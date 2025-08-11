Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Понедельник 11 августа

Понедельник 11 августа

16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула
Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула

Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула
93

Есть действия, которые мы совершаем тысячи раз в месяц на полном автомате: дышим, моргаем, ходим. И встаем со стула. И если с дыханием все в порядке, то последнее движение 9 из 10 человек выполняют абсолютно неправильно, медленно, но верно разрушая свою поясницу.

Знакомый звук — тихое кряхтение или стон, когда вы поднимаетесь с рабочего кресла после нескольких часов сидения? Ощущение скованности и ноющей боли внизу спины? Это не признаки старости. Это прямой результат одной и той же коварной ошибки, которую вы повторяете изо дня в день.

Врачи-остеопаты бьют тревогу: то, как мы встаем, напрямую влияет на здоровье нашего позвоночника. К счастью, есть единственно правильный и безопасный способ.

Главная ошибка: подъем "крюком" за счет спины

Сначала давайте разберем, как делать НЕ НАДО. Понаблюдайте за собой или коллегами. Самый распространенный сценарий выглядит так:

  1. Человек начинает движение с наклона вперед, сильно скругляя спину.
  2. Затем он как бы "цепляется" поясницей за воздух и использует ее как рычаг, чтобы выдернуть тело вверх.
  3. Ноги при этом почти не работают, вся нагрузка ложится на позвоночник и мышцы спины.

В этот момент на ваши межпозвоночные диски в поясничном отделе ложится колоссальная, компрессионная нагрузка. Представьте, что вы каждый раз пытаетесь поднять свой собственный вес, используя самый уязвимый отдел позвоночника. Десятки раз в день, сотни раз в неделю. Неудивительно, что к вечеру спина "отваливается".

Единственно правильный способ: пошаговая инструкция от остеопата

Цель правильного подъема — полностью снять нагрузку со спины и переложить ее на самые сильные мышцы нашего тела — ноги и ягодицы. Этот метод похож на правильную технику приседаний в спортзале.

Шаг 1: Подвиньтесь к краю стула.
Не пытайтесь вставать из глубины кресла. Сядьте ближе к краю — это позволит вам правильно расположить центр тяжести и использовать ноги как опору.

Шаг 2: Поставьте ноги на ширине плеч.
Расставьте стопы на ширину плеч или чуть шире. Сдвиньте их немного назад, под стул, чтобы голени были перпендикулярны полу или даже под небольшим углом. Это ваша стартовая позиция.

Шаг 3: Наклонитесь вперед с идеально ПРЯМОЙ спиной.
Это ключевой момент! Наклоняйте вперед весь корпус, сгибаясь не в пояснице, а в тазобедренных суставах. Ваша спина должна оставаться ровной, как доска. Представьте, что от копчика до макушки у вас прямая палка.

Шаг 4: Мощно оттолкнитесь ногами.
Когда ваш корпус наклонился вперед, а плечи оказались примерно над стопами, мощно оттолкнитесь всей стопой от пола. Используйте силу бедер и ягодиц, чтобы поднять себя вверх. Спина при этом просто следует за движением, оставаясь прямой.

Все! Вы встали, не нагрузив поясницу ни на грамм. Вся работа была выполнена ногами, как и задумано природой.

Почему это работает: простая физика вашего тела

  • Перенос нагрузки: вы переносите вес тела с уязвимой поясницы на самые мощные мышечные группы — квадрицепсы и ягодичные мышцы.
  • Нейтральный позвоночник: сохраняя спину прямой, вы избегаете опасной компрессии и "скручивания" межпозвоночных дисков.
  • Формирование привычки: освоив это движение, вы начнете инстинктивно применять его и в других ситуациях, например, поднимая что-то с пола.

Сначала это может показаться непривычным, и вам придется контролировать каждое движение. Но всего через несколько дней практики ваше тело запомнит правильный паттерн.

Попробуйте прямо сейчас. Почувствуйте разницу. Ваша спина, которая молча страдала годами, наконец-то скажет вам "спасибо".

11 августа 2025, 16:48
Фото сгенерировано в Шедеврум
