7 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 11 августа

18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина 15:30Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения 15:29Мудрость Омара Хайяма, которой 1000 лет: три золотых правила, что отсеют 99% токсичных людей из вашей жизни 15:19Невосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 14:06В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону 13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной 00:05Не стало легенды мирового футбола – еще одна огромная потеря для спорта 22:20Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы 10:19Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 06:49Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 03:12Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 00:14Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена 16:44Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино 06:17Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными 03:54Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией 00:14Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом 20:04Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку 17:20Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков 17:08Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд 16:158 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь 16:02Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 15:20Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века" 14:53Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

7 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание

7 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание
182

В истории "Динамо" было немало ярких эпизодов, но один из самых неожиданных связан не с футболом, а с личной жизнью легендарного тренера Валерия Лобановского.

Александр Чубаров, многолетний администратор команды, однажды перешел границы дозволенного, пытаясь угодить своему начальнику. Случай этот произошел в 1990-х годах.

Попытка "осчастливить" Лобановского

Чубаров, будучи преданным соратником тренера, заметил, что Лобановский полностью погружен в работу и, казалось, не позволял себе никаких личных радостей. Однажды администратору пришла в голову идея: а что, если его шефу просто не хватает женского внимания?

Случай представился во время авиаперелета. Приглядев симпатичную стюардессу, Чубаров решил действовать. Сначала завел с ней интересный разговор, а затем предложил встретиться уже на земле — но не с ним, а с самим Лобановским.

Свидание, которое закончилось через 7 минут

Девушка, соблазненная обещаниями билетов на матчи и редких сувениров, согласилась на встречу. Но вот визит в номер тренера продлился всего семь минут. Стюардесса быстро ретировалась, а на следующий день Чубаров получил уведомление об увольнении.

Лобановский, известный своей принципиальностью и сдержанностью, не оценил инициативу подчиненного.

Неожиданное спасение

Казалось бы, карьера Чубарова в "Динамо" была закончена. Но администратор нашел нестандартный выход — пришел с повинной к супруге Лобановского, Аделаиде Панкратьевне. Та, вопреки ожиданиям, не только не рассердилась, но и помогла ему вернуться на работу.

Эта история осталась забавным, но поучительным эпизодом. Она лишний раз подтверждает: даже у самых серьезных людей есть границы, которые лучше не переступать.

Шоу-бизнес в Telegram

11 августа 2025, 17:52
Фото: YouTube: Кажан
Sport24.ru✓ Надежный источник

По теме

Сборная СССР по футболу провалилась на ЧМ-1990: раскрыта тайна фатального решения Лобановского

Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков

Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей

Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей
Тайна исчезновения мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев – один из величайших детективов в истории нашей планеты. Как могли эти могучие животные, пережившие суровый Ледниковый период, внезапно исчезнуть, когда климат, казалось бы, начал улучшаться? Десятилетиями ученые спорили, виня во всем то первобытных охотников, то загадочную болезнь. Но теперь появилась главная улика, указывающая на совершенно другого виновника — космического убийцу.

Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени

Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени
Есть новости, которые проходят незамеченными в общем потоке. А есть тихие, но страшные известия, от которых в душе образуется пустота. Сегодня пришла именно такая новость, и она – прямое обвинение нашему времени, вечно занятому суетой и погоней за пустым блеском. На 59-м году жизни после продолжительной болезни не стало писателя, чье имя вы, возможно, не найдете в списках бестселлеров.

Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула

Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула
Есть действия, которые мы совершаем тысячи раз в месяц на полном автомате: дышим, моргаем, ходим. И встаем со стула. И если с дыханием все в порядке, то последнее движение 9 из 10 человек выполняют абсолютно неправильно, медленно, но верно разрушая свою поясницу. Знакомый звук — тихое кряхтение или стон, когда вы поднимаетесь с рабочего кресла после нескольких часов сидения? Ощущение скованности и ноющей боли внизу спины? Это не признаки старости.

Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина

Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина
Неудачный старт "Спартака" в РПЛ – не просто случайность, а тревожный сигнал. Четыре очка после четырех туров – худший показатель с 2011 года, когда команду возглавлял Валерий Карпин, вскоре отправленный в отставку. Деян Станкович пока держится, но слухи о его скором увольнении набирают обороты. В СМИ уже просачивается информация о том, кто придет на смену Деяну Станковичу. Эксперименты вместо системы Главная претензия к Станковичу — отсутствие четкой тактической схемы.

Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения

Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения
Мир музыки потерял еще одного талантливого исполнителя. Ушел из жизни Роман Ефанов, экс-гитарист группы MBAND и известного певца Стаса Михайлова.

Выбор читателей

10/08ВскОмар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 10/08ВскЧто нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 10/08ВскНе стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 10/08ВскУшел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 11/08ПндГолод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 10/08ВскГорсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера