в Россию. Предполагается, что ее доставят для прощания в Москву, где режиссер работал в театре им. Вахтангова и Сатириконе, а потом отправят для захоронения в Санкт-Петербург.

Напомним, что смерть настигла Юрия Бутусова в Болгарии, где режиссер отдыхал с семьей. По словам коллег, режиссеру не удалось справиться с волнами во время "легкого шторма" на море. Журналистка Сусанна Альперина сообщила, что Бутусова сбила и утащила черноморская волна на пляже Хармани в юго-восточной части города Созополь. Сейчас его тело находится в морге Бургаса.