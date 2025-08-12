Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором

Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором
234

Советское кино оставило нам множество ярких и запоминающихся фильмов, в которых телевизор играл важную роль.

Эти кадры уже стали символами целых эпох и культурных явлений. Давайте проверим ваши знания: сможете ли вы угадать фильмы по одному кадру с телевизором?

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) Из жизни отдыхающих

Б) "Пять вечеров"

В) "Позови меня в даль светлую"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Покровские ворота"

Б) "Ищите женщину"

В) "Гараж"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Кубанские казаки"

Б) "Дело было в Пенькове"

В) "Иван Бровкин на целине"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Девчата"

В) "Белые росы"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Сверстницы"

Б) "За витриной универмага"

В) "Верные друзья"

Правильные ответы:

1. — Б) "Пять вечеров"

2. — А) "Покровские ворота"

3. — В) "Иван Бровкин на целине"

4. — А) "Москва слезам не верит"

5. — Б) "За витриной универмага"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

