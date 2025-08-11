Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Понедельник 11 августа

20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина 15:30Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения 15:29Мудрость Омара Хайяма, которой 1000 лет: три золотых правила, что отсеют 99% токсичных людей из вашей жизни 15:19Невосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 14:06В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону 13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной 00:05Не стало легенды мирового футбола – еще одна огромная потеря для спорта 22:20Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы 10:19Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 06:49Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 03:12Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 00:14Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена 16:44Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино 06:17Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными 03:54Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией 00:14Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом 20:04Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку 17:20Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков 17:08Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд 16:158 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь 16:02Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 15:20Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына
Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать

156

Мы тщательно следим за трендами: убираем на дальнюю полку скинни, пробуем носить широкие джинсы, разбираемся в оттенках зеленого. Нам кажется, что наш гардероб выглядит свежо и актуально. Но есть одна коварная деталь, которая способна перечеркнуть все усилия. Это не вещь, а целое "правило", которое нам вбивали в голову годами.

Это даже не джинсы со стразами и не тонкие брови-ниточки. Это привычка, которую многие до сих пор считают вершиной элегантности и хорошего вкуса. А на самом деле, она кричит: "Привет, я из 2000-х!". Стилисты в один голос утверждают: всего один этот прием мгновенно делает образ "возрастным" и несовременным.

Железное правило прошлого: сумка и туфли одного цвета

Помните, как это считалось эталоном? Комплект из красных лодочек и красного клатча. Бежевые ботильоны и идеально совпадающая по оттенку бежевая сумка. Это был признак "собранного", продуманного и дорогого образа. Женщина, которая так одета, казалась безупречной.

Проблема в том, что современная мода слово "безупречный" заменила на "расслабленный", "живой" и "индивидуальный".

Почему это больше не работает?

Идеальное совпадение "тон в тон" сегодня выглядит слишком старательным и предсказуемым. Оно создает ощущение, что вы не сами собрали образ, а купили готовый, бездушный комплект в магазине. Такой подход лишает наряд динамики и делает его плоским, статичным.

Современный стиль — это игра. Игра с фактурами, оттенками, пропорциями. Это легкая, продуманная небрежность, которая и создает тот самый "шик". А комплект "сумка + туфли" — это слишком прямолинейное решение, в котором нет воздуха и свободы.

Как делать правильно: создаем связи, а не копии

Отказаться от этого правила — не значит носить все вразнобой. Секрет в том, чтобы аксессуары не копировали друг друга, а "переговаривались", имели общие черты, но сохраняли свою индивидуальность.

Вот несколько простых способов выглядеть современно:

  1. Играйте с оттенками одного цвета. У вас бордовые туфли? Возьмите сумку кораллового или вишневого оттенка. Это создаст гармоничную цветовую растяжку, которая выглядит гораздо интереснее и дороже.

  2. Соединяйте через фактуру. Пусть обувь и сумка будут разного цвета, но из похожего материала. Например, замшевые лоферы и сумка с замшевой вставкой. Или лаковые туфли и сумка с лаковым ремешком.

  3. Используйте "цветовой мост". Сумка и обувь могут быть совершенно разными, но их объединит третья вещь. Например: бежевые туфли, черная сумка и ремень, в котором есть и бежевый, и черный цвета.

  4. Сделайте сумку главным акцентом. Это самый простой и эффектный прием. Выбирайте нейтральную обувь (черную, белую, бежевую, серую), а сумку — яркого, сочного цвета. Пусть она станет главным пятном в вашем образе.

Самый простой выход

Если все эти правила кажутся сложными, запомните одно: нейтральная обувь сочетается с чем угодно. Пара качественных бежевых, черных или белых туфель (ботильонов, кроссовок) позволит вам носить сумку абсолютно любого цвета, и это всегда будет выглядеть стильно.

Откажитесь от этого старого правила. Позвольте своей сумке и обуви жить самостоятельной жизнью. Вы удивитесь, насколько свежее и динамичнее станет ваш образ, стоит лишь нарушить этот один-единственный, давно устаревший запрет.

11 августа 2025, 20:33
Фото сгенерировано в Шедеврум
На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе

Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой

Есть песни, которые, кажется, существовали всегда. Они рождаются не в студиях под светом софитов, а в тесном кругу друзей, с гитарой у догорающего костра. Они передаются из уст в уста, становятся народными, и мы порой даже не задумываемся, кто их написал. Мы просто знаем их душой. Сегодня не стало человека, который подарил нам десятки таких песен.

Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей

Тайна исчезновения мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев – один из величайших детективов в истории нашей планеты. Как могли эти могучие животные, пережившие суровый Ледниковый период, внезапно исчезнуть, когда климат, казалось бы, начал улучшаться? Десятилетиями ученые спорили, виня во всем то первобытных охотников, то загадочную болезнь. Но теперь появилась главная улика, указывающая на совершенно другого виновника — космического убийцу.

7 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание

В истории "Динамо" было немало ярких эпизодов, но один из самых неожиданных связан не с футболом, а с личной жизнью легендарного тренера Валерия Лобановского. Александр Чубаров, многолетний администратор команды, однажды перешел границы дозволенного, пытаясь угодить своему начальнику.

Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени

Есть новости, которые проходят незамеченными в общем потоке. А есть тихие, но страшные известия, от которых в душе образуется пустота. Сегодня пришла именно такая новость, и она – прямое обвинение нашему времени, вечно занятому суетой и погоней за пустым блеском. На 59-м году жизни после продолжительной болезни не стало писателя, чье имя вы, возможно, не найдете в списках бестселлеров.

Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула

Есть действия, которые мы совершаем тысячи раз в месяц на полном автомате: дышим, моргаем, ходим. И встаем со стула. И если с дыханием все в порядке, то последнее движение 9 из 10 человек выполняют абсолютно неправильно, медленно, но верно разрушая свою поясницу. Знакомый звук — тихое кряхтение или стон, когда вы поднимаетесь с рабочего кресла после нескольких часов сидения? Ощущение скованности и ноющей боли внизу спины? Это не признаки старости.

