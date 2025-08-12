Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 12 августа

13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина 15:30Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения 15:29Мудрость Омара Хайяма, которой 1000 лет: три золотых правила, что отсеют 99% токсичных людей из вашей жизни 15:19Невосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 14:06В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону 13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной 00:05Не стало легенды мирового футбола – еще одна огромная потеря для спорта 22:20Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы

Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы
84

Спустя два десятилетия после скандального разрыва с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон вновь затронула болезненную тему измены.

В недавнем интервью актриса поделилась своими чувствами по поводу интрижки своего бывшего мужа с Анджелиной Джоли, которая стала одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса.

Развод и его последствия

Дженнифер и Брэд поженились в 2000 году, однако их брак продлился всего пять лет. Основной причиной развода стало увлечение Питта Анджелиной Джоли во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит".

• Слухи: Первоначально Энистон не обращала внимания на слухи о романе, но вскоре они стали реальностью.

• Публикация фотографий: В апреле 2005 года появились фотографии Брэда и Анджелины, что стало для Дженнифер настоящим шоком.

Реакция Энистон

В своем интервью актриса призналась, что пережить разрыв было крайне сложно: "Для людей эта история была очень сочной. Они отвлекались от просмотра своих мыльных опер, чтобы почитать таблоиды." Энистон также отметила, что публичность не дает право на травлю, с которой она столкнулась в тот период.

Публичная травля и ее влияние

Дженнифер подчеркивает, что СМИ сыграли значительную роль в ее страданиях. Она недоумевает, как люди могли с таким интересом обсуждать ее личную жизнь:

• Разглашение подробностей: Каждый шаг пары обсуждался в прессе, что добавляло боли к уже тяжелой ситуации.

• Отсутствие границ: Энистон считает, что публичные личности не должны становиться жертвами массового интереса.

Поддержка со стороны Питта

Несмотря на болезненное прошлое, сегодня Энистон и Питт поддерживают дружеские отношения, отмечает женский журнал Клео.ру. Брэд предложил Дженнифер временно переехать к нему после инцидента со сталкером, а также публично поддержал ее новые отношения.

Отношения Брэда и Анджелины

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, но их брак закончился разводом в 2016 году. Причиной разрыва стали обвинения Джоли в агрессии со стороны Питта по отношению к детям.

• Долгие судебные разбирательства: Развод сопровождался многочисленными судебными процессами, которые длились несколько лет.

• Сложные отношения с детьми: У Брэда возникли проблемы с детьми, две дочери уже отказались от его фамилии.

Шоу-бизнес в Telegram

12 августа 2025, 13:01
Брэд Питт. Фото: соцсети
Vanity Fair✓ Надежный источник

По теме

Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук

Питт подавлен из-за сильного влияния Джоли на их детей: Держит в трансе

Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке

Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке
Его имя навсегда останется в истории современной музыки. Этот музыкант, чья жизнь оборвалась 11 августа 2025 года, оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии. Ранние годы и первые шаги в музыке Его творчество, начавшееся в эпоху серф-рока и достигшее пика в жанре Jesus Music, вдохновило миллионы людей по всему миру.

Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье

Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье
Любовь – это не только романтика и нежность, но и сила, способная выдержать жизненные испытания. Леонардо да Винчи, гениальный художник, ученый и мыслитель эпохи Возрождения, однажды охарактеризовал истинную любовь одним выражением. "Истинная любовь сказывается в несчастье.

Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы

Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы
Москва – уникальный город, где во все времена жили талантливые люди, сделавшие многое и для России, и для всего мира. Николаев – среди них. Еще в молодости он установил основные характеристики вибрационной прочности сварных конструкций и разработал технические условия на их проектирование.

Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом

Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом
История 60-летнего американца, доверившегося совету нейросети, стала громким примером того, как опасно полагаться на искусственный интеллект в вопросах здоровья. Этот случай, произошедший в США, показал, что даже продвинутые технологии могут давать рекомендации, способные привести к трагическим последствиям. Неожиданный совет нейросети Мужчина, уже много лет, придерживавшийся вегетарианской диеты, решил полностью исключить соль из рациона.

Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну

Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну
Владимир Сафронов навсегда останется в памяти отечественного спорта как уникальный боксер, который преодолел множество преград на своем пути к успеху. Его жизнь, полная загадок и ярких моментов, завершилась трагически в возрасте 44 лет. Ранние годы и увлеченияВладимир Сафронов родился в Улан-Удэ в 1934 году.

Выбор читателей

11/08ПндОмар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11/08ПндГолод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 10/08ВскУшел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 11/08ПндНе стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 11/08ПндНевосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 10/08ВскГорсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера