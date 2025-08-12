Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором

Эти кадры уже стали символами целых эпох и культурных явлений. Давайте проверим ваши знания: сможете ли вы угадать фильмы по одному кадру с телевизором?
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) Из жизни отдыхающих
Б) "Пять вечеров"
В) "Позови меня в даль светлую"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Покровские ворота"
Б) "Ищите женщину"
В) "Гараж"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Кубанские казаки"
Б) "Дело было в Пенькове"
В) "Иван Бровкин на целине"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Москва слезам не верит"
Б) "Девчата"
В) "Белые росы"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Сверстницы"
Б) "За витриной универмага"
В) "Верные друзья"
Правильные ответы:
1. — Б) "Пять вечеров"
2. — А) "Покровские ворота"
3. — В) "Иван Бровкин на целине"
4. — А) "Москва слезам не верит"
5. — Б) "За витриной универмага"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!