7 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание

В истории "Динамо" было немало ярких эпизодов, но один из самых неожиданных связан не с футболом, а с личной жизнью легендарного тренера Валерия Лобановского.

Александр Чубаров, многолетний администратор команды, однажды перешел границы дозволенного, пытаясь угодить своему начальнику. Случай этот произошел в 1990-х годах.

Попытка "осчастливить" Лобановского

Чубаров, будучи преданным соратником тренера, заметил, что Лобановский полностью погружен в работу и, казалось, не позволял себе никаких личных радостей. Однажды администратору пришла в голову идея: а что, если его шефу просто не хватает женского внимания?

Случай представился во время авиаперелета. Приглядев симпатичную стюардессу, Чубаров решил действовать. Сначала завел с ней интересный разговор, а затем предложил встретиться уже на земле — но не с ним, а с самим Лобановским.

Свидание, которое закончилось через 7 минут

Девушка, соблазненная обещаниями билетов на матчи и редких сувениров, согласилась на встречу. Но вот визит в номер тренера продлился всего семь минут. Стюардесса быстро ретировалась, а на следующий день Чубаров получил уведомление об увольнении.

Лобановский, известный своей принципиальностью и сдержанностью, не оценил инициативу подчиненного.

Неожиданное спасение

Казалось бы, карьера Чубарова в "Динамо" была закончена. Но администратор нашел нестандартный выход — пришел с повинной к супруге Лобановского, Аделаиде Панкратьевне. Та, вопреки ожиданиям, не только не рассердилась, но и помогла ему вернуться на работу.

Эта история осталась забавным, но поучительным эпизодом. Она лишний раз подтверждает: даже у самых серьезных людей есть границы, которые лучше не переступать.