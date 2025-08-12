Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова

Ушел из жизни выдающийся российский прозаик, чьи романы и рассказы стали частью культурного наследия, покинул этот мир, оставив произведения, которые продолжают волновать умы и сердца.

Путь писателя

Евгений Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве. Его жизненный путь начался с юридического факультета МГУ имени Ломоносова, который он окончил в 1988 году. После этого он работал адвокатом, специализируясь на уголовных делах, но вскоре судьба привела его к новым горизонтам. В 1994 году Чижов переехал в Германию, где провел три года, занимаясь самыми разными профессиями — от работы на стройке и фабрике до переводов и экскурсий. Этот опыт обогатил его взгляд на мир, который позже отразился в его произведениях. Вернувшись в Россию, он начал карьеру журналиста, переводчика и обозревателя в газете "Последние новости", а также работал редактором.

Литературный дебют и творчество

Литературная карьера Чижова началась в 1997 году с публикации повести "Бесконечный праздник" в журнале "Соло". Этот дебют стал отправной точкой для создания ряда значимых произведений, среди которых.

"Темное прошлое человека будущего" (2000) — роман, исследующий сложные связи между прошлым и будущим;

"Перевод с подстрочника" (2013) — финалист премий "Ясная Поляна" и "Большая книга", глубоко философская работа о памяти и идентичности;

"Собиратель рая" (2019) — роман, удостоенный премии "Ясная Поляна" в 2020 году, рассказывающий о жизни обитателей блошиного рынка;

"Персонаж без роли" и "Без имени" — произведения, раскрывающие тонкие грани человеческой души;

"Самоубийцы и другие шутники" (2024) — последний прижизненный сборник рассказов, ставший одним из шедевров современной русской прозы.

Каждое произведение Чижова отличалось уникальной способностью раскрывать скрытые аспекты человеческой жизни, делая видимыми темы времени, памяти и судьбы.

Вклад в литературу

Творчество Чижова выделяется своей глубиной и пронзительностью. Его роман "Собиратель рая" стал знаковым произведением, где через образы обитателей блошиного рынка — стариков, продающих свои вещи, и молодежи, их покупающей, — автор исследовал темы памяти и времени. Эти темы проявляются в его персонажах как силы, превосходящие человека, обнажая то, что в повседневной жизни остается незаметным. Его работы, такие как "Перевод с подстрочника" и "Самоубийцы и другие шутники", получили высокую оценку критиков и читателей за их философскую глубину и литературное мастерство.

Признание и награды

Евгений Чижов дважды становился финалистом премии "Большая книга", а в 2020 году получил престижную премию "Ясная Поляна" в номинации "Современная русская проза" за роман "Собиратель рая". Его произведения переводились на иностранные языки, укрепляя его репутацию как одного из ведущих современных русских писателей. Чижов не только создавал литературу, но и вдохновлял читателей и коллег своим тонким пониманием человеческой природы и уникальным стилем.

В память о мастере

11 августа 2025 года Россия потеряла одного из своих выдающихся литераторов. Евгений Чижов ушел из жизни в возрасте 58 лет, трагически утонув в Балтийском море. Его уход стал невосполнимой утратой для русской литературы, но его произведения продолжают жить, волнуя умы и сердца читателей. Чижов был не просто писателем — он был хранителем памяти, чьи истории о времени, судьбе и человеческой душе навсегда останутся в культурном наследии России.