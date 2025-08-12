Ушел из жизни гений, преобразивший сцену

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 12 августа

09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина 15:30Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения 15:29Мудрость Омара Хайяма, которой 1000 лет: три золотых правила, что отсеют 99% токсичных людей из вашей жизни 15:19Невосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 14:06В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону 13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной 00:05Не стало легенды мирового футбола – еще одна огромная потеря для спорта 22:20Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы 10:19Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 06:49Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 03:12Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 00:14Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена 16:44Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ушел из жизни гений, преобразивший сцену

Ушел из жизни гений, преобразивший сцену
360

Театр и кино – это искусство, которое способно рассказать истории, волнующие сердца и вдохновляющие умы. Один из таких мастеров, чья жизнь стала воплощением страсти к творчеству и преданности культуре, покинул этот мир, оставив наследие, которое продолжает жить в его работах и в сердцах зрителей.

Путь мастера

Фадель Джазири родился в 1948 году в медине Туниса в семье, принадлежавшей к высшему среднему классу. Его отец, владевший книжным магазином в районе Баб Суйка и занимавшийся производством фесок, часто принимал у себя выдающихся деятелей искусства, театра и политики. Эти встречи оказали глубокое влияние на молодого Фаделя, зародив в нем страсть к творчеству. Его путь в искусстве начался в колледже Садики, где он впервые попробовал себя в студенческой театральной группе вместе с будущим известным актером Рауфом Бен Амором.

Ранние годы и становление

Юность Джазири была отмечена не только творческими поисками, но и активной гражданской позицией. В 1968 году он участвовал в студенческих демонстрациях, выступая против политической коррупции и репрессий. Его пыл привел к отчислению с факультета искусств, где он изучал философию. Однако судьба подарила ему стипендию для обучения в Лондоне, что стало поворотным моментом в его карьере. По возвращении в Тунис в 1972 году Джазири стал одним из основателей театральной группы Гафсы, известной во Франции как "Théâtre du Sud", которая объединила таких звезд, как Фадель Джаиби, Раджа Фархат, Джалила Баккар и Мохамед Дрисс. Позже он вместе с Джаиби создал "Новый театр Туниса", чьи постановки вошли в золотой фонд тунисской драмы.

Творческое наследие: театр и кино

Творчество Джазири — это яркое сочетание театральной традиции и новаторства. Его первая роль на сцене Дворца культуры Ибн Халдуна в спектакле "Мурад III" под руководством Али Бен Айеда стала началом блестящей карьеры. Его постановки, такие как музыкальные шоу "Нуба" и "Хадра", стали культурными событиями, прославляющими тунисскую идентичность. В 2007 году Джазири снял фильм "Талатун" ("30"), посвященный Тунису 1930-х годов и судьбам таких исторических фигур, как Тахар Хаддад, Мохамед Али Эль-Хамми и Абу Аль-Касем Шебби. Фильм получил высокую оценку критиков и стал важной вехой в тунисском кинематографе.

Его последняя работа, шоу "Джранти аль-Азиза", представленное в открытом театре Хаммамета за день до его смерти, стало прощальным поклоном мастера. "Это был элегантный и запоминающийся вечер, верный благородной и страстной личности покойного", — отметил его друг Фати Харрат.

Влияние на культуру и признание

Фадель Джазири не только создавал искусство, но и формировал культурное пространство Туниса. Его проект Центра искусств Джербы, хотя и не завершенный при его жизни, уже стал "лабораторией художественного творчества и инноваций". Как член Экономической и социальной комиссии Нидаа Тунеса, он внес вклад в общественную жизнь, оставаясь верным своим идеалам, даже когда покинул партию в 2016 году. Его работы укрепляли роль тунисского языка и культуры, делая искусство доступным и значимым для широкой аудитории.

В память о легенде

11 августа 2025 года Тунис потерял одного из своих величайших сынов. Фадель Джазири ушел из жизни в возрасте 77 лет после долгой борьбы с болезнью, но его дух остался непобежденным. Его наследие живет в его спектаклях, фильмах, учениках и в Центре искусств Джербы, который станет воплощением его мечты. Джазири был не просто художником — он был душой тунисской культуры, чья страсть и благородство навсегда останутся в сердцах тех, кто ценит искусство.

Шоу-бизнес в Telegram

12 августа 2025, 08:16
Фото: Freepik
Lapresse.tn✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Невосполнимая потеря": как политики отреагировали на смерть Жириновского

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

По теме

Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения

Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком

Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память

Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память
Исследования, проведенные в США, открывают новые горизонты в понимании того, как питание влияет на работу мозга в пожилом возрасте. Ученые выяснили, какие продукты способствует улучшению памяти и внимания. Роль меди в здоровье мозга Медь — микроэлемент, который играет ключевую роль в работе организма.

Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова

Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова
Ушел из жизни выдающийся российский прозаик, чьи романы и рассказы стали частью культурного наследия, покинул этот мир, оставив произведения, которые продолжают волновать умы и сердца. Путь писателя Евгений Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве.

Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором

Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором
Советское кино оставило нам множество ярких и запоминающихся фильмов, в которых телевизор играл важную роль. Эти кадры уже стали символами целых эпох и культурных явлений.

Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки

Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки
Выдающийся персидский поэт, философ и ученый Омар Хайям оставил после себя не только красивые стихи, но и глубокие размышления о человеческой природе. В своих рубаи он часто касался темы общения и взаимодействия между людьми.

Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы

Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы
12 августа православная церковь отмечает память мученика Иоанна Воина. Этот святой известен как исцелитель душ, особенно в моменты скорби и печали. О чем вспоминают в Церкви 12 августа: историческая справка Иоанн Воин был воином в армии императора Юлиана Отступника, известного своей жестокостью по отношению к христианам.

Выбор читателей

10/08ВскНе стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 10/08ВскУшел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 11/08ПндГолод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 11/08ПндНевосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 11/08ПндОмар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11/08ПндНе стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой