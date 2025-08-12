Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей

Недавно стало известно о том, что ушел из жизни народный артист Кыргызстана, выдающийся композитор и педагог Сатылган Осмонов.

Министерство культуры Кыргызской Республики сообщило об этой невосполнимой утрате, подчеркнув, что его вклад в развитие национальной музыки и искусства невозможно переоценить.

"Кыргызская культура и искусство понесли невосполнимую утрату. Сатылган Осмонов ушел в возрасте 87 лет после длительной болезни", — говорится в официальном заявлении.

Ранние годы

Сатылган Осмонов родился в 1938 году в селе Кегети Чуйской долины. Его детство было омрачено ранней потерей родителей, что привело к тому, что он вырос под опекой своего знаменитого дедушки. Именно дедушка стал для него источником вдохновения, рассказывая сказки и легенды, которые пробудили в юном Сатылгане творческое начало.

Путь в музыку

• Начало карьеры: В мир музыки Осмонов вошел через исполнение народных мелодий на комузе и других инструментах.

• Образование: После окончания музыкально-хореографического училища имени М. Куренкеева он продолжил обучение в Ташкентской консерватории, параллельно работая педагогом.

Музыкальное наследие

Сатылган Осмонов оставил после себя богатое музыкальное наследие, которое включает в себя:

• Концерты для скрипки с оркестром

• Симфонические поэмы

• Камерные ансамбли

• Хоровые произведения

• Романсы

Опера "Сепил"

Одним из самых значительных произведений Осмонова является опера "Сепил", поставленная в 1987 году в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. Это масштабное произведение отличается богатым национальным колоритом и было высоко оценено как выдающаяся находка в музыке.

Вклад в образование и культуру

Сатылган Осмонов также активно занимался педагогической деятельностью, написав множество музыкальных произведений для образовательного репертуара:

• Инструментальные пьесы

• Песни и вокальные циклы

Особую ценность представляют два цикла из 25 романсов на слова народного поэта Кыргызстана А. Жакшылыкова, которые стали вершиной его лирического творчества.

Признание и награды

За огромный вклад в развитие национальной музыки Сатылган Осмонов был высоко отмечен государством:

• 1990 год: Присвоено звание заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики.

• 2019 год: Присвоено звание народного артиста Кыргызской Республики.

Сатылган Осмонов оставил глубокий след в сердцах людей и в истории кыргызской музыки. Его творчество будет жить в памяти поколений, а его вклад в культуру останется неоценимым. Уход такого человека, как Сатылган Осмонов, — это не только утрата для близких, но и для всей кыргызской нации, которая потеряла своего выдающегося сына.