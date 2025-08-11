Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Понедельник 11 августа

Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей

152

Тайна исчезновения мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев – один из величайших детективов в истории нашей планеты. Как могли эти могучие животные, пережившие суровый Ледниковый период, внезапно исчезнуть, когда климат, казалось бы, начал улучшаться? Десятилетиями ученые спорили, виня во всем то первобытных охотников, то загадочную болезнь.

Но теперь появилась главная улика, указывающая на совершенно другого виновника — космического убийцу. Новое открытие на дне океана подтверждает гипотезу, которая еще недавно казалась фантастикой: виной всему стала комета, взорвавшаяся в атмосфере Земли и устроившая настоящий апокалипсис.

Космический "киллер" на месте преступления: что нашли в Гренландии

На протяжении многих лет ученые выдвигали теорию о том, что около 12 800 лет назад Земля пережила столкновение с крупным небесным телом. Это событие спровоцировало эпоху резкого похолодания, известную как Младший Дриас. Но прямых доказательств глобального характера катастрофы не было.

Прорыв совершила команда геологов из Университета Южной Каролины под руководством Кристофера Мура. Они исследовали образцы донных отложений из Баффинова залива у берегов Гренландии. Эти пробы, похожие на длинные цилиндры из спрессованного ила, — это настоящая капсула времени.

И в слое, который сформировался ровно 12 800 лет назад, ученые обнаружили "подпись" космического пришельца: микроскопические частицы металла с высоким содержанием платины и иридия. Такой состав характерен именно для комет, а не для земных пород.

Почему это меняет все?

Это не просто очередная научная статья. Это может быть первое неопровержимое вещественное доказательство катастрофы.

"Эти данные подтверждаются находками на суше на нескольких континентах в обоих полушариях, — заявил Кристофер Мур. — Наша работа доказывает, что ударное событие в эпоху Младшего Дриаса, вероятно, имело глобальный масштаб".

Находки на суше можно было списать на локальные события. Но океанское дно — это нетронутый архив. И если следы взрыва сохранились даже там, значит, последствия ощутила вся планета.

Реконструкция катастрофы: как погибали мамонты

Основываясь на новых данных, можно воссоздать картину того ужаса, что обрушился на древний мир:

  1. Взрыв в небе: огромная комета входит в атмосферу и взрывается с силой тысяч ядерных бомб. Ударная волна и тепловое излучение вызывают масштабные пожары по всему Северному полушарию.
  2. Мир погружается во тьму: тонны сажи, пыли и пепла от пожаров поднимаются в стратосферу, создавая плотный экран, который блокирует солнечный свет. Начинается эффект "ядерной зимы".
  3. Резкое похолодание: без солнечного тепла температура на планете резко падает. Тающие ледники останавливаются и снова начинают расти. Привычные пастбища, где кормились мамонты и другие травоядные, покрываются снегом и льдом.
  4. Голод и вымирание: экосистема рушится. Гигантские животные, нуждавшиеся в огромном количестве пищи, погибают от голода и холода. За ними следуют и хищники.

Эта катастрофа также, вероятно, уничтожила палеоиндейскую культуру Кловис в Северной Америке. Люди и животные, пережившие ледники, оказались не готовы к внезапной, рукотворной зиме, устроенной пришельцем из космоса.

Таким образом, загадка вымирания мегафауны получает простое и страшное объяснение — они стали жертвами глобального катаклизма, следы которого мы смогли найти лишь спустя почти 13 тысячелетий.


11 августа 2025, 18:19
Фото сгенерировано в Шедеврум
