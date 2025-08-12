Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором

Ушел из жизни гений, преобразивший сцену

Театр и кино – это искусство, которое способно рассказать истории, волнующие сердца и вдохновляющие умы. Один из таких мастеров, чья жизнь стала воплощением страсти к творчеству и преданности культуре, покинул этот мир, оставив наследие, которое продолжает жить в его работах и в сердцах зрителей. Путь мастера Фадель Джазири родился в 1948 году в медине Туниса в семье, принадлежавшей к высшему среднему классу.