Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы

Спустя два десятилетия после скандального разрыва с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон вновь затронула болезненную тему измены.

В недавнем интервью актриса поделилась своими чувствами по поводу интрижки своего бывшего мужа с Анджелиной Джоли, которая стала одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса.

Развод и его последствия

Дженнифер и Брэд поженились в 2000 году, однако их брак продлился всего пять лет. Основной причиной развода стало увлечение Питта Анджелиной Джоли во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит".

• Слухи: Первоначально Энистон не обращала внимания на слухи о романе, но вскоре они стали реальностью.

• Публикация фотографий: В апреле 2005 года появились фотографии Брэда и Анджелины, что стало для Дженнифер настоящим шоком.

Реакция Энистон

В своем интервью актриса призналась, что пережить разрыв было крайне сложно: "Для людей эта история была очень сочной. Они отвлекались от просмотра своих мыльных опер, чтобы почитать таблоиды." Энистон также отметила, что публичность не дает право на травлю, с которой она столкнулась в тот период.

Публичная травля и ее влияние

Дженнифер подчеркивает, что СМИ сыграли значительную роль в ее страданиях. Она недоумевает, как люди могли с таким интересом обсуждать ее личную жизнь:

• Разглашение подробностей: Каждый шаг пары обсуждался в прессе, что добавляло боли к уже тяжелой ситуации.

• Отсутствие границ: Энистон считает, что публичные личности не должны становиться жертвами массового интереса.

Поддержка со стороны Питта

Несмотря на болезненное прошлое, сегодня Энистон и Питт поддерживают дружеские отношения, отмечает женский журнал Клео.ру. Брэд предложил Дженнифер временно переехать к нему после инцидента со сталкером, а также публично поддержал ее новые отношения.

Отношения Брэда и Анджелины

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, но их брак закончился разводом в 2016 году. Причиной разрыва стали обвинения Джоли в агрессии со стороны Питта по отношению к детям.

• Долгие судебные разбирательства: Развод сопровождался многочисленными судебными процессами, которые длились несколько лет.

• Сложные отношения с детьми: У Брэда возникли проблемы с детьми, две дочери уже отказались от его фамилии.