Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина

Неудачный старт "Спартака" в РПЛ – не просто случайность, а тревожный сигнал. Четыре очка после четырех туров – худший показатель с 2011 года, когда команду возглавлял Валерий Карпин, вскоре отправленный в отставку. Деян Станкович пока держится, но слухи о его скором увольнении набирают обороты. В СМИ уже просачивается информация о том, кто придет на смену Деяну Станковичу.

Эксперименты вместо системы

Главная претензия к Станковичу — отсутствие четкой тактической схемы. В каждом матче состав и расстановка меняются: то два центральных защитника, то три (с подключением Локо), постоянная ротация, нет основного состава, эксперименты. В таком ключе даже опытные футболисты не понимают, что им делать.

Кажется, что на поле выходят самые дорогие игроки, а не оптимальный состав. Новый приобретение Жедсон Фернандеш демонстрирует потенциал, но не понимает своей роли — с кем взаимодействовать, куда двигаться. Вместо слаженных действий — хаотичная игра "как получится".

Контрактная лазейка и поиск замены

После поражения от "Локомотива" (2:4) в СМИ появилась информация, что руководство клуба начало поиск нового тренера. Якобы в контракте Станковича есть пункт, позволяющий уволить его с минимальными выплатами, если результаты признают неудовлетворительными.

Сам серб отрицает давление со стороны руководства, называя слухи "ложью". Однако его фраза — "Есть два вида тренеров: тот, кого уволили, и тот, кто будет уволен" — звучит как скрытое признание шаткости позиции.

Кто может заменить Станковича?

Основной кандидат на замену — Владимир Ивич. Сербский специалист уже работал в России, выведя "Краснодар" в финал Кубка и сделав его претендентом на чемпионство. Сейчас он возглавляет "Аль-Айн", но его опыт в РПЛ делает его логичным вариантом.

"Спартак" обладает сильным составом, но без грамотной расстановки игроков и четкой тактики потенциал команды остается нераскрытым. Если Станкович не сможет быстро исправить ситуацию, его отставка станет вопросом времени. В противном случае клуб рискует повторить сценарий 2011 года — смена тренера в спешке, новый адаптационный период и потерянные очки.