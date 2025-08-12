Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Понедельник 11 августа

Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит

Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит
82

Недавние трагические события в мире бокса потрясли не только Японию, но и всю спортивную общественность.

В течение двух дней два 28-летних боксера ушли из жизни после получения серьезных травм на ринге. Эти случаи подняли в обществе важные вопросы о безопасности в боксе и необходимости изменений в правилах.

Уход из жизни Хиромасы Уракавы

• Дата боя: 2 августа

• Соперник: Едзи Сайто

• Результат: Нокаут в восьмом раунде

• Травмы: Хиромаса получил тяжелую черепно-мозговую травму, что потребовало срочной операции.

Несмотря на усилия врачей, спасти Уракаву не удалось. Всемирная организация бокса (WBO) выразила свои соболезнования, отметив, что это трагическая утрата для всего боксерского сообщества.

Уход из жизни Сигэтоси Котари

• Дата боя: 2 августа

• Соперник: Ямато Хато

• Результат: Ничья в 12-раундовом бою

• Травмы: После боя Котари потерял сознание и был доставлен в больницу, где у него была диагностирована субдуральная гематома.

Несмотря на срочную операцию, Котари не пришел в сознание и вскоре ушел из жизни. Его случай также вызвал волну соболезнований от спортивной общественности.

Реакция спортивного сообщества

• WBO: Организация выразила глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших боксеров.

• WBC: Глава Маурисио Сулейман отметил необходимость улучшения безопасности на ринге и внедрения профилактических программ.

Местные СМИ и общественное мнение

Местные СМИ активно освещают трагические события, поднимая вопросы о безопасности бокса. Общественность требует изменений, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Возможные изменения в правилах

В ответ на трагедии Восточная и Тихоокеанская боксерская федерация рассматривает изменения в правилах:

• Сокращение раундов: Все титульные бои OPBF могут проводиться в 10 раундов вместо 12.

• Дополнительные меры безопасности: Возможно введение новых протоколов для медицинского контроля во время боев.

Уход двух боксеров за короткий промежуток времени стал шоком для всего мира спорта. Эти трагические события подчеркивают необходимость пересмотра правил и стандартов безопасности в боксе. Спортивное сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить дальнейшие потери и обеспечить безопасность спортсменов на ринге.

12 августа 2025, 00:14
Фото: Freepik
Спорт-экспресс✓ Надежный источник

