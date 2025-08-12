Ушел из жизни гений, преобразивший сцену

Театр и кино – это искусство, которое способно рассказать истории, волнующие сердца и вдохновляющие умы. Один из таких мастеров, чья жизнь стала воплощением страсти к творчеству и преданности культуре, покинул этот мир, оставив наследие, которое продолжает жить в его работах и в сердцах зрителей.

Путь мастера

Фадель Джазири родился в 1948 году в медине Туниса в семье, принадлежавшей к высшему среднему классу. Его отец, владевший книжным магазином в районе Баб Суйка и занимавшийся производством фесок, часто принимал у себя выдающихся деятелей искусства, театра и политики. Эти встречи оказали глубокое влияние на молодого Фаделя, зародив в нем страсть к творчеству. Его путь в искусстве начался в колледже Садики, где он впервые попробовал себя в студенческой театральной группе вместе с будущим известным актером Рауфом Бен Амором.

Ранние годы и становление

Юность Джазири была отмечена не только творческими поисками, но и активной гражданской позицией. В 1968 году он участвовал в студенческих демонстрациях, выступая против политической коррупции и репрессий. Его пыл привел к отчислению с факультета искусств, где он изучал философию. Однако судьба подарила ему стипендию для обучения в Лондоне, что стало поворотным моментом в его карьере. По возвращении в Тунис в 1972 году Джазири стал одним из основателей театральной группы Гафсы, известной во Франции как "Théâtre du Sud", которая объединила таких звезд, как Фадель Джаиби, Раджа Фархат, Джалила Баккар и Мохамед Дрисс. Позже он вместе с Джаиби создал "Новый театр Туниса", чьи постановки вошли в золотой фонд тунисской драмы.

Творческое наследие: театр и кино

Творчество Джазири — это яркое сочетание театральной традиции и новаторства. Его первая роль на сцене Дворца культуры Ибн Халдуна в спектакле "Мурад III" под руководством Али Бен Айеда стала началом блестящей карьеры. Его постановки, такие как музыкальные шоу "Нуба" и "Хадра", стали культурными событиями, прославляющими тунисскую идентичность. В 2007 году Джазири снял фильм "Талатун" ("30"), посвященный Тунису 1930-х годов и судьбам таких исторических фигур, как Тахар Хаддад, Мохамед Али Эль-Хамми и Абу Аль-Касем Шебби. Фильм получил высокую оценку критиков и стал важной вехой в тунисском кинематографе.

Его последняя работа, шоу "Джранти аль-Азиза", представленное в открытом театре Хаммамета за день до его смерти, стало прощальным поклоном мастера. "Это был элегантный и запоминающийся вечер, верный благородной и страстной личности покойного", — отметил его друг Фати Харрат.

Влияние на культуру и признание

Фадель Джазири не только создавал искусство, но и формировал культурное пространство Туниса. Его проект Центра искусств Джербы, хотя и не завершенный при его жизни, уже стал "лабораторией художественного творчества и инноваций". Как член Экономической и социальной комиссии Нидаа Тунеса, он внес вклад в общественную жизнь, оставаясь верным своим идеалам, даже когда покинул партию в 2016 году. Его работы укрепляли роль тунисского языка и культуры, делая искусство доступным и значимым для широкой аудитории.

В память о легенде

11 августа 2025 года Тунис потерял одного из своих величайших сынов. Фадель Джазири ушел из жизни в возрасте 77 лет после долгой борьбы с болезнью, но его дух остался непобежденным. Его наследие живет в его спектаклях, фильмах, учениках и в Центре искусств Джербы, который станет воплощением его мечты. Джазири был не просто художником — он был душой тунисской культуры, чья страсть и благородство навсегда останутся в сердцах тех, кто ценит искусство.