Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы

Москва – уникальный город, где во все времена жили талантливые люди, сделавшие многое и для России, и для всего мира. Николаев – среди них.

Еще в молодости он установил основные характеристики вибрационной прочности сварных конструкций и разработал технические условия на их проектирование. Его работы послужили научной основой для внедрения в стране сварки вместо клепки. По его проектам были изготовлены первые в Союзе сварные железнодорожные мосты, он участвовал в проектировании вагонов метро, Останкинской телебашни, высотных зданий...

За фундаментальные исследования собственных напряжений и деформаций в сварных конструкциях, а так же за труды по соединению и резке живых биологических тканей Николаев получил множество престижных наград и званий, среди которых Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР, академик АН СССР.

Георгия Александровича не стало в 1992-м – он прожил 89 лет и упокоился на Рогожском кладбище столицы. Тут похоронены меценат Савва Морозов, фарфорозаводчик Матвей Кузнецов, Герой Советского Союза Юрий Артеменко... Несколько лет спустя на здании Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, где работал ученый, появилась посвященная ему мемориальная доска. Сегодня возле нее часто лежат живые цветы – знак признательности Николаеву за его бесценные разработки, которыми пользуемся по сей день.