Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей

Министерство культуры Кыргызской Республики сообщило об этой невосполнимой утрате, подчеркнув, что его вклад в развитие национальной музыки и искусства невозможно переоценить.
"Кыргызская культура и искусство понесли невосполнимую утрату. Сатылган Осмонов ушел в возрасте 87 лет после длительной болезни", — говорится в официальном заявлении.
Ранние годы
Сатылган Осмонов родился в 1938 году в селе Кегети Чуйской долины. Его детство было омрачено ранней потерей родителей, что привело к тому, что он вырос под опекой своего знаменитого дедушки. Именно дедушка стал для него источником вдохновения, рассказывая сказки и легенды, которые пробудили в юном Сатылгане творческое начало.
Путь в музыку
• Начало карьеры: В мир музыки Осмонов вошел через исполнение народных мелодий на комузе и других инструментах.
• Образование: После окончания музыкально-хореографического училища имени М. Куренкеева он продолжил обучение в Ташкентской консерватории, параллельно работая педагогом.
Музыкальное наследие
Сатылган Осмонов оставил после себя богатое музыкальное наследие, которое включает в себя:
• Концерты для скрипки с оркестром
• Симфонические поэмы
• Камерные ансамбли
• Хоровые произведения
• Романсы
Опера "Сепил"
Одним из самых значительных произведений Осмонова является опера "Сепил", поставленная в 1987 году в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. Это масштабное произведение отличается богатым национальным колоритом и было высоко оценено как выдающаяся находка в музыке.
Вклад в образование и культуру
Сатылган Осмонов также активно занимался педагогической деятельностью, написав множество музыкальных произведений для образовательного репертуара:
• Инструментальные пьесы
• Песни и вокальные циклы
Особую ценность представляют два цикла из 25 романсов на слова народного поэта Кыргызстана А. Жакшылыкова, которые стали вершиной его лирического творчества.
Признание и награды
За огромный вклад в развитие национальной музыки Сатылган Осмонов был высоко отмечен государством:
• 1990 год: Присвоено звание заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики.
• 2019 год: Присвоено звание народного артиста Кыргызской Республики.
Сатылган Осмонов оставил глубокий след в сердцах людей и в истории кыргызской музыки. Его творчество будет жить в памяти поколений, а его вклад в культуру останется неоценимым. Уход такого человека, как Сатылган Осмонов, — это не только утрата для близких, но и для всей кыргызской нации, которая потеряла своего выдающегося сына.